مع اقتراب رحيل الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا عن نادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ارتبط اسم الزعيم السعودي بالإنجليزي ميسون جرينوود؛ جناح أيمن مارسيليا، حيث زعم البعض أن رئيس النادي نواف بن سعد تواصل مع عائلة اللاعب.
"ميزانيتنا ستتضح وعلينا الاجتماع" .. حقيقة الرسالة الموجهة من رئيس الهلال إلى أسرة ميسون جرينوود
ما القصة؟
خلال الساعات الماضية، ظهر الصحفي التركي سيردجان حمزة أوغلو عبر "sporON"، مؤكدًا رغبة الهلال في التعاقد مع صاحب الـ24 عامًا.
الصحفي التركي زعم أن أتلتيكو مدريد شبه انسحب من سباق التعاقد مع جرينوود، فيما يتبقى ناديا روما وفنربخشه، بجانب الهلال.
حمزة أوغلو قال تحديدًا فيما يخص الزعيم: "رئيس الهلال (نواف بن سعد) اتصل بكل من وكيل أعمال جرينوود وعائلته وأرسل لهم رسالة مفادها (ميزانيتنا ستتضح هذا الأسبوع، وبعد أن تتضح يمكننا الجلوس والتفاوض مع جرينوود)".
وأضاف بثقة: "أنا أقدم معلومة واضحة ومؤكدة، الهلال ضمن السباق، لذا أتمنى أن يتمكن فنربخشه من حسم الصفقة اليوم أو غدًا قبل أن يأتي عرض رسمي من الهلال، لأن العرب إذا دخلوا في هذه الصفقة، فإنهم يدخلون بقوة مخيفة، وحينها يمكن أن يحدث أي شيء".
نفي سعودي
مع وصول هذه الأنباء من تركيا إلى السعودية، تقدم الإعلامي الرياضي المعروف بقربه من البيت الهلالي سيف السيف، بما لديه من معلومات بشأن الهلال وجرينوود.
ونفى السيف حدوث أي تواصل بين مسؤولي الهلال واللاعب الإنجليزي خلال الفترة الماضية أو حتى التواصل مع والده.
فنربخشه حسم الصفقة
بغض النظر عن مدى صدق حمزة أوغلو أو سيف السيف، فإن التحديثات الأخيرة تؤكد حسم فنربخشه الصفقة لصالحه بالفعل..
بحسب الصحفي فابريس هاوكينز فإن جرينوود وقع بالفعل عقود انتقاله للنادي التركي لمدة أربع سنوات مقابل حصول مارسيليا على 40 مليون يورو، بجانب المكافآت.
وأوضح هاوكينز أن فنربخشه أجرى مفاوضات منفصلة مع مانشستر يونايتد، وسيحصل على نسبة 40% من قيمة الصفقة المتفق عليها.
ما هي صفقات الهلال الصيفية؟
الزعيم حتى الآن لم يبرم أي صفقة أجنبية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بينما تعاقد مع الثنائي المحلي عبدالله العنزي وصبري دهل.
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