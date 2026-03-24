"انتبه!" - استبعاد نيمار من تشكيلة البرازيل يدفع روماريو إلى توجيه رسالة غاضبة إلى كارلو أنشيلوتي

في حديثه مع صحيفة «جورنال أو ديا»، انتقد روماريو بشدة المعايير البدنية الصارمة التي تُطبق على لاعبين من عيار نيمار، مؤكدًا أن المواهب المتميزة يجب أن تحظى بالأولوية دائمًا. وأكد بطل كأس العالم 1994: "لاعب النجم يجب أن يلعب. المنتخب الوطني هو المكان المناسب للأفضل والأكثر موهبة. تستغرق الاستعدادات لكأس العالم شهراً، وهو وقت كافٍ للرياضي لكي يتعافى جسدياً وفنياً، ويكتسب إيقاع المباراة، ويبني التناغم مع المجموعة.

"الجميع يعرف ذلك، لكن من الضروري دائماً تكراره: من الأفضل أن يكون لديك لاعب نجم مثل نيمار، حتى لو لم يكن في كامل لياقته، بدلاً من استدعاء أي لاعب آخر. لا يجب إهدار الموهبة. ولا يمكن للمدرب أبداً الاستغناء عنها. ما زلت أعلق آمالي على أن يثبت نيمار على أرض الملعب، في الدوري البرازيلي، أنه يستحق أن يكون في القائمة النهائية ويحقق اللقب العالمي السادس.

"أريد أن أوضح أنني، رغم تأييدي التام لمشاركة نيمار، سأستمر في دعم السعي وراء "الهيكسا" حتى لو لم يشارك. لكن الرسالة واضحة: انتبه يا سيدي!"