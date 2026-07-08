"ميزانيتنا ستتضح وعلينا الاجتماع" .. حقيقة الرسالة الموجهة من رئيس الهلال إلى أسرة ميسون جرينوود

خلال الساعات الماضية، ظهر الصحفي التركي سيردجان حمزة أوغلو عبر "sporON"، مؤكدًا رغبة الهلال في التعاقد مع صاحب الـ24 عامًا.

الصحفي التركي زعم أن أتلتيكو مدريد شبه انسحب من سباق التعاقد مع جرينوود، فيما يتبقى ناديا روما وفنربخشه، بجانب الهلال.

حمزة أوغلو قال تحديدًا فيما يخص الزعيم: "رئيس الهلال (نواف بن سعد) اتصل بكل من وكيل أعمال جرينوود وعائلته وأرسل لهم رسالة مفادها (ميزانيتنا ستتضح هذا الأسبوع، وبعد أن تتضح يمكننا الجلوس والتفاوض مع جرينوود)".

وأضاف بثقة: "أنا أقدم معلومة واضحة ومؤكدة، الهلال ضمن السباق، لذا أتمنى أن يتمكن فنربخشه من حسم الصفقة اليوم أو غدًا قبل أن يأتي عرض رسمي من الهلال، لأن العرب إذا دخلوا في هذه الصفقة، فإنهم يدخلون بقوة مخيفة، وحينها يمكن أن يحدث أي شيء".











