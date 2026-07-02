أسطورة أمريكا يتنفس الصعداء: البوسنة على الخريطة "رغم الوداع" .. ونجمها يثبت نحس رونالدو بعد إنجاز ميسي!

رغم أن دور الـ16 ليس بجديد على المنتخب الأمريكي، إلا أن كتيبة ماورسيو بوتشيتينو، أثبت بأنها قد تكون الحصان الأسود في نهائيات كأس العالم 2026، بفوز مثير على البوسنة والهرسك، بنتيجة (2-0)، على ملعب ليفي.

فلوريان بالوجون، الذي فاجأ الجميع بثنائيته أمام باراجواي، عاد ليسجل هدفه الثالث في المونديال ضد البوسنة، فيما أضاف مالك تيلمان، الهدف الثاني في الدقيقتين 45 و82.

وقطع المنتخب الأمريكي، تذكرة العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم، ليضرب موعدًا مع بلجيكا، التي تأهلت بريمونتادا رائعة، ضد السنغال، حيث ستقام المواجهة في الثالثة صباح يوم الثلاثاء المُقبل، بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة أمريكا والبوسنة..