إذا اضطرتك الظروف لفتح المباراة مع بداية شوطها الثاني، فأنت لم يفتك الكثير، فالمتعة قررت أن تكون متواجدة في "شوط المدربين"، في مواجهة انتهت بالتعادل بين هولندا واليابان، بنتيجة (2-2)، على ملعب AT&T في دالاس، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وتقدم فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، بهدف هولندا من كرة رأسية، بعد متابعة عرضية جرافنبيرخ، فيما رد كيتو ناكامورا، بهدف التعادل الياباني، في الدقيقة 57، فيما أضاف كريسينسيو سامرفيل، الهدف الثاني للطواحين في الدقيقة 64، ليرد دايتشي كامادا بالتعادل مجددًا في الدقيقة 89.

صدام ملحمي لمدة 45 دقيقة، انتهى بنقطة التعادل، لتمنح فرصة ذهبية لأي من تونس أو السويد في التربع على صدارة المجموعة السادسة.

ماذا حدث في لقاء هولندا واليابان؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..