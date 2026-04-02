بالتزامن مع طرح تذاكر مباريات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي 2025-2026، المقرر انطلاقها غدًا الجمعة، بدأ "التلاسن" الهلالي – النصراوي، بشأن موقف مسؤولي الناديين تجاه الأسعار.
"كذبة القرن" .. سخرية نصراوية من موقف الوليد بن طلال تجاه أسعار تذاكر مباريات الهلال المرتفعة
ما القصة؟
في العامين الأخيرين، شكت الجماهير السعودية كثيرًا من ارتفاع أسعار تذاكر المباريات، خاصةً وأن هناك بعض الأندية تستغل وجود نجوم عالميين في الرباعي الكبير "الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي"، لزيادة الأسعار أمامهم بشكل مبالغ به.
وحتى المباريات التي تقام على أرض الرباعي الكبير، يواجه بها الجمهور صعوبة، خاصةً الجماهير الهلالية التي تشكو من الأسعار منذ عهد الإدارة السابق برئاسة فهد بن نافل.
النصر يدعم جماهيره
العالمي من المقرر أن يواجه النجمة، على استاد الأول بارك في الرياض، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن، في أول مباراة له بعد انتهاء التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.
وقبل هذه المباراة، قرر عبدالله الماجد؛ رئيس مجلس إدارة العالمي "المؤسسة غير الربحية"، دعم الحضور الجماهير بتخفيض أسعار التذاكر، لتصل لعشرة ريالات.
الماجد زف البشرى عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فكتب: "جماهير النصر الغالية: حضوركم مصدر سعادتنا، ودعمكم الوقود الحقيقي لنجومكم. التذاكر الآن بين أيديكم بأسعار مخفّضة غير مسبوقة، لتسهيل حضوركم ودعمكم، في مرحلة مهمة لنجاح الموسم. ننتظركم في مدرجات الأول بارك، كونوا في الموعد".
تلك اللفتة قوبلت بتقدير كبير من الوسط النصراوي، الذي أشاد بدور عبدالله الماجد في الأمتار الأخيرة من موسم 2025-2026.
جمهور الهلال يناشد الوليد بن طلال
بالانتقال لقطب الرياض الآخر؛ الهلال، فمن المقرر أن يلتقي بالتعاون، على استاد المملكة أرينا في الرياض، في الرابع من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن.
ووسط اعتراض جمهور الهلال على أسعار تذاكر المباراة، التي تصل إلى أكثر من 60 ريال، رغم أنها مقامة على أرضه بالمملكة أرينا، أُطلق وسمًا بعنوان "الجمهور يستاهل يالوليد"، لمطالبة العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال، بدعم الجماهير سواء بتقديم تذاكر مجانية لهم أو بمخاطبة مجلس إدارة النادي، لتخفيض الأسعار.
أحد الجماهير كتب مخاطبًا الأمير عبر الوسم: "خدمت الهلال 30 سنة، وخليته فارق عن غيره. الأندية الأخرى تحضر بـ10 و20 و30، جمهور الهلال توصل تذاكرهم 400 ريال!، الهلال يحتاج وقفة الجمهور والجمهور يحتاج وقفتك".
وعلق آخر: "يا أبو خالد جمهور الهلال تكلم كثير عن غلاء التذاكر.. واليوم الأمل بالله ثم فيك. كثير ما عاد يقدر يحضر بسبب هالأسعار، وحضور الجمهور بهذي المرحلة مهم جدًا للفريق".
سخرية نصراوية
من جانبه، استغل الصحفي الرياضي النصراوي عبدالعزيز العصيمي هذا الموقف المتنافض بين النصر والهلال، للسخرية من مسؤولي الأخير.
العصيمي سلط الضوء تحديدًا على قيام الوليد بن طلال بدعم الهلال بصفقات ضخمة، في المقابل لا يلتفت لأسعار التذاكر، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يثبت "كذب" تكفله بعدد من الصفقات للنادي، إنما كان ستارًا لتفاوت دعم صندوق الاستثمارات للرباعي الكبير.
وكتب عبدالعزيز العصيمي تحديدًا، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "جمهور الجار اشتغلت فيهم الغيرة وقاموا بالهشتاقات يطالبون العضو الذهبي حقهم بدعم التذاكر! رئيس شركة نادي النصر لم ينتظر طلب للجمهور حتى يلبي بل شعر فيهم ويعرف أهميتهم وأهمية حضورهم وبادر بالدعم. شكرًا أبو ماجد وجمهور العالمي أقسم بالله أنه كفو ويستاهل".
وأضاف: "الجيران أسرع ناس تكشف كذبهم. يعني الآن تقولون بأنه بالشتوية دعم الفريق بسبعة لاعبين بملايين الدولارات، والآن عاجز عن كم مليون ريال يدعم فيهم التذاكر. هذي مو كذبة أبريل، هذي والله كذبة القرن".
جدول ترتيب دوري روشن
يتصدر النصر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن 2025-2026 برصيد 67 نقطة من 26 مباراة، متفوقًا على الهلال "الوصيف" بثلاث نقاط.
فيما يحل الأهلي ثالثًا بـ62 نقطة، ثم القادسية رابعًا بـ60 نقطة، بينما يأتي التعاون والاتحاد في المركز الخامس والسادس بـ45 و42 نقطة، على الترتيب.