علي رفعت

الوجه الآخر للـ "مجنون" روديجر.. ضحى بجسده لمدة عامين ونجى من مصير عضة سواريز!

أنطونيو روديجر

جانب غير معروف للألماني!

في حديث كشف فيه عن الكثير من الأسرار والجانب الخفي في حياته المهنية أطل المدافع الألماني أنطونيو روديجر لاعب فريق ريال مدريد عبر مقابلة صحفية موسعة نشرتها "ماركا" ليعيد تعريف شخصيته أمام الجماهير العالمية.

لم تكن هذه المقابلة مجرد حديث عابر بل كانت اعترافًا صريحًا من المدافع الصلب بأنه وضع صحته البدنية في مرتبة ثانوية خلف مصلحة فريقه وزملائه. 

كشف المدافع الألماني بوضوح أنه خاض غمار المنافسات منذ شهر أغسطس من عام 2024 وهو يعاني من آلام جسدية مستمرة ولم يكن سليمًا بشكل كامل طوال تلك الفترة الطويلة. 

أوضح روديجر أنه كان يتدرب ويخوض المباريات الرسمية معتمدًا كليًا على المسكنات القوية لتجاوز الأوجاع مشيرًا إلى أن كراهيته لخذلان زملائه في النادي الملكي كانت الدافع وراء هذا الإهمال المتعمد لسلامته الشخصية.

ومع تفاقم الإصابة في شهر يناير الماضي قرر التوقف الاضطراري لضمان الجاهزية التامة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 وهو ما آتى ثماره فعليًا بعودته الحالية إلى قمة مستواه البدني.


  • سيرة الصدامات والمشاغبات فوق العشب الأخضر


    تعد شخصية روديجر واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الملاعب الأوروبية نظرًا لأسلوبه الذي يصفه البعض بالمجنون والمستفز.

    لا يمكن لعشاق كرة القدم نسيان تلك اللحظة الغريبة في بطولة أمم أوروبا حين نجا المدافع الألماني من عقوبة قاسية كانت لتعيد للأذهان مصير المهاجم لويس سواريز وذلك بعدما ظهر وهو يحاول عض ظهر اللاعب الفرنسي بول بوجبا في لقطة أثارت ذهول المتابعين. 


    لم يتوقف الأمر عند حدود المباريات الرسمية بل امتد إلى ساحات التدريب حيث دخل في اشتباك بدني عنيف بالأيدي مع زميله السابق الحارس كيبا أريزابالاجا إبان فترته مع نادي تشيلسي الإنجليزي مما استدعى طرده من المران وقتها. 

    وفي مونديال قطر واجه روديجر عاصفة من الهجوم بعد طريقته الساخرة في الجري بجانب مهاجم منتخب اليابان والتي اعتبرت تعاليًا غير مقبول على الخصم. 

    ولم يقتصر شغب روديجر على اللاعبين فحسب بل امتد ليشمل أصحاب الصافرة حيث رصدت عدسات الكاميرات في كلاسيكو الموسم الماضي قيامه بإلقاء بعض الأشياء تجاه حكم المباراة في لحظة فقد فيها أعصابه تمامًا. 

    هذا السلوك العدواني الممزوج بأساليب مضايقة المهاجمين مثل القرص المستمر والمراقبة اللصيقة الخانقة جعل منه عدوًا لخطوط الهجوم ومادة خصبة للانتقادات الإعلامية في ألمانيا وإسبانيا على حد سواء.


  • روح المحارب والوفاء لشعار الملكي


    خلف هذا القناع المرعب والمستفز يختبئ وجه آخر لرجل يرى في كرة القدم معركة تتطلب التضحية الكاملة بالذات. 

    يدافع روديجر عن فلسفته القتالية مؤكدًا أن اللعب على الحافة والخشونة القانونية هي الأدوات التي مكنته من حصد لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين والوصول إلى تمثيل أعظم أندية العالم. 

    يرى المدافع الألماني أن المهاجم يجب أن يشعر بالرعب بمجرد النظر إليه وأن واجبه هو إفساد يوم الخصم بكل الطرق المتاحة. 

    ورغم كل الاتهامات بالعنف يبرز روديجر حقيقة رقمية مذهلة تدافع عن ذكائه في الملاعب حيث لم يتلق أي بطاقة حمراء طوال 9 سنوات كاملة داخل الملاعب إذ يعود آخر طرد له إلى عام 2017 حين كان لاعبًا في صفوف نادي روما الإيطالي. 

    هذا الرقم يعكس قدرة فائقة على التحكم في الاندفاع ومعرفة دقيقة متى يضغط ومتى يتراجع.

    وبالنسبة له فإن الموهبة الفنية لا تكفي لتحقيق البطولات الكبرى بل يحتاج المنتخب الألماني إلى استعادة الشخصية الصعبة التي تجعل المنافسين يخشون الخروج من نفق الملابس لمواجهة الماكينات. 

    تضحيته بجسده وخضوعه لعملية جراحية معقدة في عام 2025 ثم العودة للقتال مرة أخرى تؤكد أن انتماءه للمجموعة يفوق اهتمامه بسلامته الفردية.


  • بيت القصيد


    يبقى أنطونيو روديجر مزيجًا فريدًا من الشراسة الدفاعية والالتزام المهني المطلق فهو يمثل تلك الفئة من اللاعبين الذين تعشقهم جماهير فرقهم وتكرههم جماهير الخصوم. 

    اعترافه الأخير بتجاوز حدود الألم البدني من أجل ريال مدريد ومنتخب بلاده يرفع عنه تهمة الرعونة ويضعه في خانة المحاربين القدامى الذين يقدسون قميص الفريق فوق كل اعتبار. 

    روديجر اليوم ليس مجرد مدافع يبحث عن قطع الكرة بل هو قائد ذهني يسعى لإعادة الهيبة للمنتخب الألماني في مونديال 2026 متسلحًا بخبرة السنين وقوة الشخصية التي لا تنكسر أمام الإصابات أو الانتقادات.


