أحمد فرهود

عودة سامي الجابر المحتملة: نواف بن سعد يدفع ثمن خطة الوليد بن طلال المفاجئة.. وثنائية قد تعيد هيمنة الهلال من جديد

البيت الهلالي يستعد لثورة إدارية في عهد مالكه الجديد..

لطالما عُرِف عملاق الرياض الهلال؛ بكونه النموذج المؤسسي الأكثر انضباطًا، في عالم الساحرة المستديرة بالمملكة العربية السعودية.

لكن.. المشهد الراهن أصبح يفرض الكثير من علامات الاستفهام؛ حيث يلف الغموض الموقف الإداري، خاصة بعد انتقال "ملكية" الهلال إلى الأمير الوليد بن طلال.

ابن طلال قام بشراء 70% من أسهم الزعيم الهلالي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ مع استمرار نسبة الـ30% الأخرى، في يد صندوق الاستثمارات السعودي.

ولا يزال الأمير نواف بن سعد، يرأس مجلس إدارة شركة نادي الهلال؛ حيث تولى منصبه صيف عام 2025 - خلال عهد صندوق الاستثمارات -، ومستمر مع سيطرة ابن طلال الآن.

ومن غير المعروف ما ستسفر عنه الأيام القادمة؛ حيث هُناك الكثير من الأقاويل التي تتردد في وسائل الإعلام، بشأن الشكل الإداري للهلال.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ التغييرات الإدارية التي قد يشهدها الهلال في الفترة القادمة، خاصة مع التسريبات الأخيرة..

    سامي الجابر.. عودة "محتملة" ستفيد الهلال كثيرًا!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى الخبر الذي نشره موقع "365Scores" مساء اليوم الأربعاء؛ بخصوص خطة الأمير الوليد بن طلال، المالك الجديد لعملاق الرياض الهلال.

    الموقع كشف عن أن ابن طلال، يخطط للاستعانة بخدمات أسطورة الهلال ومنتخب السعودية سامي الجابر، في الإدارة.

    وأوضح الموقع أن خطة ابن طلال، بالاستعانة بخدمات الجابر؛ يأتي تزامنًا مع الرحيل المرتقب لفهد المفرج، الرئيس التنفيذي لفريق كرة القدم.

    المفرج سيرحل عن الهلال، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث كان من المقرر أن يُغادر في الصيف الماضي، إلا أنه وافق على الاستمرار لسنة أخرى وقتها.

    وسيضيف الجابر الكثير للزعيم الهلالي، حال وافق على تولي منصب إداري في الفترة القادمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خبرات إدارية كبيرة؛ حيث يكفي أنه تولى رئاسة الهلال ومنصب مستشار الهيئة العامة للرياضة، في وقتٍ سابق.

    * ثانيًا: رؤية فنية رائعة؛ تُحسن من جودة اختيار الصفقات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية.

    وتولى الجابر رئاسة الهلال، في أبريل من عام 2018؛ ولكنه رحل في سبتمبر من نفس العام، لشغل منصب مستشار الهيئة العامة للرياضة - وزارة حاليًا -.

    خلافات سامي الجابر مع رئيس الهلال نواف بن سعد

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنقوم بطرح سؤال مهم للغاية الآن، وهو: "كيف سيشغل الأسطورة سامي الجابر (منصبًا إداريًا) في عملاق الرياض الهلال مع تواجد الرئيس الحالي الأمير نواف بن سعد؟!".

    والجميع يعلم أن العلاقة بين الجابر وابن سعد، تشهد بعض التوترات؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عندما استلم الجابر رئاسة الهلال في أبريل 2018، خلفًا لابن سعد؛ صرح بأن هُناك مبلغ مالي يُقدر بـ170 مليون ريال، غير موجود في خزينة النادي.

    * ثانيًا: ابن سعد اعتبر أن تصريح الجابر فيه تشكيك بذمته؛ فقام برفع قضية ضد أسطورة الهلال، أمام الجهات المختصة.

    * ثالثًا: انتصر ابن سعد في معركته القضائية؛ الأمر الذي أجبر الجابر على تقديم اعتذاره إلى الأمير نواف، بشكلٍ علني.

