اليمن يكتب التاريخ في ليلة "بكاء الجماهير وتقليد كريستيانو رونالدو".. وهناك ما هو أخطر من الخسارة الكارثية يا البحرين!

كرة القدم لعبة تجمع بين جميع المشاعر الإنسانية؛ فهي تسعدنا وتحزننا، تغضبنا وتهدئنا، وحتى إنها تبكينا في أحيانٍ كثيرة.

كل هذه المشاعر عاشها عشاق منتخبي اليمن والبحرين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة كأس الخليج العربي 2026.

ورغم أن المباراة كانت تحصيل حاصل، بعد توديع اليمن والبحرين البطولة الخليجية رسميًا؛ فإنها لم تخلُ من الإثارة الكروية أبدًا، طوال الـ90 دقيقة.

وفي النهاية؛ نجح منتخب اليمن الأول لكرة القدم في تحقيق فوز كبير للغاية على نظيره البحريني، بخمسة أهداف مقابل اثنين.

أهداف اليمن جاءت بواسطة كل من "ناصر محمدوه الغواشي، عبدالواسع المطري، رامي الوسماني (ثنائية)، وعلي عباس"، في الدقائق 18 و31 و40 و44 و90+5 تواليًا.

أما ثنائية البحرين في الشباك اليمنية، في مباراة ليلة الأربعاء؛ فسجلها علي الدوسري وعلي مدن، في الدقيقتين السابعة و67.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز اليمن الكبير على البحرين..