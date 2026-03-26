وفقًا لتقرير نشرته ESPN، يبدو أن النادي الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين قد استأنف المفاوضات مع النجم المصري.
الوداع لليفربول في الصيف: أول نادٍ يبدي اهتمامًا بمحمد صلاح؟
في الماضي، كان نادي الاتحاد يُربط مرارًا وتكرارًا باسم صلاح، لكن لم تتبلور الأمور أبدًا بشكل ملموس فيما يتعلق بصفقة انتقاله. وعادت الأمور إلى الهدوء بعد تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في أبريل 2025 على أقصى تقدير، لكن الخبر المفاجئ عن رحيله في نهاية الموسم أعاد إثارة الشائعات من جديد.
ووفقاً لتقرير ESPN، فإن نادي القضية هو الوحيد الذي يمتلك الموارد المالية اللازمة لتمويل انتقال صلاح إلى الصحراء. في المقابل، لا يدخل نادي النصر، الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو، ونادي الهلال، النادي السابق للنجم البرازيلي نيمار، في السباق.
ويبدو أن النادي المستقبل لن يضطر إلى دفع أي رسوم انتقال للاعب المصري. فعلى الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2027، إلا أن صلاح وليفربول اتفقا على أن يغادر اللاعب "الريدز" دون دفع أي رسوم انتقال.
صلاح يغادر ليفربول: "لا أستطيع وصف ذلك بالكلمات"
أعلن صلاح يوم الثلاثاء رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي. "للأسف، حان اليوم. هذا هو الجزء الأول من وداعي. سأغادر ليفربول في نهاية الموسم. لم أكن لأتخيل أبدًا مدى تأثير هذا النادي وهذه المدينة وهؤلاء الناس في حياتي. ليفربول ليس مجرد نادٍ. إنه شغف. لا أستطيع التعبير عن ذلك بالكلمات"، قال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في مقطع فيديو نُشر على X.
خلال ما يقرب من تسع سنوات قضاها في قميص ليفربول، سجل صلاح 255 هدفاً في 435 مباراة. وبذلك يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول، خلف إيان راش (346) وروجر هانت (285).
موسم 2025/2026 لمحمد صلاح
الألعاب
34
دقائق اللعب
2685
أهداف
10
تمريرات حاسمة
9