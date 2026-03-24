AFC Women's Asian Cup Australia Final - Japan v AustraliaGetty Images Sport

اليابان تتوج بطلة آسيا، بهدف من هامانو في الفوز على أستراليا. وهذا هو اللقب الثالث للمنتخب الياباني خلال السنوات الأربع الماضية

اليابان تحتفظ بعرش آسيا. في المباراة النهائية التي أقيمت في سيدني، أمام أكثر من 74 ألف متفرج، فازت منتخب «ناديشيكو» على أستراليا بنتيجة 1-0، لتفوز بلقب كأس آسيا للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ، بعد فوزها في عامي 2014 و2018. حسمت المباراة هدف رائع من مسافة بعيدة سجلته مايكا هامانو، لاعبة تشيلسي، والمعارة حتى نهاية الموسم إلى توتنهام. ست مباريات، ست انتصارات، 29 هدفاً سُجلت وواحد فقط استقبلته الشباك: كان هيمنة اليابان واضحة، من المباراة الأولى إلى الأخيرة. تظل كوماغاي وزميلاتها من بين المرشحات للفوز بكأس العالم المقرر إقامته العام المقبل في البرازيل.


قال مدرب أستراليا، جو مونتمورو: "حظينا بفرص، كما حظين هم أيضًا ببعض الفرص، كانت مباراة متكافئة"، وأضاف: "لعبنا ضد الفريق السادس على مستوى العالم. تهانينا للفتيات على أدائهن. ببساطة، لم تكن هذه ليلتنا".


  • الجوائز والمنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم

    فيما يلي الجوائز التي تم توزيعها في البطولة: فازت اليابان، بالإضافة إلى اللقب، بجائزة الروح الرياضية، وحصلت الأسترالية ألانا كينيدي على لقب أفضل لاعبة في البطولة، بينما تصدرت اليابانية ريكو أويكي قائمة الهدافات برصيد 6 أهداف، وفازت زميلتها أياكا يامشيتا بجائزة أفضل حارسة مرمى. وقد تأهلت 4 منتخبات آسيوية من كأس آسيا إلى كأس العالم في البرازيل العام المقبل: أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والصين وكوريا الشمالية والفلبين.

  • رقم قياسي في عدد الحضور

    توجت المباراة النهائية المثيرة بطولة تاريخية حضرها أكثر من 350 ألف متفرج، مما يؤكد على الشعبية المتزايدة لكرة القدم النسائية. ويمثل هذا العدد من المتفرجين ما يقارب ستة أضعاف الرقم القياسي السابق للبطولة، الذي سُجل في عام 2010 في الصين، حيث سجلت المباراة النهائية رقماً قياسياً جديداً في عدد الحضور لمباراة واحدة في تاريخ البطولة.


