انتخابات مخيفة في كتالونيا.. لماذا رفض أعضاء برشلونة وعود الأرقام واختاروا "كاريزما" لابورتا؟

بدأت ملامح الحقبة الجديدة في نادي برشلونة تتشكل بوضوح مع إغلاق صناديق الاقتراع اليوم الأحد 15 حيث تشير التقارير الواردة من قلب "كامب نو" إلى فوز تاريخي يلوح في الأفق.

أفادت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات واستطلاعات الرأي عند الخروج بتقدم كاسح للمرشح جوان لابورتا، الذي يبدو أنه حسم المعركة لصالح ولاية ثانية بنسبة تقارب 70% وفقًا للبيانات الرسمية لأول مراحل الفرز ووفقًا لتصريح فيكتور فونت نفسه الذي هنأ لابورتا على النجاح والاحتفاظ بمنصب الرئيس.

هذا الفارق الشاسع لم يكن مجرد فوز انتخابي عابر، بل كان بمثابة تسونامي أطاح بكل طموحات التيار المؤسسي الأكاديمي، ليعيد تنصيب لابورتا ملكًا غير متوج على عرش البلوجرانا حتى عام 2031.