    إلا أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، حيث شهد الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ هجومًا عنيفًا من الجابر على إدارة الهلال، بالتزامن مع عودة ابن سعد للرئاسة.

    ويُحمّل الجابر إدارة ابن سعد، مسؤولية نتائج وأداء الهلال السيئ، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ معتبرًا أن الإبقاء على هذا المدرب - الذي لا يتناسب أسلوبه مع الفريق -، يُدمر هوية الزعيم.

    هجوم سامي الجابر المتواصل على إدارة ابن سعد، اعتبره الكثيرون أمرًا مُتعمدًا؛ خصوصًا أن من تعاقد مع إنزاجي، هو رئيس الهلال السابق فهد بن نافل.


    مستقبل نواف بن سعد مع الهلال في يد الوليد بن طلال!

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ حيث سنجيب الآن على السؤال - سالف الذكر -، بخصوص كيفية تولي الأسطورة سامي الجابر "منصبًا إداريًا" في عملاق الرياض الهلال بوجود الرئيس الأمير نواف بن سعد.

    ويجب التأكيد أولًا على العلاقة القوية بين الأمير الوليد بن طلال، المالك الجديد لنادي الهلال، مع ابن سعد ومجلس الإدارة الحالي.

    ورغم هذه العلاقة القوية، ودفاع ابن طلال المستمر عن إدارة ابن سعد؛ إلا أن هُناك بعض الحقائق المهمة التي يجب الوقوف أمامها، وهي:

    * أولًا: مدة ولاية إدارة ابن سعد، عندما تم انتخابها صيف 2025، خلال عهد صندوق الاستثمارات السعودي؛ هي عام واحد فقط.

    * ثانيًا: مع سيطرة ابن طلال على "أغلبية" أسهم الهلال؛ أصبح يملك الحرية الآن لاستمرار ابن سعد، أو حتى رحيله قبل انتهاء العام.

    أي أننا أمام واقع؛ وهو أن "الكلمة الأولى والأخيرة" أصبحت في يد ابن طلال، بعيدًا عن الجمعية العمومية والانتخابات.

    وحسب ما تم ذكره في الأيام الماضية؛ ستحدُث تغييرات كثيرة في الإدارة الهلالية، سواء استمر نواف بن سعد في منصبه أو رحل.

    وبما أن اسم الجابر تم ذكره؛ ففي الأغلب أن ابن سعد قد يرحل بختام الموسم الحالي، خاصة إذا فشل الهلال في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وودع الهلال مسابقة النخبة الآسيوية من ثمن النهائي، بينما يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وهو ما يجعل الموسم الحالي 2025-2026 سيئًا للغاية، حتى ولو حصل الفريق على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ويُعد لقب الكأس هو الأقرب للزعيم الهلالي، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث تأهل إلى المباراة النهائية بشكلٍ رسمي، لمواجهة نادي الخلود.

    كلمة أخيرة.. تعاون ابن نافل والجابر قد يعيد سيطرة الهلال

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ أن عملاق الرياض الهلال قد يشهد ثورة إدارية كبرى، في الأسابيع القادمة.

    هذه الثورة قد تشمل عودة أسماء أسطورية في تاريخ الهلال؛ على رأسهم سامي الجابر، رئيس النادي ومدربه ونجمه الأسبق.

    الجابر قد لا يكون الوحيد الذي سيعود للزعيم، خلال الفترة القادمة؛ فقد نشهد قدوم فهد بن نافل مرة أخرى، أيضًا.

    ابن نافل تولى رئاسة الهلال، في الفترة من 2019 إلى 2025؛ وقاد الفريق الأول لعديد الإنجازات المحلية والقارية، وحتى العالمية.

    ومن المعروف أن ابن نافل تربطه علاقة قوية مع الأمير الوليد بن طلال، مالك نادي الهلال الجديد؛ لذلك فإن عودته - كما رددت بعض التقارير السابقة -، ممكنة للغاية.

    تعاون ابن نافل والجابر في الفترة القادمة؛ قد يُعيد سيطرة الهلال المحلية والقارية، بعد موسمين من المعاناة.

    وليس أمامنا إلا الانتظار بعض الوقت؛ لمعرفة ماذا سيحدُث داخل البيت الهلالي، بعد استحواذ ابن طلال على 70% من أسهم النادي.

