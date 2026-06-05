الكثير من الأندية الكبيرة حول العالم، أو ما يعرفوا بأنهم "زعماء" بلدانهم، عانوا من تراجع هائل في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي المُنتهي 2025-2026.

هذا التراجع الهائل في الأداء والنتائج؛ جعل تلك الأندية تخطط لـ"ثورة كبير"، في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

من بين هذه الأندية التي عانت في الموسم المُنتهي، وتخطط لـ"ثورة كبيرة" في سوق الانتقالات الصيفية ؛ كل من العملاق الإسباني ريال مدريد، وزعيم السعودية وآسيا نادي الهلال.

الهلال فشل في تحقيق أي بطولة كبيرة، خلال موسم 2025-2026؛ مكتفيًا بالحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في المباراة النهائية.

وما زاد الطين بلة بالنسبة للهلاليين؛ أن الغريم التاريخي نادي النصر، هو من توج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

لذا يريد الأمير الوليد بن طلال، أكبر داعم في تاريخ الهلال، والذي أصبح يمتلك 70% من أسهم النادي رسميًا، أن يعوض جماهير الزعيم في الموسم الرياضي الجديد؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..