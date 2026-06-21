"الوقت لم يسعفه ولا يوجد مدرب في العالم يفعل ما فعله".. اقتراح بمدرب وطني بدلًا من دونيس بسبب رباعية إسبانيا في كأس العالم!





فتح النجم فهد الهريفي ملف التوقيت الحرِج الذي استلم فيه دونيس المهمة، مؤكدًا أنه لم يحصل على الفرصة الكافية للتأقلم، لكنه في الوقت ذاته انتقد بشدة قراراته الفنية داخل الملعب وميله إلى الخوف.

وقال الهريفي: "نحن ندخل الآن في دوامة مستمرة من تغيير المدربين وهذه أزمة حقيقية، وبصراحة نحن نلوم دونيس على أشياء كثيرة، ولكن الوقت أساسًا لم يسعفه".

وأضاف: "المنافسون أقوى منك بكثير في هذا التوقيت، ولو أنهم اختاروا مدربًا وطنيًا قبل 15 يومًا من انطلاق كأس العالم لكان عونًا لنا، ولم يكن ليقع في مثل هذه الأخطاء التي نراها حاليًا، ولو تم اختيار سعد الشهري وخالد العطوي معًا لقيادة المنتخب السعودي لظهروا بمستوى أفضل من دونيس، فالمدرب الوطني كان سيعرف كيف يتعامل مع اللاعبين بطريقة إيجابية وبذكاء ودون خوف، عكس ما حدث عندما قام بإقحام دماء جديدة في الدقيقة 88 والمباراة منتهية منذ الشوط الأول".



