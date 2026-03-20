في المنتخب الوطني، بعد 19 شهراً. يعود فيديريكو كيشا لارتداء القميص الأزرق، فقد قرر غاتوسو ضمه إلى قائمة الـ28 لاعباً المستدعين لمواجهة أيرلندا الشمالية، المقررة يوم الخميس في بيرغامو، في ما يُتوقع أن يكون أول مباراتين تحضيريتين للتأهل إلى كأس العالم في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. مهاجم ليفربول هو جزء من المجموعة، على عكس برنارديسكي وزانيولو اللذين، على الرغم من الموسم الجيد الذي قضياه في بولونيا وأوديني، تم استبعادهما وسيشاهدان المباراة أمام التلفاز. قرار المدرب هذا لم يكن متوقعاً على الإطلاق، بل كان مفاجئاً في بعض النواحي، خاصة بعد ما حدث في الخريف الماضي. وللحصول على فكرة أوضح عن الوضع، يجب العودة بالزمن إلى أكتوبر، عندما تلقى تشيزا دعوة من المنتخب الإيطالي واختار عدم الاستجابة. السبب؟ لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة، من الناحية البدنية والعقلية. وهو التبرير الذي استخدمه أيضًا في نوفمبر، بعد مواجهة مع غاتوسو، الذي أراده تحت تصرفه لمباريات مولدوفا والنرويج.
اليد الحازمة لفلاسكو والقرار غير الشعبي لغاتوسو: لماذا من الصواب استدعاء تشيزا للمنتخب الوطني
قرار اتُخذ بالتشاور مع غاتوسو
موقف تعرض تشيزا بسببها لانتقادات، لكنه يحظى بتأييد كبير من المدرب: "مسألة تشيزا بسيطة: أنا أتحدث كثيرًا مع لاعبي فريقي، وأضغط عليهم كثيرًا. مع فيدي، نجري محادثة طويلة كل أسبوع، وهو يعرف رأيي فيه، لكن يجب احترام ما يقوله اللاعب. لا يشعر بأنه في أفضل حالاته بنسبة 100٪ ويريد أن يكون في أفضل حالاته بنسبة 100٪".هل أحسن غاتوسو صنعاً باستدعائه، في أفضل الأحوال، لمباراتين حاسمتين؟ هل كان من الصواب استدعاء لاعب رفض مرتين ارتداء قميص المنتخب الوطني من أجل مباراتين أساسيتين لمستقبل كرة القدم الإيطالية؟
فيلاسكو المتشدد
"لا" هي إجابة خوليو فيلاسكو. وفقاً لمدرب المنتخب الإيطالي للكرة الطائرة، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، لا مكان لمن يرفض الاستدعاء: "من رفض الانضمام إلى المنتخب في الماضي سيبقى خارج التشكيلة الآن أيضاً. لا يمكن للمرء أن يقرر العلاج بنفسه ثم يعود. نحن من نقرر ذلك مع الأطباء". من الواضح أنه لا يشير إلى فيديريكو كييزا، لكن كلماته تنطبق تمامًا. بعد الرفض في أكتوبر ونوفمبر، هناك الكثيرون الذين لا يريدون أن يرتدي لاعب يوفنتوس وفيورنتينا السابق القميص الأزرق. علاوة على ذلك، بعد موسم لعب فيه دور ثانوي في ليفربول: 31 مباراة، 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في ما يزيد قليلاً عن 600 دقيقة إجمالاً، بمتوسط 21 دقيقة في المباراة.
غاتوسو محق
يُعتبر اختيار تشيسا للمنتخب الوطني قراراً غير شعبي، وهو ما يستعد غاتوزو للرد عليه. فلم يتردد رينو أبداً في تحمل المسؤوليات، وإذا ما اختار استدعاءه، فهو مقتنع بأنه سيشكل قيمة مضافة، وليس لعدم وجود بدائل. وهناك أسباب تدعو إلى تصديقه. بـ 51 مباراة دولية، يعد اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 14 حالياً في ليفربول، والذي لم يرتدي القميص الأزرق منذ دور الـ 16 في بطولة أوروبا 2024 (الخسارة أمام سويسرا)، المهاجم الأكثر مشاركة في التشكيلة، متقدماً على راسبادوري (45)، ريتيغي (26)، وكيان (24)، وسكاماكا (22)، وبيو إسبوزيتو (5). وهو ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في المنتخب من بين هذه المجموعة، خلف دوناروما (79) وباريلا (68) فقط. إنه لاعب ذو خبرة، يحظى بتقدير زملائه، ويدرك أهمية المباريات الحاسمة، ويدرك مدى حساسية اللحظة. مهاجم يتمتع بخصائص لا يمتلكها أي لاعب آخر في التشكيلة، وقد تطور في ميرسيسايد، خاصة من الناحية النفسية. يمكنه أن يترك بصمة حقيقية عند دخوله من مقاعد البدلاء، بفضل قوته وجودته. وقد أثبت ذلك هذا العام مع الريدز. لا يمكنه أن يكون لاعبًا أساسيًا في المنتخب الإيطالي الحالي، لكنه يمكن أن يكون ورقة رابحة.