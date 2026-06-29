ضد اليابان: فينيسيوس جونيور يتعلّم "كيف يصبح رجل البرازيل الأول".. والجماهير تخرج خاسرة من معركة إندريك!

في كرة القدم.. هُناك عدد قليل للغاية من النجوم؛ الذين يستطيعون الحفاظ على "مستواهم الثابت" طوال منافسات البطولات الكبيرة، منذ الافتتاح وحتى الختام.

وما قدّمه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من إبداع، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ جعل جمهور "السامبا" يأمل أن يستمر اللاعب على ذلك، حتى نهاية مشوار منتخبهم.

وضد اليابان في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026؛ أثبت فينيسيوس أنه مستعد لتلبية أُمنيات الجماهير البرازيلية، حتى ولو بجودة فنية أقل إبداعًا.

البرازيل فازت (2-1) على منتخب اليابان الأول لكرة القدم؛ دون أن يتمكن فينيسيوس من تسجيل أو صناعة أي هدف، طوال الـ90 دقيقة.

وعلى الجانب الآخر؛ يبدو أن مواجهة اليابان أكدت "خسارة" الجماهير البرازيلية ضد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في معركة المهاجم الشاب إندريك.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور فينيسيوس وإندريك ضد اليابان..