بعد 25 عامًا دون أي انتصار في سانتياغو برنابيو المهيب، كان ذلك أحد الموضوعات العديدة قبل المواجهة الأولى بين بايرن ميونخ وريال مدريد خلال ثمانية أيام في دوري أبطال أوروبا: هل تستفيق «لا بيستيا نيغرا» من سباتها العميق وتحتفل بعودة في العاصمة الإسبانية؟
الوحش الأسود يعود بترقية: لماذا كان ريال مدريد «عاجزًا ومستسلمًا» أمام بايرن ميونخ - ومع ذلك لا يزال بإمكانه الأمل
بعد 90 دقيقة أجاب بايرن عن السؤال بفوزٍ مثير 2:1 في مباراة الذهاب بكلمة مقتضبة وحاسمة: «نعم»! اللقب الأسطوري، الذي تقول إحدى الروايات إن أصله يعود إلى فوزٍ كاسح في مباراة ودية للنادي الألماني الأكثر تتويجًا عام 1980، بات مرتبطًا بسخرية صريحة من «الملكيين». وكانت نتيجة 1:9 قبل نحو 46 عامًا ولا تزال حتى اليوم أكبر هزيمة في تاريخ النادي، أما في المباريات الرسمية فكانت 1:8 أمام إسبانيول برشلونة عام 1930.
ورغم أن السخرية من ريال ليست في محلها بعد عرض الثلاثاء، فإن الصحافة الإسبانية استخدمت مع ذلك كلمات قاسية. فقد كتبت صحيفة AS المحلية أن المدريديين كانوا «عاجزين تحت رحمة بايرن لأكثر من ساعة». ووفقًا لصحيفة Marca فإن مباراة الإياب في ميونيخ قد تحتاج حتى إلى «معجزة».
نادي بايرن ميونخ: «الوحش الأسود» يعود بترقية
في أجزاءٍ منها، أصابت وسائل الإعلام الإسبانية — التي تتخذ عادةً موقفًا شديد النقد تجاه فرقها المحلية ما لم تفز — كبد الحقيقة. فقد هيمن بايرن على المباراة فعلاً لفترات طويلة، وقدّم أداءً تضحيًّا على امتداد خطوط الفريق كافة، وكان بإمكانه حتى الفوز بفارق أكبر. إن لم يكن ينبغي له ذلك. غير أن بايرن ميونخ كان في بعض اللقطات أيضًا محظوظًا ببساطة بالقدر الضئيل من الحظ الذي لا شك أنه يلزم على هذا المستوى.
وهكذا عادت «الوحش الأسود» بترقيةٍ في المستوى، ويبدو أنها باتت تمتلك الحظ إلى جانبها مجددًا، وهو ما قد يثير القلق حقًا لدى المنافسين في سباق «ذات الأذنين». وهي حقيقة لم تكن في الغالب من نصيب البافاريين في الماضي القريب كلما دخلت دوري الأبطال مراحل الحسم — ولا سيما أمام ريال مدريد في عقد 2010.
ولا يمكن إنكار أن فريق المدرب ألفارو أربيلوا سنحت له عدة فرص محققة في الشوطين الأول والثاني أمام «ربما أفضل فريق في أوروبا حاليًا». فقيمة الأهداف المتوقعة البالغة 1.97 تتحدث بوضوح في هذا الشأن. لكن مانويل نوير أحبط أي عودة أكبر بظهورٍ أعاد إلى الأذهان أفضل أيامه، ونال بعد صافرة النهاية عن جدارة سيلاً من المديح من جميع الجهات.
