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أحمد فرهود

الوليد بن طلال "فلورنتينو بيريز العرب": إعصار الصفقات البداية.. لكن "مشاكل الهلال أكبر وطريقة فهد سندي قد تظلمه"!

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الهلال
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الدوري الإسباني

الهلال يستعد لـ"ثورة" في صفوفه.. ولكن!

الكثير من الأندية الكبيرة حول العالم، أو ما يعرفوا بأنهم "زعماء" بلدانهم، عانوا من تراجع هائل في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي المُنتهي 2025-2026.

هذا التراجع الهائل في الأداء والنتائج؛ جعل تلك الأندية تخطط لـ"ثورة كبير"، في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

من بين هذه الأندية التي عانت في الموسم المُنتهي، وتخطط لـ"ثورة كبيرة" في سوق الانتقالات الصيفية ؛ كل من العملاق الإسباني ريال مدريد، وزعيم السعودية وآسيا نادي الهلال.

الهلال فشل في تحقيق أي بطولة كبيرة، خلال موسم 2025-2026؛ مكتفيًا بالحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في المباراة النهائية.

وما زاد الطين بلة بالنسبة للهلاليين؛ أن الغريم التاريخي نادي النصر، هو من توج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

لذا يريد الأمير الوليد بن طلال، أكبر داعم في تاريخ الهلال، والذي أصبح يمتلك 70% من أسهم النادي رسميًا، أن يعوض جماهير الزعيم في الموسم الرياضي الجديد؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Florentino PerezGetty Images

    الوليد بن طلال.. "تشويق" على طريقة فلورينتينو بيريز

    كما ذكرنا.. العملاق الإسباني ريال مدريد عاش موسمًا غير جيد في 2025-2026، مثل زعيم السعودية وآسيا نادي الهلال؛ إن لم يكن أسوأ حتى، سواء في الأداء الفني أو النتائج.

    ومن أجل ذلك؛ دعا رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى انتخابات مبكرة، مع وعد بصفقة عالمية ضخمة.

    وأساسًا.. بيريز أعلن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ بالإضافة إلى المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي والظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس، حال فوزه في الانتخابات.

    ولم يكتفِ بيريز بذلك؛ حيث أعلن تجهيزه عرض لأحد أندية أوروبا الكبيرة - ليس من إنجلترا -، من أجل ضم لاعب عالمي رائع مقابل 150 مليون يورو على الأقل.

    وبالتزامن مع هذا التشويق المدريدي؛ قام مالك الهلال الأمير الوليد بن طلال هو الآخر، بإشعال حماس جماهير ناديه.

    ابن طلال نشر تغريدتين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لمح فيهما إلى سوق انتقالات تاريخي للزعيم الهلالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * التغريدة الأولى: كتب ابن طلال؛ جملة "الهدوء ما قبل العاصفة"، مع قلب أزرق.

    * التغريدة الثانية: وضع رمز تعبيري؛ عبارة عن "الإعصار"، مع قلب أزرق.

    وبالطبع.. القلب الأزرق هو إشارة إلى الهلال؛ مع تأكيدات من الوسط الإعلامي وعدد من نجوم النادي السابقين، على أن ابن طلال يخطط لميركاتو صيفي تاريخي.

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  • Fahad Sindi Ittihad Fans Social gfx/ Goal Arabia

    السوشيال ميديا.. احذروا من تكرار "تجربة" فهد سندي

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا الآن، وهو: "هل كان من الأفضل للأمير الوليد بن طلال أن لا يعطي أي تلميحات عن مستقبل عملاق الرياض الهلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟!".

    مثلًا.. عندما وضع ابن طلال رمز "الإعصار" مع القلب الأزرق، للتأكيد على الثورة الكبيرة المُنتظرة في صفوف الهلال؛ كان هذا تفاعلًا مع أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذي طالبه بالتركيز في الميدان بدلًا من منصة "إكس".

    وأساسًا.. طلب التركيز في الميدان بدلًا من منصة "إكس"، تم توجيهه إلى مالك الهلال؛ وذلك بعد منشوره الذي كتب فيه: "الهدوء ما قبل العاصفة".

    وما نقصده هُنا؛ هو أن الوليد بن طلال كان نشطًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، من أجل طمأنة عشاق الزعيم الهلالي.

    هذا يعيد إلى الأذهان ما فعله فهد سندي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عندما كان يتفاعل بقوة مع الجماهير، في بداية موسم 2025-2026؛ لكن مع ملاحظة حقيقتين، هما:

    * أولًا: سندي استخدم بعض الكلمات التي عرضته للهجوم العنيف؛ مثل "هبد" لنفي بعض الأخبار.

