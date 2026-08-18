الهلال يتفاوض مع "3 مهاجمين عالميين" للتخلص من كريم بنزيما.. وتحول مفاجئ في مستقبل داروين نونيز

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تفاوض عملاق الرياض الهلال مع "3 مهاجمين عالميين"؛ من أجل التعاقد مع أحدهم بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

الفراج أشار عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد"، إلى أن الثلاثي العالمي الذي يتفاوض معهم الهلال حاليًا، لتدعيم مركز "قلب هجوم" الفريق الأول؛ هم:

* 1- المهاجم الإنجليزي هاري كين "بايرن ميونخ".

* 2- المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز "أستون فيلا".

* 3- المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين "جلطة سراي".

وأكد الفراج أن الهلال، بمجرد حسم التعاقد مع أحد المهاجمين الثلاثة - سالفي الذكر -؛ سيقوم بفسخ عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بشكلٍ نهائي.

أما إذا فشل الزعيم الهلالي، في الملفات الثلاثة؛ فإن بنزيما سيستمر مع الفريق الهلالي، حتى الميركاتو الشتوي القادم - على أقل تقدير -.