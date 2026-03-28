Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

عقده ينتهي قريبًا .. إنزاجي يعود للتفاوض مع "قاهر السرطان" لتدعيم صفوف الهلال

أبدى سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي، رغبته في التعاقد مع واحد من أحد نجوم ناديه السابق إنتر الإيطالي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

اللاعب هو المدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، حيث تظهر الفرصة أمام الزعيم لضم أحد أهم اللاعبين بمركزه في إيطاليا على مدار السنوات الماضية في صفقة انتقال حر بالمجان.

  • FC Internazionale v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    صفقة مجانية على أعتاب الهلال

    الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، قال إن سيموني إنزاجي أخبر إدارة الهلال برغبته بالتعاقد مع أتشيربي في الصيف، لاقتناعه الشديد بقدرات اللاعب رغم تقدمه في العمر.

    وأشار إلى أن إنزاجي يريد الاستعانة باللاعب بعد انتهاء عقده مع إنتر في يونيو المقبل، خاصة وأنه لا توجد نية لتمديد رحلته مع النادي الإيطالي.

    ومن المقرر أن يتلقى اللاعب العديد من العروض خاصة داخل إيطاليا بعد انتهاء عقده، ولكن الهلال يظهر كأحد أقوى المرشحين لضمه، ويستعد للدخول في محادثات جدية للحصول على خدماته.

  • FC Internazionale v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    مسيرة حافلة لأتشيربي

    النجم الإيطالي البالغ من العمر 38 خاض رحلة طويلة داخل إيطاليا، مع عدة أندية وهي شباب بريشيا وبافيا، قبل الانتقال لريجينا وجنوى وكييفو فيرونا وميلان وساسوولو ولاتسيو، وصولًا بتجربته الحالية مع إنتر.

    أتشيربي انضم لإنتر في 2022 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل تحويل الصفقة لبيع نهائي في العام التالي، وتطور مستوى اللاعب بشكل ملحوظ منذ هذه الخطوة، ولعب خلال تلك التجربة مع إنزاجي قبل رحيل للهلال.

    وحقق أتشيربي 4 بطولات مع إنتر، وهي لقب الدوري الإيطالي بالإضافة إلى الكأس، وفاز بالسوبر المحلي مرتين.

    ومع لاتسيو فاز اللاعب المخضرم بالسوبر مرة واحدة بالإضافة إلى كأس إيطاليا، وتوج مع بلاده بلقب اليورو في 2021.

    والمثير في الأمر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها أتشيربي بالانتقال للهلال، حيث ظهرت الأنباء فور تولي إنزاجي مهمة تدريب الزعيم في صيف 2025، كما كرر الصحفي "فابريتسيو رومانو" الأمر في نوفمبر الماضي.


  • قصة مؤثرة في حياة فرانشيسكو أتشيربي "هدف الهلال"

    المدافع الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي مر بالعديد من الاختبارات الصعبة في حياته الشخصية؛ بعيدًا عن مسيرته الرياضية، التي شهدت لعبه بقمصان العديد من الأندية المحلية.

    أصعب الاختبارات التي مر بها أتشيربي؛ هي إصابته بمرض "السرطان" مرتين، في الفترة من 2013 إلى 2014.

    وبينما كان أتشيربي يجري الفحوصات الطبية صيف عام 2013، للانضمام إلى صفوف نادي ساسولو الإيطالي، قادمًا من مواطنه جنوى؛ تم اكتشاف معاناة المدافع الإيطالي المخضرم من مرض "سرطان الخصية".

    وخضع أتشيربي لجراحة ناجحة؛ حيث تم الإعلان عن شفائه من "السرطان"، قبل أن يتجدد المرض عليه مجددًا في نوفمبر 2013.

    ودخل المدافع الإيطالي المخضرم في حالة نفسية صعبة؛ إلا أنه نجح من خلال الإرادة والعزيمة، أن يتغلب على "السرطان" للمرة الثانية.

    وعن ذلك يقول أتشيربي في تصريحات سابقة لـ"أولتيمو أومو": "عندما أُصِبتُ بـ(السرطان) للمرة الثانية؛ كنتُ أصرخ في بيتي، مطالبًا المرض بالخروج من جسدي".

    وشدد فرانشيسكو أتشيربي على أنه قرر في النهاية، أن يستمر في نفس نمط حياته وأن لا يجعل المرض يغيّره أبدًا؛ حتى اكتشف أنه شفيّ نهائيًا منه، رغم أنه كان يحصل على دواء للإسهال بـ"الخطأ" وليس الغثيان.


  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، بـ64 نقطة، كما تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود.

    أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.


دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
التعاون crest
التعاون
التعاون
الدوري الإيطالي
إنتر crest
إنتر
إنتر
روما crest
روما
روما