    * ثانيًا: سندي كان يتفاعل بعشرات التغريدات مع رواد التواصل الاجتماعي؛ وليس اثنتين أو ثلاثة مثل ابن طلال.

    لذا مبدئيًا.. لا يوجد أي مقارنة بين ابن طلال وسندي؛ لكن في النهاية كل كلمة يكتبها أو ينطق بها مسؤول ما، تُمسك عليه في النهاية.

    على سبيل المثال؛ الجماهير أعادت لسندي "القديم والجديد" كما يُقال، وذلك بعد الموسم الاتحادي الكارثي في 2025-2026.

    وهذا قد يتكرر من جماهير الهلال؛ إذا قام النادي بإعداد سيئ أو سوق ميركاتو صيفي غير مرضي، رغم وعود الوليد بن طلال.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    حقيقة واضحة.. مشاكل الهلال ليست في الصفقات فقط

    الآن لنتطرق إلى مشاكل عملاق الرياض الهلال؛ التي هي في الأساس أكبر من كونها صفقات فقط، كما يعتقد البعض.

    نعم.. الهلال عانى من تخبطات غير معتادة في تاريخه، خلال العامين الماضيين؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: صفقات الأسماء فقط

    من المعروف عن الهلال طوال تاريخه، أنه لا يتعاقد إلا مع اللاعب الذي يخدم منظومته؛ لا أن يقوم بصفقة صيفية أو شتوية ما، ليُقال فقط إنه يشتري اللاعبين.

    ومؤخرًا.. أصبحنا نجد العكس تمامًا في الهلال؛ حيث الكثير من الصفقات "الأجنبية والمحلية" جاءت إلى الفريق الأول، بدون احتياج فني لها.

    * ثانيًا: عشوائية إدارية واضحة

    دائمًا.. ما كان يُضرب المثل بالهلال؛ وذلك بالقول إنه "نادٍ سعودي وعربي وآسيوي بهوية أوروبية".

    هذا القول كان كنوع من الإشادة بالعمل الإداري الجبار، داخل هذا الكيان الرياضي الكبير؛ لكن الأمر يبدو أنه لم يعد كذلك، في آخر عامين.

    الآن.. لا أحد يعرف مثلًا ما هو دور ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي للزعيم الهلالي؛ مع إصرار النادي على عدم التعاقد مع مدير رياضي أجنبي، في الفترة الماضية.

    * ثالثًا: ضياع الهوية السعودية

    سابقًا.. أكثر ما كان يُميّز عملاق الرياض الهلال عن غيره؛ هو امتلاكه كتيبة من النجوم السعوديين الكبار، كانوا الأفضل في البلاد لسنوات.

    هذا الجيل السعودي الكبير الذي سيطر عليه الهلال، تقدّم في العمر وبعضهم رحل رسميًا؛ وبدلًا من أن يقوم النادي بإحلال وتجديد مدروس، تخلص من الموهبة المحلية تلو الأخرى.

    من أكبر هذه المواهب، صانع الألعاب مصعب الجوير؛ الذي تم إرساله إعارة إلى الشباب أولًا، قبل بيعه نهائيًا إلى نادي القادسية.

  • Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR

    كلمة أخيرة.. الهلال يمتلك كل شيء للعودة قويًا

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أنه لا يُمكن اختزال مشاكل عملاق الرياض الهلال، في الصفقات فقط.

    لا.. الهلال يحتاج إلى ترتيب أوراقه الإدارية أولًا، وأن يعود مثلما كان سابقًا؛ فريقًا سعوديًا وعربيًا وآسيويًا بهوية أوروبية.

    وعندما يتم إعادة ترتيب البيت الهلالي "إداريًا"؛ سنجد قرارات فنية صحيحة، تنتهي بالعودة للسيطرة على الألقاب المحلية والقارية.

    ويمتلك الزعيم الهلالي كل مقاومات النجاح أساسًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قوة مالية كبيرة.

    * ثانيًا: مالك عاشق للنادي.

    * ثالثًا: خبرات إدارية وفنية من أبناء النادي.

    أي أن الهلال يستطيع العودة بسهولة، للسيطرة على الألقاب كما ذكرنا؛ إذا أعاد ترتيب أوراقه فقط، والتعلُّم من الأخطاء السابقة.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة القرارات التي سيتخذها مالك الهلال الأمير الوليد بن طلال، بالإضافة إلى الصفقات التي سيعزز بها الفريق الأول لكرة القدم.