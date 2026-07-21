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Harry Kane Bayern MonacoGetty Images
أحمد فرهود

الهلال رسم خطته!.. مسؤول بارز يسافر إلى لندن لحسم صفقة هاري كين

الهلال
بايرن ميونخ
هاري كين
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
انتقالات

قنبلة الميركاتو السعودي..

يبدو أن الساعات القليلة القادمة؛ ستشهد المزيد من المفاجآت، بخصوص ميركاتو عملاق الرياض الهلال.

ويخطط الهلال لـ"الإحلال والتجديد" في صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك لتعويض خيبات الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، الذي اكتفى فيه الفريق الأول لكرة القدم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

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    مسؤول هلالي بارز يسافر لندن.. لهذا السبب!

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي" مساء يوم الثلاثاء، عن تحرك جديد من عملاق الرياض الهلال؛ للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.

    الصحيفة أعلنت سفر سايمون فرانسيس، المدير الفني لنادي الهلال، إلى العاصمة الإنجليزية لندن؛ وذلك في محاولة لحسم صفقة كين، بشكلٍ رسمي.

    ويقود سايمون سوق ميركاتو الهلال الصيفي، في الوقت الحالي؛ لحين انضمام المدير الرياضي الاسكتلندي ريتشارد هيوز، في الأسابيع القادمة - حسب عديد التقارير -.

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  • Harry Kane Bayern Munich 2025-26Getty

    تفاصيل اجتماع لندن المرتقب لحسم صفقة هاري كين

    واستكمالًا لخبرها.. أكدت صحيفة "الميدان الرياضي" مساء يوم الثلاثاء، أن المدير الفني لنادي الهلال سايمون فرانسيس، سيجتمع مع وكيل أعمال المهاجم الإنجليزي هاري كين وبيئته، في العاصمة لندن.

    وأشارت الصحيفة إلى أن سايمون، سيتعرف على طلبات كين المالية والامتيازات التي يريدها، خلال هذا الاجتماع؛ من أجل محاولة تلبيتها، وضمه إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي.

    أيضًا.. سيضع هذا الاجتماع، حسب ما ذكرته نفس الصحيفة؛ آلية التفاوض مع نادي بايرن ميونخ الألماني، والذي يرتبط اللاعب بعقدٍ معه حتى 30 يونيو 2027.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    مسيرة هاري كين مع نادي بايرن ميونخ

    المهاجم الإنجليزي هاري كين البالغ من العمر 32 سنة، يلعب في صفوف العملاق الألماني بايرن ميونخ منذ صيف 2023؛ عندما انضم إليه قادمًا من النادي المحلي توتنهام هوتسبير، بشكلٍ رسمي.

    صفقة كين كلفت خزينة بايرن ميونخ، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ95 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومع البافاري.. سجل المهاجم الإنجليزي 146 هدفًا، وصنع 33 تمريرة حاسمة إلى زملائه؛ وذلك خلال 147 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، على المستويين المحلي والخارجي.

    وتوّج هاري كين بـ4 ألقاب رسمية، مع فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم؛ وهي: "الدوري الألماني (مرتين)، كأس ألمانيا والسوبر الألماني".

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    ميركاتو هلالي ساخن في الصيف الحالي

    يقوم عملاق الرياض الهلال بميركاتو صيفي ناري؛ وذلك بعد انتقال ملكية النادي إلى الأمير الوليد بن طلال، بشكلٍ رسمي.

    وركز الهلال في البداية، على السوق المحلي؛ حيث نجح في حسم مجموعة من الصفقات؛ وذلك على النحو التالي:

    * حراسة المرمى: محمد العويس.

    * ظهير أيمن: محمد الصرنوخ.

    * جناح وصناعة لعب: صبري دهل، عبدالله العنزي ونواف الحبشي.

    كما توصل الهلال إلى اتفاق مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء؛ للتعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، وفقًا لعديد التقارير الموثوقة.

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