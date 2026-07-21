الهلال رسم خطته!.. مسؤول بارز يسافر إلى لندن لحسم صفقة هاري كين

المهاجم الإنجليزي هاري كين البالغ من العمر 32 سنة، يلعب في صفوف العملاق الألماني بايرن ميونخ منذ صيف 2023؛ عندما انضم إليه قادمًا من النادي المحلي توتنهام هوتسبير، بشكلٍ رسمي.
صفقة كين كلفت خزينة بايرن ميونخ، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ95 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.
ومع البافاري.. سجل المهاجم الإنجليزي 146 هدفًا، وصنع 33 تمريرة حاسمة إلى زملائه؛ وذلك خلال 147 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، على المستويين المحلي والخارجي.
وتوّج هاري كين بـ4 ألقاب رسمية، مع فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم؛ وهي: "الدوري الألماني (مرتين)، كأس ألمانيا والسوبر الألماني".