رغم أن الهلال ليس بذاك النادي الذي لجأ للاعبين الشباب بقوة منذ انطلاق الثورة السعودية في عام 2023 إلا أنه يخطط بشكل مختلف بعض الشيء خلال الميركاتو الصيفي 2026، لذا وضع عينه على لاعب شاب لحل محل الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.
مستعد لبذل كل ما في وسعه لضمه .. الهلال يخطط لاستبدال مالكوم بنجم البرازيل الشاب في كأس العالم 2026
ما القصة؟
يمتد عقد مالكوم مع القلعة الزرقاء حتى نهاية يونيو 2027، لكن ليس لدى شركة النادي أو الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي أي مانع في التفريط فيه.
بحسب عدة تقارير، فإن الهلال منفتح على التفريط في خدمات مالكوم، لكن بشرط الحصول على عرض مرضٍ، يتوافق مع الـ60 مليون يورو التي دفعها به قبل ثلاث سنوات، لضمه من زنيت.
- NurPhoto
ريان هدف الهلال الجديد
من جانبها، كشفت صحيفة "جي جلوبو" البرازيلية عن استهداف الهلال التعاقد مع الجناح الأيمن الشاب ريان من نادي بورنموث الإنجليزي، لحل محل مالكوم.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الزعيم سيكثفون مفاوضاتهم مع وكلاء صاحب الـ19 عامًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم تقديم عرض لناديه الإنجليزي.
"جي جلوبو" أشارت كذلك إلى أن الهلال مستعد لبذل كل ما في وسعه من أجل ضم ريان، إذ ينظر له كلاعب متكامل، قابل للنمو الكبير، مع قابلية بيعه في المستقبل عند الحاجة بالنظر لصغر سنه.
مسيرة ريان في الملاعب
الجناح الأيمن البرازيلي كان أحد الركائز الأساسية في تشكيل المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026، حيث شارك في أربع مباريات، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.
وبدأ ريان مسيرته في الملاعب من بوابة فاسكو دي جاما البرازيلي قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2023.
وبعد موسمين ونصف مع الفريق الأول لفاسكو دي جاما، ظفر بورنموث بخدماته مقابل 28.5 مليون يورو، ولا يزال عقده ممتدًا حتى عام 2031.
وشارك ريان مع النادي الإنجليزي في 15 مباراة بالنصف الثاني من الموسم الماضي، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع اثنين آخرين.
- Abdullah Ahmed
مسيرة مالكوم مع الهلال
صاحب الـ29 عامًا خاض 138 مباراة في مختلف البطولات مع الزعيم، على مدار الثلاثة مواسم الماضية، سجل خلالها 46 هدفًا وصنع 41 آخرين.
وعلى مستوى البطولات، قاد مالكوم الهلال لحصد لقبي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 و2026، مع التتويج بلقبي سوبر محلي (2024 و2025)، بجانب دوري روشن السعودي 2024.
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