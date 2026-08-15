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Benzema Al Hilal SFCGetty Images
محمود خالد

تحرك للاتفاق مع بديله .. الهلال يخطط لمفاجأة "صادمة" لكريم بنزيما!

انتقالات
الهلال
كريم بنزيما
فيكتور أوسيمين
دوري روشن السعودي

بنزيما سجل هدف الهلال الافتتاحي في دوري روشن 2027..

يبدو أن الأمور لا تسير على ما يُرام، بشأن وضع النجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الهلال، رغم مساهمته في رباعية الفريق أمام الفيصلي، في افتتاحية مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

بنزيما لا يزال محل انتقادات من قِبل الجماهير، بسبب تراجع مستواه وغياب تأثيره الواضح مع الهلال، وسط تقارير تشير إلى عدم اقتناع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، ببقائه في قلعة الزعيم.

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  • الهلال يفكر في رحيل بنزيما .. ويتجه إلى البديل

    وفي هذا السياق، فجر الإعلامي أحمد العجلان، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن الهلال يفكر في مخالصة كريم بنزيما، تمهيدًا لرحيله عن الفريق، دون إكمال العام الأخير في عقده.

    ونوّه العجلان بأن استقرار إدارة الهلال على مخالصة بنزيما، مرتبط بالتوصل لاتفاق مع مهاجم جديد في الفترة الصيفية، لاسيما بعد رحيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى أياكس أمستردام، واقتراب داروين نونيز من الانتقال إلى طرابزون سبور، ليلعب بجوار زميله السابق في ليفربول، محمد صلاح.

    وأضاف أن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات مع جلطة سراي، في محاولة لإقناع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، باتخاذ خطوة اللعب في دوري روشن السعودي، كما يبحث عن خيارات أخرى، في حالة عدم إتمام الصفقة.

    واستطرد العجلان أن الهلال يسعى أيضًا لإتمام صفقة بيدرو نيتو، نجم تشيلسي، في حالة الاستغناء عن مالكوم أوليفيرا، وقبول فكرة انتقاله إلى الدرعية، على الرغم من أن الجناح البرازيلي رد بقسوة على ما إذا كانت مباراة الفيصلي هي الأخيرة له مع الهلال، حيث وصف المراسل بالمجنون، وأنه لا يزال لديه عام في عقده مع الزعيم.

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  • Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty

    أوسيمين وآرسنال

    وارتبط اسم فيكتور أوسيمين، بوجود اتجاه داخل نادي آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل التعاقد معه في الفترة الصيفية.

    وبين تدخل الهلال ودراسة آرسنال، قرر أوسيمين الخروج للرد على تلك التقارير، معلقًا "هناك دائمًا شائعات خلال فترات الانتقالات، سأركز على عملي. أما مركّز على عملي، ونفكر فيما هو قادم".

  • Simone Inzaghi Karim BenzemaGetty

    حوار إنزاجي مع بنزيما

    وكان سيموني إنزاجي قد تحدث عن كواليس حواره مع كريم بنزيما، عقب مباراة الفيصلي، مؤكدًا أنه كان حديثًا عن مجريات اللقاء، تضمن مزاحًا، مضيفًا أن شغل بنزيما الشاغل، بأن يمارس أدواره الهجومية.

    حديث إنزاجي ربما كان الغرض منه هو تهدئة الأجواء ومنح قدر من الاستقرار، خاصة وأن تقارير سابقة، ذكرت بأن المدرب الإيطالي أخبر الإدارة بأنه لم يكن يريد كريم بنزيما في الفريق، وأنه تم فرضه عليه في الفترة الشتوية.

    ليس ذلك فحسب، بل إن الإعلامي محمد البكيري، قال في وقت سابق، إنه بعد تعادل الهلال مع النصر، في الجولة 32 من دوري روشن، خلال الموسم الماضي، أخبر إنزاجي، كريم بنزيما، نصًا بأنه أضاع على الفريق تحقيق لقب الدوري، بعدما أضاع فرصة شبه محققة في الدقائق الأولى أمام الحارس بينتو.

    المدرب الإيطالي كان منفعلًا في رسالته مع بنزيما، ليدخل الطرفان في اشتباك كلامي حاد داخل غرفة الملابس.

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  • Karim Benzema Al Waleed bin Talal GOAL ONLYGoal AR

    سيناريوهات بقاء بنزيما

    وفي يونيو الماضي، كشف موقع 365Scores، عن 3 طرق ترسم مستقبل كريم بنزيما مع الهلال، والذي تعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد لمدة موسم ونصف.

    هذا السيناريو حسب ما ذكره الموقع بخصوص مستقبل بنزيما مع الفريق الهلالي، هو:

    أولًا: قيده "محليًا وآسيويًا" بشكلٍ طبيعي؛ حال الفشل في التعاقد مع مهاجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي.

    ثانيًا: قيده "آسيويًا" فقط؛ حال التعاقد مع مهاجم عالمي كبير في الميركاتو الصيفي، وعدم وصول عروض خارجية له - أي بنزيما -.

    ثالثًا: بيع السنة المتبقية من عقده؛ حال التعاقد مع مهاجم عالمي كبير في الميركاتو الصيفي، ووصول عرض خارجي ما له - أي بنزيما -.

    بمعنى.. شروط بقاء بنزيما مع الهلال، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ هي عدم وصول عرض خارجي للتعاقد معه، وفشل الزعيم نفسه في ضم مهاجم عالمي كبير.

    وشارك بنزيما "39 عامًا" في 14 مباراة مع الهلال، في جميع المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، كما توج مع الزعيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

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