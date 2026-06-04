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زهيرة عادل

اليمن إلى كأس آسيا السعودية 2027 .. خبرات لبنان تسقط أمام "حداثة" نسور سبأ وناصر محمدوه ينتقم بأفضل طريقة

فقرات ومقالات
لبنان ضد اليمن
لبنان
اليمن
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا
مجيد بوقرة
ناصر محمدوه الغواشي

ثنائية قادت اليمن السعيد للإطاح بلبنان..

كتب المنتخب اليمني اليوم الخميس، تاريخًا جديدًا له بعد تحديه الظروف، وخطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا السعودية 2027 للمرة الثانية في تاريخه.

نسور سبأ تأهلوا لنهائيات البطولة القارية بعد الفوز بثنائية نظيفة أمام نظيره اللبناني، على استاد حمد الكبير، في لقاء حاسم، كان قد أُجل من مارس الماضي إلى يونيو الجاري على إثر الحرب الأمريكية الإيرانية التي ضربت الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية.

ثنائية اليمن السعيد سجلها النجم ناصر محمدوه في الدقيقتين 62 و90 من عمر المباراة، لينتشل منتخب بلاده الذي لم يكن أمامه أي فرصة للتأهل إلا بتحقيق الفوز.



أما المنتخب اللبناني فقد كان صاحب الحظ الأكبر، إذ كان يكفيه التعادل للتأهل لنهائيات كأس آسيا السعودية 2027، لكنه لم يفلح.

بهذا الفوز، يكمل منتخب اليمن المجموعة الخامسة في البطولة الآسيوية، التي تضم كذلك منتخبات كوريا الجنوبية، الإمارات وفيتنام.

وفي السطور التالية، نستعرض سويًا أبرز ملامح ديربي اليمن ولبنان الحاسم، الذي كان بروح جزائرية خالصة، حيث يقود مجيد بوقرة؛ المنتخب اللبناني، ومواطنه نور الدين ولد علي على رأس القيادة الفنية للمنتخب اليمني..

  • خبرات لبنان تسقط أمام الحداثة اليمنية

    تشهد نسخة كأس آسيا السعودية 2027 الظهور الثاني للمنتخب اليمني في تاريخ البطولة القارية، حيث كانت المرة الأولى في عام 2019.

    في تلك النسخة، فشل اليمنيون في العبور من دور المجموعات، حيث تلقوا ثلاث هزائم ثقيلة أمام لبنان (0-5)، ثم العراق (0-3)، وأخيرًا فيتنام (0-2).

    ويأتي هذا الإنجاز ليعوض الجماهير اليمنية على إخفاق أواخر العام الماضي (2025)، حيث فشل نجومهم في الوصول لنهائيات كأس العرب قطر 2025، بعد هزيمة مفاجئة أمام جزر القمر.

    وبالحديث عن المنتخب اللبناني، والذي كان صاحب الكفة الأرجح في ديربي الليلة، سواء لكون التعادل يكفيه للتأهل أو لكونه من تمكن من حجز مقعده في النسختين الأخيرتين من البطولة، فقد توقفت مشاركاته في كأس آسيا عند ثلاث مرات..

    رجال الأرز شاركوا في نسخ لبنان 2000، الإمارات 2019، وقطر 2023، لكنهم في كل مرة كانوا يودعون من مرحلة المجموعات.

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  • عين على الحكم .. اليمن ظُلم

    بالانتقال لتفاصيل مباراة الليلة الحاسمة، وتحديدًا تقييم عمل الحكم الفلبيني كليفورد دايبويات في ظل غياب تقنية الفيديو، فقد حرم المنتخب اليمني من ضربة جزاء في الشوط الأول..

    تمام حمدون؛ الخبير التحكيمي لشبكة قنوات "الكاس" القطرية، أوضح أن الكتيبة اليمنية حُرمت من ضربة جزاء في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، حيث تلقى هارون الزبيدي دفعة في ظهره من اللبناني جهاد أيوب، استحق عليها الحصول على جزائية، لكن تغاضى الحكم الفلبيني عنها.

    فيما أيد تمام حمدون قرار الحكم الفلبيني بالاكتفاء بإشهار الكارت الأصفر في وجه حارس لبنان مصطفى مطر بعد تعديه على لاعب الخصم في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، مؤكدًا أن ضربة الرأس لم تكن بها قوة زائدة، ليكون الكارت الأصفر كافيًا ففي هذه الحالة رغم مطالبات البعض بطرده بكارت أحمر مباشر.


    فيما أكد حمدون صحة هدفي اليمن، مؤكدًا عدم وقوع محمدوه في مصيدة التسلل في أي منهما، خاصةً الهدف الثاني الذي كان الشك به أكبر إلا أن قدم لاعب لبنان ألغى التسلل بسنتيمترات قليلة.

  • انتقام ناصر محمدوه

    بالحديث عن نجم المباراة صانع الألعاب ناصر محمدوه، فقد خطف الأنظار ليس بأدائه فقط والثنائية التي تكفل بتسجيلها، إنما كذلك بطريقة احتفاله بالهدف الثاني..

    صاحب الـ27 عامًا بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ذهب للكاميرات الموجودة في الملعب، وبدى وكأنه يوجه رسالة غاضبة لأحدهم.



    عقب المباراة، أوضح محمدوه أن رسالته موجهة لصانع المحتوى اليمني مصطفى المومري، الذي شكك في قدرة منتخب بلاده على عبور عقبة لبنان، مهيأً الجماهير للفشل في التأهل لنهائي كأس آسيا السعودية 2027.

    لكن نجم الليلة قال للمومري عقب المباراة: "شكرًا لك، لقد شجعتنا على الفوز بتشكيكك في قدراتنا، وأهدي الانتصار لك ولكافة الجماهير اليمنية".