ومع ذلك، كان للقائد أن يحمد حظه مرتين لأن هفوتيه في الشوط الأول لم تُعاقَبا. وبأسلوبه المعتاد الميال للمخاطرة في لحظات التحول، أصلح ابن الأربعين أولًا بنفسه خطأً نتج عن ركلة إرسال فاشلة، ثم بعد قليل قذف كرة رمي بيده ارتطمت بظهر لاعب منافس ولم ينجح نجوم ريال الاستثنائيون بعدها في السيطرة على الكرة. وقبل النهاية بقليل، جاءت إحدى اندفاعاته الخطِرة التي زادت من توتر أعصاب ميونخ. وإضافة إلى ذلك، عاد دايو أوباميكانو مرةً إلى أنماط قديمة وارتكب خطأً فادحًا في التوقيت، على إثره لم يصب فينيسيوس جونيور سوى الشباك الخارجية للمرمى الخالي.
يمكن لريال مدريد أن يأمل: يحتاج نادي بايرن ميونخ إلى عرضٍ باهرٍ آخر
يكاد يكون من المستحيل تفادي القضاء على هجوم ريال مدريد من الطراز العالمي على مدار 90 دقيقة – رغم أوجه القصور منذ رحيل ثنائي خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش. وقد لاحظ فينسنت كومباني ذلك أيضًا بعد مباراته رقم 100 كمدرب لبايرن لدى Prime Video. وقال: "لا أعرف إن كان بإمكانك دائمًا امتلاك السيطرة أمام مثل هؤلاء اللاعبين"، مؤكّدًا: "لا توجد نجاحات على هذا المستوى من دون تلك اللحظات من حارس مرمى أو مدافع أو مهاجم. سنحتاج إلى ذلك مجددًا الأسبوع المقبل".
وتحدّث البلجيكي في الوقت ذاته عن مواجهة مفتوحة، لكنه شدّد على الأفضلية الإجمالية في الفرص لصالح بايرن. وأضاف: "إذا حصلنا عليها مرة أخرى، فأعتقد أننا سنسجلها حينها أيضًا". ومدى قتامة/فعالية الهجوم برهناه لويس دياز وهاري كين في هدفيهما، بعدما لم يكن لأيٍّ منهما قبل ذلك إسهام يُذكر في مجريات اللعب. غير أنه لا يجوز بالطبع الاعتماد أعمى على الحظ الذي عاد إلى الفريق.
ولا يعلم ذلك كومباني ولاعبوه فقط، بل كذلك الصحافة الإسبانية. فقد ورد في AS أيضًا حديث عن "نهاية ميؤوس منها ليوم سيئ". واعترفت الصحيفة – وبحق – بأن ريال "كاد أن يخرج بالتعادل" وأنه "لا يزال في السباق قبل مباراة الإياب في ميونيخ".
أما Mundo Deportivo، ومن برشلونة تحديدًا، فذهبت خطوة أبعد وكتبت في عنوانها: "كان الألمان الطرف الأفضل، لكنهم لم يتمكنوا أيضًا من إثبات دورهم كمرشح أوضح للقب بشكل كامل. أما ريال مدريد ففعل ما استطاع وما يجيد: الركض والبحث عن فينيسيوس ومبابي. وبذلك وحده يعود إلى ميونيخ بخسارة تتيح له مواصلة الحلم".
ويتطلب الأمر عرضًا باهرًا آخر من بايرن لمنع ذلك – وربما ستستغني «الوحش الأسود» على أرضها بعد أسبوع حتى عن "ترقيتها".
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ: بيانات المباراة
الأهداف 0:1 دياز (41)، 0:2 كين (46)، 1:2 مبابي (74) تشكيلة ريال مدريد لونين - ألكسندر-أرنولد، روديغر، هويخسن (63. ميليتاو)، كاريراس - فيدي فالفيردي، تشواميني، بيتارتش (63. بيلينغهام)، أردا غولر (72. براهيم دياز) - مبابي، فينيسيوس جونيور تشكيلة بايرن ميونخ نوير - ستانيشيتش، أوباميكانو، تاه، لايمر (69. ديفيز) - كيميش، بافلوفيتش (90+3. غوريتسكا) - أوليسيه، غنابري (69. موسيالا)، لويس دياز (90+3. بيشوف) - كين البطاقات الصفراء 36. تشواميني / 71. تاه، لويس دياز (77)، نوير (82)، موسيالا (87)