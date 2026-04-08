في أجزاءٍ منها، أصابت وسائل الإعلام الإسبانية — التي تتخذ عادةً موقفًا شديد النقد تجاه فرقها المحلية ما لم تفز — كبد الحقيقة. فقد هيمن بايرن على المباراة فعلاً لفترات طويلة، وقدّم أداءً تضحيًّا على امتداد خطوط الفريق كافة، وكان بإمكانه حتى الفوز بفارق أكبر. إن لم يكن ينبغي له ذلك. غير أن بايرن ميونخ كان في بعض اللقطات أيضًا محظوظًا ببساطة بالقدر الضئيل من الحظ الذي لا شك أنه يلزم على هذا المستوى.

وهكذا عادت «الوحش الأسود» بترقيةٍ في المستوى، ويبدو أنها باتت تمتلك الحظ إلى جانبها مجددًا، وهو ما قد يثير القلق حقًا لدى المنافسين في سباق «ذات الأذنين». وهي حقيقة لم تكن في الغالب من نصيب البافاريين في الماضي القريب كلما دخلت دوري الأبطال مراحل الحسم — ولا سيما أمام ريال مدريد في عقد 2010.

ولا يمكن إنكار أن فريق المدرب ألفارو أربيلوا سنحت له عدة فرص محققة في الشوطين الأول والثاني أمام «ربما أفضل فريق في أوروبا حاليًا». فقيمة الأهداف المتوقعة البالغة 1.97 تتحدث بوضوح في هذا الشأن. لكن مانويل نوير أحبط أي عودة أكبر بظهورٍ أعاد إلى الأذهان أفضل أيامه، ونال بعد صافرة النهاية عن جدارة سيلاً من المديح من جميع الجهات.

ومع ذلك، كان للقائد أن يحمد حظه مرتين لأن هفوتيه في الشوط الأول لم تُعاقَبا. وبأسلوبه المعتاد الميال للمخاطرة في لحظات التحول، أصلح ابن الأربعين أولًا بنفسه خطأً نتج عن ركلة إرسال فاشلة، ثم بعد قليل قذف كرة رمي بيده ارتطمت بظهر لاعب منافس ولم ينجح نجوم ريال الاستثنائيون بعدها في السيطرة على الكرة. وقبل النهاية بقليل، جاءت إحدى اندفاعاته الخطِرة التي زادت من توتر أعصاب ميونخ. وإضافة إلى ذلك، عاد دايو أوباميكانو مرةً إلى أنماط قديمة وارتكب خطأً فادحًا في التوقيت، على إثره لم يصب فينيسيوس جونيور سوى الشباك الخارجية للمرمى الخالي.