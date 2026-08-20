هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Gabriel Martinelli GFXGetty/GOAL
علي سمير

رقم يجعله الأسوأ في العالم .. مارتينيلي ضحية آرسنال وأرتيتا وعلى الهلال الحذر من "نجم اللقطة"!

الهلال
جابرييل مارتينيلي
فقرات ومقالات
الفيحاء ضد الهلال
الفيحاء
دوري روشن السعودي
آرسنال ضد كوفينتري سيتي
آرسنال
كوفينتري سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
سيموني إنزاجي

أنباء متزايدة حول استهداف الزعيم للجناح البرازيلي

استمرارًا لرحلة الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل التعاقد مع عناصر هجومية جديدة، ظهر اسم الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي ضمن الخيارات المقترحة للمدرب سيموني إنزاجي.

هذا الخبر انتظره عشان آرسنال منذ فترة طويلة، أن يأتي أحدهم لتخليص المدفعجية من اللاعب الذي سيطر على مركز الجناح الأيسر لسنوات طويلة، دون تطور أو تحسن يُذكر، حتى يتمكن النادي من استبداله بلاعب آخر من الطراز الرفيع.

الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" قال إن الهلال يضع مارتينيلي مع بيدرو نيتو لاعب تشيلسي، وجناح آخر، على رأس أهدافه في الأيام الأخيرة من السوق، بعد الفشل في التعاقد مع إيلمان ندياي جناح أيفرتون.

اللاعب البرازيلي رفض عرضًا من جلطة سراي التركي رغم ترحيب آرسنال، بحجة أنه يريد البقاء في أوروبا والمنافسة بالدوريات الكبرى، ولكن يُقال إن عرض الهلال سيكون من الصعب رفضه لو أصبح مارتينيلي هو الهدف الرئيسي للزعيم.

وقبل التقدم بأي خطوة رسمية، وجب الحديث عن إيجابيات وسلبيات هذه الصفقة ..

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


  • Martinelli(C)Getty Images

    الجناح الأسوأ في العالم

    جابرييل مارتينيلي تحول إلى تريند عالمي في المواسم الأخيرة، بسبب المستوى المنحدر الذي وصل إليه اللاعب تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، حيث سخر منه البعض ووصفه بأنه الأسوأ في العالم، وأن أي جناح على الكرة الأرضية سيكون أفضل منه.

    البعض قال إن الاعتماد على "جناح دجاجة" على الجانب الأيسر سيكون أكثر إفادة من مارتينيلي، سخرية لاذعة وقاسية، ولكن للأسف لدينا معلومة تؤكدها!

    صاحب الـ25 سنة سجل هدفًا وحيدًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي! نعم هدف واحد فقط في 30 مباراة خاضها مع النادي اللندي، وكان أمام مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من عمر البطولة.

    تخيل أن تكون لاعبًا لبطل الدوري الإنجليزي، وتسجل مرة واحدة فقط في 30 مباراة، حتى وإن كنت لاعبًا بديلًا بسبب هبوط مستواك، كان عليك فعل أي شيء من أجل تحسين صورتك.

    هناك لاعبين مدافعين وليسوا أجنحة سجلوا أكثر من مارتينيلي في البريميرليج، وبالتأكيد أي جناح "حرفيًا" في البطولة لو لعب بجوار بوكايو ساكا ومارتين أوديجارد وديكلان رايس وإيبرتشي إيزي وفيكتور جيوكيريس سيسجل أكثر من هدف.

    الموسم الماضي كان بمثابة نقطة الفصل والحسم في مصير مارتينيلي ومستقبله مع آرسنال، أرتيتا منحه كل الفرص الممكنة ووصل معه إلى خط النهاية، بعدما يأس من إحداث الفارق وتغيير الصورة السيئة المعروفة عنه، واستبعاده من مباراة الدرع الخيرية الأخيرة ضد مانشستر سيتي كانت رسالة صريحة له بأن "وقتك انتهى"!

