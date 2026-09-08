Getty Images Sport
ترجمه
"لا يمكننا تقديم الوعود".. بايرن ميونخ يُقلق جماهيره بشأن مستقبل أوليسي
لم يتلقّ نجم فرنسا أي عروض رسمية
أكد دريسن أن بايرن ميونخ لم يتلقَّ أي عروض رسمية بشأن أوليسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم التقارير المتواصلة التي ربطت الجناح بالانتقال إلى ريال مدريد.
وقد فرض اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، الذي انضم إلى بايرن قادماً من كريستال بالاس في صيف 2024 مقابل 60 مليون يورو شاملةً الإضافات، نفسه كأحد أبرز المواهب الهجومية في كرة القدم العالمية، بعدما سجّل 45 هدفاً في 111 مباراة بمختلف المسابقات مع العملاق الألماني.
وفي معرض حديثه عن الشائعات المحددة التي أشارت إلى أن العملاق الإسباني تقدّم بعرض لضم اللاعب الدولي الفرنسي، سارع دريسن إلى توضيح الموقف.
وقال دريسن للقناة الألمانية Sport1 عندما سُئل عن العروض المزعومة: «هذا ببساطة لم يكن صحيحاً. لم نتلقَّ أي عروض على الإطلاق. لطالما قلنا إننا غير مهتمين. إذاً هذا هو موقفنا بالضبط. أوليسي مهم للغاية لهذا الفريق. إنه ساحر داخل الملعب، وهذا الفريق ينسجم بشكل رائع للغاية معاً.»
- AFP
دريسن حذر بشأن الضمانات طويلة الأمد
وبينما لا تزال إدارة بايرن مسرورة بإسهامات أوليسي داخل الملعب، بعدما توّج بجائزة أفضل لاعب صاعد في البوندسليجا لموسم 2024-25 قبل أن يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في البوندسليجا لموسم 2025-26، فإن دريسن كان أكثر تحفظاً بشكل ملحوظ عندما طُلب منه تقديم ضمانة قاطعة بشأن مستقبل اللاعب على المدى الطويل مع النادي. وتعني طبيعة سوق الانتقالات أنه حتى أكبر الأندية يجب أن تبقى واقعية بشأن الاحتفاظ باللاعبين عندما يُذكر في النقاش أندية راغبة من الطراز الرفيع مثل ريال مدريد.
وعندما سُئل بإلحاح عمّا إذا كان بإمكانه تهدئة القلق المتزايد بين جماهير بايرن ميونخ بشأن رحيل محتمل في فترات انتقالات مقبلة، أقرّ المدير التنفيذي بأنه لا شيء مؤكد في كرة القدم الاحترافية.
وأوضح دريسن موقفه قائلاً: «في هذا المجال، تقديم الوعود مسألة صعبة». ويأتي هذا الغموض رغم أن أوليسي مرتبط بعقد حتى صيف 2029 وأنه رسّخ مكانته كصاحب ألقاب متتالية في بافاريا، إذ رفع لقبين في البوندسليجا وكأس ألمانيا مرة واحدة ولقبين في كأس السوبر الألماني «فرانتس بيكنباور» منذ انتقاله إلى ألمانيا.
محادثات العقد ومستقبل هاري كين
وإلى جانب المخاوف الآنية بشأن أوليسي، تطرّق دريسن أيضًا إلى وضع الهدّاف الملهم هاري كين. لقد كان قائد إنجلترا مفاجأة سارّة منذ انضمامه قادمًا من توتنهام، إذ حصد جائزتَي الحذاء الذهبي الأوروبي وسجّل رصيدًا مذهلاً بلغ 148 هدفًا في 151 مباراة فقط.
وبالنظر إلى هذا المردود الاستثنائي، يبدو النادي حريصًا على ضمان بقائه محور هجومه لسنوات مقبلة. وقد لمّح المدير التنفيذي إلى أنّ النقاشات المتعلقة بمستقبل المهاجم تُدار بقدر كبير من الاحترام المتبادل والإيجابية.
وفي حديثه عن إمكانية تمديد عقد المهاجم المخضرم، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2027، أشار دريسن إلى الرابطة القوية بين اللاعب ومجلس الإدارة، قائلاً: «تجمعنا علاقة مريحة للغاية مع بعضنا البعض. وهذا أمر ملحوظ... أنّ كلا الطرفين يريد ذلك. أمّا [مدة العقد] فهي من الأمور الصغيرة التي لا يمكنني الحديث عنها هنا».
- Getty Images Sport
يتحول التركيز إلى المهام الأوروبية
استهل بايرن ميونخ الموسم الجديد بانطلاقة مبهرة، إذ توّج بلقب كأس السوبر فرانتس بيكنباور على حساب غريمه اللدود بوروسيا دورتموند، قبل أن يفتتح حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني بفوز كاسح بنتيجة 5-1 على شتوتجارت. لكن فريق فينسنت كومباني تعثّر بشكل مفاجئ في آخر مبارياته، حين تعادل سلبيًا مع شالكه الصاعد حديثًا. ويسعى العملاق الألماني الآن لاستعادة زخم الانتصارات سريعًا عندما يستضيف إف كيه بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا يوم الخميس.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا