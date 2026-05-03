جدل كبير انتشر في الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية بشأن بيع حقوق مباريات دوري روشن السعودي الموسم المقبل (2026-2027) لقناة "روتانا"، التي يمتلك الأمير الوليد بن طلال؛ مالك نادي الهلال، الحصة الأكبر من ملكيتها، حتى أوضح إبراهيم القرعاوي؛ الرئيس التنفيذي للتسويق في قنوات "ثمانية" الحقيقة.
بعد أنباء شراء الوليد بن طلال لحقوق دوري روشن .. "ثمانية" تكشف حقيقة بيع المباريات لـ"روتانا"
ما القصة؟
قبل ساعات، زعم الصحفي الرياضي النصراوي عبدالعزيز العصيمي أنه بداية من الموسم المقبل، ستتولى قناة "روتانا" نقل مباريات دوري روشن "فضائيًا"، على أن يقتصر دور "ثمانية" على النقل عبر التطبيقات فقط.
وكتب العصيمي حينها، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "من الموسم القادم | منح روتانا حقوق نقل الدوري فضائيًا واكتفاء ثمانية بالتطبيقات".
وأضاف: "أشوفه قرار غير مقبول والقناة معروف ميولها"، في إشارة لصاحب النسبة الأكبر من ملكيتها الأمير الوليد بن طلال، الذي قام بالاستحواذ على 70% من ملكية الهلال مؤخرًا.
"ثمانية" توضح الحقيقة
كون الخبر انتشر بشكل واسع، ودفع جماهير الأندية المنافسة، للتساؤل عن "مبدأ المساواة"، كون وقوع ناقل المباريات المزعوم "روتانا" ونادي الهلال تحت مظلة مالك واحد "الأمير الوليد بن طلال"، بادرت إبراهيم القرعاوي؛ الرئيس التنفيذي للتسويق في شبكة قنوات "ثمانية"، لنفي تلك المزاعم.
القرعاوي لم يصدر بيانًا رسميًا، إنما اكتفى بإعادة نشر تغريدة قديمة من حساب عبدالرحمن أبومالح؛ مؤسس "ثمانية" ورئيسها التنفيذي.
تغريدة أبومالح المعاد نشرها كُتب بها: "خلك من طرف علم، وخذ العلم، النقل الفضائي والرقمي على «ثمانية» فقط".
تلك التغريدة كانت قد نُشرت في مارس الماضي، إذ بين الحين والآخر تخرج بعض الشائعات عن تنازل "ثمانية" عن الحقوق الفضائية لمباريات دوري روشن، رغم امتلاكها بشكل حصري حتى عام 2031، بجانب حقوق كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
العصيمي يعتذر
من جانبه، امتلك الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز العصيمي شجاعة الاعتذار عن الأنباء التي روج لها، عائدًا لنفيها بعدما تأكد من عدم صحتها.
وكتب العصيمي في تغريدة أخرى: "بعد تواصل المسؤولين والمعنيين – حفظهم الله – أكدوا على عدم صحة الخبر المنشور؛ وعليه من باب المهنية نعتذر للجميع عن ذلك. حفظ الله الجميع".
استحواذ الوليد بن طلال على الهلال
بعد نادي الهلال هو أول نادٍ يخرج من تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة بشكل رسمي، بعدما قام الأمير الوليد بن طلال بشراء نسبة 70% من ملكيته، مع بقاء الـ30% الأخرى للصندوق، ليكون كذلك أول نادٍ سعودي تتم خصخصته بالكامل.
وقد تمت تلك الصفقة مقابل مليار و400 ألف ريال سعودي، بعد قرابة الثلاث سنوات من استحواذ صندوق الاستثمارات على الرباعي الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.
ومن المقرر أن يسير الثلاثي النصر، الاتحاد والأهلي على درب الهلال خلال الأشهر المقبلة، في انتظار ظهور مستثمر راغب في الشراء.