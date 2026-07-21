صفقة الربع مليار: الهلال يتفق مع مفاجأة هولندا المونديالية.. صفعة أنقذت مسيرته والآن "بداية نهاية سالم الدوسري ومالكوم"

من أزقة روتردام الضيقة، حيث صقلت مهارته في كرة الشوارع، إلى صخب الملاعب الإنجليزية، التي بات فيها خصمًا خطيرًا للمدافعين؛ يبدو أن النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل قرر كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية، وهذه المرة في المملكة العربية السعودية.

نعم.. كافة المصادر الموثوقة أجمعت مساء اليوم الثلاثاء، على حسم عملاق الرياض الهلال، صفقة التعاقد مع سامرفيل؛ لينضم إلى كتيبة نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

سامرفيل كان على أبواب الانتقال من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، إلى فريق العاصمة الإيطالية روما؛ قبل تدخُل الزعيم الهلالي في اللحظات الأخيرة، ونجاحه في إقناع اللاعب.

التعاقُد مع سامرفيل، يكشف عن طموحات الهلال الكبيرة، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ حيث يرغب في العودة للسيطرة المحلية والقارية، من جديد.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة بعد حسم الهلال صفقة كريسينسيو سامرفيل، في انتظار الإعلان الرسمي..



