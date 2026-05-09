Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup Final
فيديو | "بن نافل ليس الرئيس الذهبي والموسم القادم سيكون أسوأ" .. شهادة براءة لإنزاجي من "أكذوبة" المستوى المتواضع للهلال!

بطولة جديدة تضاف إلى رصيد الزعيم

علق الإعلامي هاني الداود، على نجاح الهلال في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على نظيره الخلود، أمس، الجمعة، بهدفين مقابل هدف، بالمباراة النهائية للبطولة.

وسجل ثنائية الزعيم الهلالي، كل من ناصر الدوسري والفرنسي تيو هيرنانديز، في الدقيقتين 42 و45+2؛ بعدما تقدّم الأرجنتيني راميرو إنريكي للخلود، في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.

ويؤمن الداود أن مستوى الفريق تحت قيادة سيموني إنزاجي ليس سيئًا كما يتحدث البعض، بل ما نراه حاليًا هو أمر طبيعي بسبب قوة المنافسة بين الأندية السعودية داخل وخارج الملعب.


    ماذا قال الداود؟

    الإعلامي السعودي قال عبر برنامج "أكشن مع وليد":"أرى كثيرًا هذا الموسم مقولة إن الهلال في أسوأ مستوياته، لا يجب الانجراف وراء الأمور، الواقع يختلف كثيرًا عن ما نسمعه، القصة تعتمد على الزاوية التي ننظر من خلالها إلى الوضع الحالي".

    وأضاف:"يجب النظر إلى منافسي الهلال الموسم الحالي، أصبحوا قريبين للغاية منه من حيث الأداء والقوة، وبالتحديد النصر بمستواه الآن".

    وتابع:"الهلال أصبح يواجه فرقًا أكثر تنافسية مما اعتدنا عليه في الماضي، الجماهير اعتادت على أن يكون جميع نجوم المنتخب السعودي من الهلال وأيضًا أفضل الأجانب، الفجوة كانت كبيرة للغاية مع باقي الفرق".


  • "فهد بن نافل ليس الرئيس الذهبي"

    وواصل الداود حديثه:"لا أتفق مع وضع فهد بن نافل كالرئيس الذهبي أو الأفضل في تاريخ الهلال وفقًا لعدد البطولات، الأمير عبدالله بن سعد الله يرحمه هو الأفضل، لأن الفرق التي كان يواجهها أصعب بكثير".

    وأوضح:"الهلال ميزانيته كانت أكبر بكثير من أي فريق آخر خلال فترة فهد بن نافل، النادي حصل وقتها على أفضل اللاعبين بالسوق، لذلك ليس من المنطقي الحديث عن سوء الفريق حاليًا، لأنه لو فكرنا بهذه الطريقة، سنجد أن الحال سيكون أسوأ في الموسم القادم أيضًا".

    وتابع:"الآن نحن في مشروع رياضي يعتمد على تقارب المستوى بين الجميع، وانظروا إلى الاتحاد، عندما حصل الفريق على ميزانية أعلى من الهلال، ماذا فعل وقتها؟ تعاقد مع نجوم الزعيم وجلبهم لصفوفه".



  • الموقف في دوري روشن

    المسابقة تضم 18 فريقًا، مما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 34 جولة، وبحسب الجدول الحالي، من المقرر أن تنتهي البطولة في 21 مايو الجاري.

    النصر صاحب المركز الأول بـ82 نقطة، لديه مباراتين أمام كل من الهلال وضمك، ولو حسمهما سيفوز رسميًا بلقب دوري روشن.

    وعلى الجانب الآخر، يخوض الهلال 3 مباريات، ضد كل من النصر ونيوم والفيحاء، ويحتل المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

