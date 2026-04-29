عودة سامي الجابر المحتملة: نواف بن سعد يدفع ثمن خطة الوليد بن طلال المفاجئة.. وثنائية قد تعيد هيمنة الهلال من جديد

لطالما عُرِف عملاق الرياض الهلال؛ بكونه النموذج المؤسسي الأكثر انضباطًا، في عالم الساحرة المستديرة بالمملكة العربية السعودية.

لكن.. المشهد الراهن أصبح يفرض الكثير من علامات الاستفهام؛ حيث يلف الغموض الموقف الإداري، خاصة بعد انتقال "ملكية" الهلال إلى الأمير الوليد بن طلال.

ابن طلال قام بشراء 70% من أسهم الزعيم الهلالي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ مع استمرار نسبة الـ30% الأخرى، في يد صندوق الاستثمارات السعودي.

ولا يزال الأمير نواف بن سعد، يرأس مجلس إدارة شركة نادي الهلال؛ حيث تولى منصبه صيف عام 2025 - خلال عهد صندوق الاستثمارات -، ومستمر مع سيطرة ابن طلال الآن.

ومن غير المعروف ما ستسفر عنه الأيام القادمة؛ حيث هُناك الكثير من الأقاويل التي تتردد في وسائل الإعلام، بشأن الشكل الإداري للهلال.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ التغييرات الإدارية التي قد يشهدها الهلال في الفترة القادمة، خاصة مع التسريبات الأخيرة..