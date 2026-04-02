"كذبة القرن" .. سخرية نصراوية من موقف الوليد بن طلال تجاه أسعار تذاكر مباريات الهلال المرتفعة

العالمي من المقرر أن يواجه النجمة، على استاد الأول بارك في الرياض، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن، في أول مباراة له بعد انتهاء التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وقبل هذه المباراة، قرر عبدالله الماجد؛ رئيس مجلس إدارة العالمي "المؤسسة غير الربحية"، دعم الحضور الجماهير بتخفيض أسعار التذاكر، لتصل لعشرة ريالات.





الماجد زف البشرى عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فكتب: "جماهير النصر الغالية: حضوركم مصدر سعادتنا، ودعمكم الوقود الحقيقي لنجومكم. التذاكر الآن بين أيديكم بأسعار مخفّضة غير مسبوقة، لتسهيل حضوركم ودعمكم، في مرحلة مهمة لنجاح الموسم. ننتظركم في مدرجات الأول بارك، كونوا في الموعد".





تلك اللفتة قوبلت بتقدير كبير من الوسط النصراوي، الذي أشاد بدور عبدالله الماجد في الأمتار الأخيرة من موسم 2025-2026.