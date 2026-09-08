"لا يمكننا تقديم الوعود".. بايرن ميونخ يُقلق جماهيره بشأن مستقبل أوليسي

أكد دريسن أن بايرن ميونخ لم يتلقَّ أي عروض رسمية بشأن أوليسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم التقارير المتواصلة التي ربطت الجناح بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقد فرض اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، الذي انضم إلى بايرن قادماً من كريستال بالاس في صيف 2024 مقابل 60 مليون يورو شاملةً الإضافات، نفسه كأحد أبرز المواهب الهجومية في كرة القدم العالمية، بعدما سجّل 45 هدفاً في 111 مباراة بمختلف المسابقات مع العملاق الألماني.

وفي معرض حديثه عن الشائعات المحددة التي أشارت إلى أن العملاق الإسباني تقدّم بعرض لضم اللاعب الدولي الفرنسي، سارع دريسن إلى توضيح الموقف.

وقال دريسن للقناة الألمانية Sport1 عندما سُئل عن العروض المزعومة: «هذا ببساطة لم يكن صحيحاً. لم نتلقَّ أي عروض على الإطلاق. لطالما قلنا إننا غير مهتمين. إذاً هذا هو موقفنا بالضبط. أوليسي مهم للغاية لهذا الفريق. إنه ساحر داخل الملعب، وهذا الفريق ينسجم بشكل رائع للغاية معاً.»