    البرازيلي الذي ظهر مع بلاده في كأس العالم 2026، سجل 11 هدفًا بشكل عام الموسم الماضي، منها 6 في دوري أبطال أوروبا، ولكن كل ذلك في مرحلة الدوري، حيث عجز عن فعل أي شيء في المراحل الإقصائية، لذلك لا تدع أرقامه الأوروبية تخدعك!

    • إعلان
  • Gabriel Martinelli Arsenal 2025-26Getty

    ولكن .. كيف وصلنا إلى هنا؟ هل مارتينيلي بهذا السوء؟

    آرسنال تعاقد مع مارتينيلي من فريق إتوانو البرازيلي المغمور في 2019، مقابل 7 ملايين يورو، في صفقة ظن البعض في البداية أنها للمستقبل، وأن اللاعب ستتم إعارته إلى أحد الأندية من أجل تجهيزه للمشاركة في هذا المستوى العالي، وهنا ارتكب النادي اللندني الخطأ الأكبر!

    اللاعب ظهر في حقبة أوناي إيمري وتم الاعتماد عليه وعدم إرساله إلى الإعارة، وذلك بسبب النقص الشديد في الخيارات الهجومية بمركز الجناح مع آرسنال، وبدايته المميزة بتسجيله هدفين في شباك ليفربول بكأس رابطة المحترفين "كاراباو كب"جعل الجميع يتنبأ له بمستقبل مبهر.

    يورجن كلوب أعرب عن إعجابه بمارتينيلي منذ الوهلة الأولى، وكلما لعب آرسنال ضد ليفربول، حرص الألماني على التغني بمهارته وقدراته الفنية المميزة.

    البداية كانت مميزة للاعب مغمور من فريق غير معروف، سجل 10 أهداف في كل البطولات "3 في الدوري الإنجليزي وهو ما يزيد عن ما حققه الموسم الحالي"!

    وبعدها بدأت عيوب مارتينيلي تظهر، من غياب الذكاء التكتيكي عنده وفقدانه لحساسية العمل ضمن منظومة كاملة وغياب القدرة على المراوغة والعجز في مواقف واحد ضد واحد وإنهاء الفرص السانحة، وهنا ظهرت الحقيقة، بأن آرسنال أخطأ بعدم إعارته إلى أي فريق آخر لاكتساب الخبرة، خاصة وأنه لم يخضع للتأسيس بأي أكاديمية أوروبية، وتعلم كرة القدم بصورة بها الكثير من العشوائية في إتوانو.

    أيضًا يجب ذكر حقيقة أن ميكيل أرتيتا ليس أحد أفضل المدربين تطويرًا للاعبين الهجوميين، خاصة وأنه يركز على المنظومة عمومًا والجوانب الدفاعية بصورة مبالغ فيها.

    مارتينيلي سجل هدفين فقط في الموسم التالي، وأحرز 6 وصنع مثلهم في موسم 2021/2022، قبل أن تأتي الطفرة المذهلة في مسيرته!

    موسم 2022/2023، كان الأفضل في مسيرة الجناح البرازيلي، حيث كانت اللحظة التي نافس فيها المدفعجية للمرة الأولى على لقب البريميرليج منذ سنوات طويلة، وشكل اللاعب ثلاثية مذهلة مع جابرييل جيسوس وبوكايو ساكا.

    صاحب الـ25 سنة استفاد وقتها من تغيير أرتيتا لطريقته، واعتماده على أسلوب هجومي بحت يتمتع بقدر كبير من الارتجال والفوضى الخلاقة في دفاعات الخصوم، ليسجل 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي، والحقيقة أن الأرقام هنا ظلمته، لان ما فعله وقتها كان أكبر بكثير من تلك الأهداف.

    وفي الموسمين الماضيين، بدأ مارتينيلي في الانهيار، فكيف حدث ذلك؟

  • arsenal-gabriel-martinelli(C)Getty Images

    الركض بلا هدف نحو الخط

    ببساطة، عندما كانت هناك مساحة للارتجال وبعض العشوائية، تمكن مارتينيلي من استغلال قدراته في السرعة والانطلاق، والطاقة الانفجارية التي تظهر في التحولات والمرتدات والهجمات غير المنظمة.

