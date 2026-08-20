رقم يجعله الأسوأ في العالم .. مارتينيلي ضحية آرسنال وأرتيتا وعلى الهلال الحذر من "نجم اللقطة"!

استمرارًا لرحلة الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل التعاقد مع عناصر هجومية جديدة، ظهر اسم الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي ضمن الخيارات المقترحة للمدرب سيموني إنزاجي.

هذا الخبر انتظره عشان آرسنال منذ فترة طويلة، أن يأتي أحدهم لتخليص المدفعجية من اللاعب الذي سيطر على مركز الجناح الأيسر لسنوات طويلة، دون تطور أو تحسن يُذكر، حتى يتمكن النادي من استبداله بلاعب آخر من الطراز الرفيع.

الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" قال إن الهلال يضع مارتينيلي مع بيدرو نيتو لاعب تشيلسي، وجناح آخر، على رأس أهدافه في الأيام الأخيرة من السوق، بعد الفشل في التعاقد مع إيلمان ندياي جناح أيفرتون.

اللاعب البرازيلي رفض عرضًا من جلطة سراي التركي رغم ترحيب آرسنال، بحجة أنه يريد البقاء في أوروبا والمنافسة بالدوريات الكبرى، ولكن يُقال إن عرض الهلال سيكون من الصعب رفضه لو أصبح مارتينيلي هو الهدف الرئيسي للزعيم.

وقبل التقدم بأي خطوة رسمية، وجب الحديث عن إيجابيات وسلبيات هذه الصفقة ..



