الولايات المتحدة متأخرة في الاستعدادات لكأس العالم، حيث أصدر رئيس وزارة الأمن الداخلي الجديد في إدارة دونالد ترامب تحذيرًا خطيرًا بشأن البطولة الصيفية

إلى جانب العقبات الإدارية المحلية، تواجه كأس العالم أزمات دولية غير مسبوقة ألقت بظلالها على الاستعدادات للبطولة. وفي أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية-الأمريكية المكثفة التي اندلعت على الأراضي الإيرانية في 28 فبراير، أصبحت مشاركة إيران في البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقًا محل شك كبير. وقد تعرضت استعدادات المنتخب الوطني بالفعل لاضطرابات شديدة، تجسدت في غيابه عن اجتماع تحضيري إلزامي للفيفا في أتلانتا. ونتيجة لذلك، تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب عاجل إلى الفيفا لنقل مبارياته في المجموعة G ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر من لوس أنجلوس وسياتل إلى المكسيك، على الرغم من أن الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية رفضت الفكرة حسبما ورد.