ويُعد فيجا أول مرشح يعلن علنًا ترشحه ضد إنفانتينو، مستفيدًا من الاستياء المتزايد بين الاتحادات الأوروبية تجاه قيادة الهيئة الإدارية.
حملته فشلت من قبل في الحصول على الدعم .. نجم سويسرا الأسبق يعلن عزمه الترشح بانتخابات فيفا منافسًا لجياني إنفانتينو
فيجا يعلن ترشحه
وفقًا لما أوردته شبكة ESPN، كان فيجا أول من أطلق حملة ضد إنفانتينو استعدادًا للانتخابات المقررة العام المقبل.
وقد خاض فيجا، الذي شارك في 23 مباراة مع المنتخب السويسري ولعب لفترات مع ناديي سلتيك وواتفورد، عملًا في مجال التمويل بشكل أساسي منذ اعتزاله.
وأعلن السويسري ترشحه يوم الأربعاء من خلال ملف من 11 صفحة، حيث قال: «أترشح لأن حياتي أعدتني لخدمة هذه الرياضة. أقف أمام أسرة كرة القدم العالمية بتواضع وتصميم وإحساس عميق بالمسؤولية. كرة القدم لا تخص الرؤساء أو الاتحادات أو الإداريين. كرة القدم أعظم من أي منصب أو فرد أو مؤسسة».
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إنفانتينو يواجه ضغوطًا متزايدة
يواجه إنفانتينو حاليًا ضغوطًا شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في أعقاب فشل خطة استثمارية خاصة مثيرة للجدل. وقد ألحق هذا المشروع الملغى، الذي كان يهدف إلى بيع حصة أقلية في العمليات التجارية وتنظيم الفعاليات التابعة للفيفا، ضررًا بالغًا بعلاقته مع قادة كرة القدم الأوروبيين.
ولم يخف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) رغبته في تنحي إنفانتينو، حيث يسعى بنشاط إلى إيجاد مرشح بديل يتمتع بالمصداقية. واستغل فيجا هذا المزاج السائد، مضيفًا: «لقد أضعفت القيادة الحالية معنويات اللعبة. وأدى ضعف الحوكمة إلى الإضرار بمصداقية الفيفا وتقويض الثقة في أوساط أسرة كرة القدم العالمية. يجب أن نمنع هذا الصراع من التصعيد».
دعوات لإجراء إصلاح جذري
وكان فيجا قد فكر سابقًا في الترشح للرئاسة في أعوام 2015 و2019 و2022، لكنه فشل في الحصول على الدعم المطلوب من خمسة اتحادات أعضاء على الأقل. وللترشح هذه المرة، عليه أن يستوفي هذا الحد الأدنى بحلول 18 نوفمبر.
وشدد فيجا على الطابع الملح لحملته الانتخابية، قائلاً: «كرة القدم في غرفة الطوارئ، وتعتمد على أجهزة الإنعاش. لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك. يحتاج الفيفا إلى اتجاه جديد وإصلاح جذري. يجب علينا إعادة توحيد أسرة كرة القدم، واستعادة الثقة، وتحقيق الاستقرار، وتحديث حوكمة الفيفا. وهذا يتطلب تغييراً جذرياً — وليس تعديلات شكلية».
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ما هو المستقبل الذي ينتظر الفيفا؟
يواجه فيجا الآن سباقًا مع الزمن للحصول على الترشيحات اللازمة من خمسة اتحادات أعضاء قبل الموعد النهائي المحدد في نوفمبر. وفي الوقت نفسه، يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قمة في برلين يوم الخميس لمناقشة استراتيجيته. وستتابع الأوساط الكروية العالمية عن كثب هذه المعركة على الرئاسة التي تشتد حدة مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الفيفا في مارس.
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