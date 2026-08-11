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Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
علي سمير

والده لم يكذب .. "قرار صادم" لإيلمان ندياي يحسم موقفه النهائي من الانتقال للهلال!

الهلال
إليمان نداي
انتقالات
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون

حالة من الترقب في البريميرليج

أنباء صادمة تلقاها نادي الهلال السعودي، بعدما قرر إيلمان ندياي لاعب إيفرتون، رفض الانتقال إلى الزعيم مفضلًا البقاء في الدوري الإنجليزي لموسم 2026/2027.

اللاعب كان الهدف الرئيسي للهلال في مركز الجناح هذا الصيف، وكان النادي قريبًا للغاية من ضمه، لكن الصفقة تعطلت لأسباب مالية، قبل أن يخرج ندياي بهذا القرار الصادم.

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  • ما هي القصة؟

    الهلال استهل الميركاتو، بتعاقدات محلية، بين "استعادة" محمد العويس، وضم صبري دهل وعبد الله العنزي ونواف الحبشي، قبل أن يعلن عن أولى صفقة أجنبية، بالتعاقد مع الجناح الهولندي كريسنسيو سامرفيل، قادمًا من وست هام يونايتد، لمدة أربعة مواسم مُقبلة.

    وبحسب التقارير، فإن إيلمان ندياي، كان خيارًا ثانيًا بعد الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، إلا أن حامل الكرة الذهبية، أعطى قراره النهائي، برفضه الرحيل عن بطل أوروبا، واتجاهه نحو توقيع عقد جديد مع العملاق الفرنسي.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    قرار نهائي

    الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، قال إن ندياي قرر عدم الانتقال لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والبقاء في البريميرليج سواء مع إيفرتون أو أي فريق آخر.

    وأوضح رومانو أن ندياي قال "لا" لدوري روشن السعودي عمومًا، حيث يفضل الاستمرار في أوروبا في هذه المرحلة من مسيرته.

    ويأتي ذلك كأنباء إيجابية لمانشستر يونايتد الذي أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف، بالإضافة إلى آرسنال الذي يبحث عن جناح أيسر جديد بعد فشل التعاقد مع فينيسيوس جونيور.

  • والد ندياي لم يكذب

    ظهر محمدو عبدالله ندياي، والد النجم السنغالي إيلمان ندياي، جناح نادي إيفرتون الإنجليزي؛ ليعلن موقف نجله في وقت سابق، من الانتقال إلى عملاق الرياض الهلال.

    وعن ذلك قال والد ندياي، في تصريحات لموقع "Wiw Sport" السنغالي: "اطمئنوا.. ابني لن يذهب إلى أي مكان".

    وأضاف: "لقد تحدثت مع إيلمان صباح اليوم، حتى أنني مازحته ببعض الكلمات باللغة العربية؛ حيث أخبرني بأنه لن ينتقل إلى السعودية، في هذه المرحلة من مسيرته الكروية".

    وشدد والد ندياي على أن نجله، يضع مسيرته الكروية فوق المال؛ قائلًا: "يعتقد أن مستواه قد يتراجع إذا ذهب للسعودية".

    ويأتي ذلك بعدما تقدم الهلال بعرض مالي تتراوح قيمته بين 65 و70 مليون يورو لضم ندياي، في الوقت الذي طلب فيه إيفرتون مبلغ 80 مليونًا مع 15 مليون يورو كمتغيرات مستقبلية، ولكن اللاعب حسم الموقف تمامًا برفض الذهاب إلى دوري روشن.

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  • Iliman Ndiaye Everton 2025-26Getty

    أرقام إيلمان ندياي بين إيفرتون وكأس العالم 2026

    النجم السنغالي إيلمان ندياي البالغ من العمر 26 سنة، يلعب في صفوف نادي إيفرتون الإنجليزي منذ صيف 2024؛ عندما انضم إليه قادمًا من العملاق الفرنسي مارسيليا، بشكلٍ رسمي.

    ومنذ انضمامه إلى إيفرتون؛ سجل ندياي 17 هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 71 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    أما دوليًا؛ يلعب الجناح السنغالي مع منتخب بلاده منذ عام 2022، حيث كان آخر ظهور له في بطولة كأس العالم 2026.

    وتألق إيلمان ندياي مع السنغال، في مونديال القارة الأمريكية؛ وذلك بتسجيله هدفين وصناعته تمريرة حاسمة، في 3 مباريات.

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