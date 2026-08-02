مستعد لبذل كل ما في وسعه لضمه .. الهلال يخطط لاستبدال مالكوم بنجم البرازيل الشاب في كأس العالم 2026

يمتد عقد مالكوم مع القلعة الزرقاء حتى نهاية يونيو 2027، لكن ليس لدى شركة النادي أو الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي أي مانع في التفريط فيه.

بحسب عدة تقارير، فإن الهلال منفتح على التفريط في خدمات مالكوم، لكن بشرط الحصول على عرض مرضٍ، يتوافق مع الـ60 مليون يورو التي دفعها به قبل ثلاث سنوات، لضمه من زنيت.