    ولكن عندما انتهج أرتيتا أسلوبًا متحفظًا في آخر موسمين ويعتمد بشكل أكبر على الاستحواذ، ظهرت عيوب مارتينيلي أمام التكتلات الدفاعية الحصينة، لأنه لا يستطيع المراوغة، وأضعف ظهير يمكن أن يلعب "مباراة عمره" امامه، لترى الهجمات تنتهي عنده عندما تشاهده يركض بلا هدف نحو الخط، لعدم قدرته على تغيير اتجاهه، لتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.

    مارتينيلي غير مؤسس بطريقة صحيحة، تراه في الكثير من الأحيان يركض دون أن ينظر حوله، ويصب كامل تركيزه على الكرة فقط، لذلك عندما يلعب أمام أي دفاع متكتل تنفضح جميع عيوبه بأسوأ طريقة ممكنة.

    وهذه أشياء يجب على الهلال الالتفات لها، فريق بحجم الزعيم سيواجه الكثير من الدفاعات المتكتلة بسبب فارق الإمكانيات ورغبة سيموني إنزاجي المستمرة في تحقيق الانتصار، وهنا سيعجز مارتينيلي عن تحقيق أي شيء.

    لا تجعل هدفه الشهير في تشيلسي يغرك، لأن نجولو كانتي انزلق قبل الوصول له من الأساس، ونفس الأمر تكرر مع مانويل نوير الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، لأن ببساطة مارتينيلي هو "نجم اللقطة" الذي يخدعك بانطلاقته وبعض أهدافه المميزة، ولكن عندما تشاهده باستمرار لمدة 90 دقيقة كل أسبوع ستعرف حقيقته.

    اللاعب قد ينجح مع الهلال بطبيعة مختلفة وأسلوب مختلف ومدرب جديد وسنه الصغير، ولكن هذا أمر غير مضمون، وحالة مارتينيلي الآن تؤكد أن احتمالية فشل هذه الإمكانية أكثر من نجاحها.

    فلسفة إنزاجي تعتمد على الاستحواذ المبكر ومباغتة الخصم والتراجع من أجل الحفاظ على النتيجة، وهذا بالضبط ما فعله أرتيتا على مدار آخر موسمين وتسبب في وصول مارتينيلي لأسوأ مراحل مسيرته.

    ولكن لو كانت الفكرة هي التحولات والارتجال ومهاجمة المساحات، فهنا مارتينيلي هو الصفقة المثالية، وسنرى منه الكثير من المستويات المميزة مثل هدفه الشهير في ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

    إذن عندما يفكر الهلال في مارتينيلي، عليه إدارك أنه يتعاقد مع موهبة كانت واعدة وتنبأ لها الجميع وعلى رأسهم يورجن كلوب بمستقبل مبهر، ولكن غياب التأسيس والمساعدة الكافية من ميكيل أرتيتا في تطوير اللاعبين الهجوميين، جعل تطوره يتوقف بل يتراجع بشكل مرعب، ليصبح تألقه مرهونًا بمواقف محددة، حتى يتحول إلى أضحوكة يحلم جمهور آرسنال وإدارة ناديه بالتخلص منها في أقرب فرصة.

    ونصل في النهاية إلى استنتاج واضح، الهلال بحاجة إلى تدعيمات تزامنًا مع رحيل مالكوم وداروين نونيز واقتراب كريم بنزيما من مغادرة النادي، لذلك هو يحتاج إلى عنصر في أفضل مستوياته يمكنه التسجيل وصناعة الأهداف وحسم المباريات، وبالتأكيد مارتينيلي ليس هذا اللاعب، ويجب على الزعيم توفير أموال الصفقة التي قد تزيد قيمتها عن 50 مليون يورو وإنفاقها على جناح آخرر لو أتيحت الفرصة!

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
دوري روشن السعودي
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
الهلال crest
الهلال
الهلال
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
كوفينتري سيتي crest
كوفينتري سيتي
COV