لا يهم إغراءات الهلال أو ظل لامين يامال!.. رافينيا يكسر "مرآة نيمار القديمة" في برشلونة

كل عاشق للعملاق الكتالوني برشلونة يعلم أن النجم البرازيلي رافينيا دياز، كان على أعتاب الرحيل في صيف عام 2024؛ وذلك بسبب خلافه مع الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول.

إلا أن المدير الفني الألماني هانزي فليك، وبمجرد استلامه مهمة تدريب برشلونة، أجرى مكالمة هاتفية برافينيا؛ أبلغه فيها بأنه يريد استمراره مع الفريق الأول، وأنه سيكون أحد العناصر المؤثرة في تاريخ النادي.

هُنا.. بات النجم البرازيلي أمام اختيارين في مسيرته الكروية؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: الاستماع للغة القلب؛ وبالتالي البقاء في صفوف النادي الذي يعشقه منذ الصغر، وهو برشلونة.

* ثانيًا: الخضوع للإغراءات المالية؛ حيث تحصل وقتها على عروض ضخمة من السعودية، وخاصة الهلال.

وأشارت بعض التقارير الصحفية وقتها، أن العرض الهلالي للتعاقد مع رافينيا؛ يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو، وهو ما لا يُمكن رفضه أبدًا.

لكن.. رافينيا دياز اختار الاستماع إلى قلبه في النهاية؛ حيث رفض الإغراءات المالية، وقرر الاستمرار في برشلونة طالما فليك يثق فيه.

وعن ذلك قال النجم البرازيلي، في تصريحات سابقة: "حلمي منذ الصغر كان اللعب في برشلونة، وتحقيق الإنجازات معه.. تلقيت عرضًا سعوديًا مغريًا؛ ولكنني اخترت في النهاية البقاء في النادي الكتالوني بسبب فليك، وهو الأمر الذي أيّدته زوجتي".

وكشف رافينيا عن أن زوجته قالت له: "إذا كان المال سيُطفئ التوهج الذي في عينيك، فعليك الاستماع إلى قلبك"؛ في إشارة إلى البقاء في برشلونة، ورفض العرض السعودي.

وبسبب ذلك؛ دخل رافينيا قلب كل عاشق لهذا الكيان الرياضي الكبير، حيث فعل ما لم يقم به مواطنه الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

نعم.. نيمار لم يستطع أن يرفض "ثروة" النادي الفرنسي باريس سان جيرمان؛ الذي أغراه بالمال لضمه في صيف عام 2017، وذلك في عز توهجه مع برشلونة.

حتى أن والد نيمار وهو وكيل أعماله، لم ينصحه بغير ذلك؛ حيث أيّد فكرة انتقاله إلى الفريق الباريسي، مقابل عمولة شخصية كبيرة للغاية.