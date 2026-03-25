"الوقت مناسب" لرحيل محمد صلاح، حيث يؤكد آلان شيرر أن ليفربول قادر على "العثور على نجم آخر" في الدوري الإنجليزي ليحل محله

أشاد شيرر بشدة بمحمد صلاح، واصفاً اللاعب المصري بأنه أحد أبرز الشخصيات في تاريخ كل من ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المهاجم قد أحدث ضجة كبيرة في عالم كرة القدم مؤخراً بنشره مقطع فيديو مؤثراً للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن رحيله الوشيك في نهاية موسم 2025-2026.

وفي حديثه عبر موقع "بيتفير"، قال شيرر: "محمد صلاح هو أحد عظماء ليفربول وأحد عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أنه عندما تنظر إلى الأسماء الكبيرة التي زينت صفوف ليفربول؛ مثل دالجليش وجيرارد، أعني، لا شك أنه ضمن الخمسة الأوائل من عظماء ليفربول. إنه فراغ كبير يجب ملؤه الآن بالنسبة لليفربول، فراغ لا يُصدق. لم يكن بإمكان أحد أن يتنبأ بما حققه. لقد كان رائعًا للغاية وحظي بأعلى تقدير لما فعله، وما حققه، وما فاز به، وعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة. كل شيء كان مميزًا."