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محمود خالد

احذروا القنبلة الموقوتة: كانسيلو عالق بين حق الهلال وكبرياء برشلونة .. وقرار منتظر قد يقلب كل الموازين ضد الزعيم!

فقرات ومقالات
جواو كانسيلو
الهلال
برشلونة
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني

الهلال بريء أم مذنب في قضية كانسيلو؟

مصير جواو كانسيلو .. لغز كبير يؤرق الهلال وبرشلونة معًا، فقراءة الوضع الحالي تنذر بأن يتحول الظهير البرتغالي إلى "قنبلة موقوتة"، في أروقة الزعيم، في الوقت الذي لا يخفى فيه اهتمام البلوجرانا باللاعب، ولكن دون أي خطوة رسمية.

المؤكد في الأمر - بنسبة كبيرة - أن صاحب الـ32 عامًا، يرفض الاستمرار مع الهلال، وتوقعات رحيله أكثر من بقائه في قلعة الزعيم، على الرغم من ارتباطه بعقد حتى صيف 2027.

ولكن، هل الهلال "بريء أم مذنب" في ملف كانسيلو؟ والعكس صحيح، وهل يمكن أن يتطور الأمر بين الطرفين لما هو أسوأ؟ لنستعرض معًا الوضع بشكل عام..

  • هدوء ينذر بعاصفة

    خلال الساعات الماضية، ترددت تقارير بأن الهلال يدرس فرض عقوبة ضد جواو كانسيلو، بداعي غيابه عن المعسكر الإعدادي المُقام في النمسا، وفق اتفاق خفي مع وكيله جورج مينديش، ونادي برشلونة، بعدما تلقى وعدًا من إدارة العملاق الكتالوني، بالتحرك من أجل حسم التعاقد معه بشكل نهائي، بدءًا من أغسطس.

    ورغم أن عددًا من الإعلاميين الموثوقين، قد خرجوا بتأكيدات تنفي غياب كانسيلو عن معسكر الهلال بدون عذر مسبق، كما يتدرر، وأن الهلال أرسل رسائل بريد إليكتروني للاعبيه الدوليين بموعد انضمامهم إلى معسكر الفريق، فضلًا عن رواية أخرى، تؤكد أن غياب كانسيلو عن معسكر النمسا، جاء باتفاق مع الهلال، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني، إلا أن خبر العقوبة لاقى صدًا برتغاليًا، انعكس على رد فعل اللاعب الذي نشر في قصة عبر "إنستجرام"، صورة لخبر أن الهلال يدرس فرض غرامة ضده بسبب الغياب.

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    هذا الأمر أدعى بأن يخرج الهلال ببيان يوضح فيه الحقائق بشأن جواو كانسيلو، وأن يتواصل معه من أجل توضيح حقيقة فرض العقوبة، حتى لا يتحول الهدوء النسبي الذي نشهده حاليًا، إلى عاصفة من الغضب، من قِبل اللاعب الذي سبق وأن انتقد الإدارة الهلالية.

    وكان كانسيلو قد صرح، في ليلة الاحتفال مع برشلونة بتحقيق لقب الدوري الإسباني، بأن إدارة الهلال لم تكن وافية لوعودها معه، ولم تلتزم بكلمتها، في إشارة إلى استبعاده من القائمة المحلية.

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  • Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty Images

    الوجه الآخر للعملة .. برشلونة مذنب والهلال بريء

    لننظر إلى الوجه الآخر للعملة، فإن الهلال لا يزال يمتلك الحق في الإبقاء على ظهيره البرتغالي لحين نهاية عقده في صيف 2027، كما أن كانسيلو ملزم بالعودة إلى الزعيم إذا ما أراده من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

    ورغم أن الهلال دعّم بالفعل مركز الظهير الأيمن، بضم ثنائي محلي، وهما محمد محزري ومحمد الصرنوخ، في ظل إصابة حمد اليامي، إلا أن الوضع الحالي يؤكد أن كانسيلو لا يزال على "ذمة" العملاق السعودي، ما لم يتوصل لاتفاق على رحيل نهائي.

    ولأن الهلال تعاقد مع جواو كانسيلو من مانشستر سيتي، مقابل 25 مليون يورو، فمن حق الزعيم أن يضع شروطه حول النادي الذي يرغب في ضم الظهير البرتغالي، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير بأن الهلال يريد ما بين 10-15 مليون يورو، للموافقة على بيع المدة المتبقية من عقده.

    في المقابل، ماذا عن الوضع في برشلونة؟ فرغم أن المدير الفني هانزي فليك كان يعتمد بشكل أساسي على جهود كانسيلو، إلا أن الإدارة الكتالونية تبدو راغبة في انتظار قدوم اللاعب "مجانًا" من الهلال، أو لا ترغب في دفع المبلغ الذي تريده الإدارة الهلالية من أجل الحصول على كانسيلو.

    الحديث باستمرار عن "احتمالية" صفقة تبادلية، ما بين رافينيا الذي اشترطت الإدارة الحصول على 100 مليون يورو، من أجل رحيله إلى الهلال، أو كاسادو الذي تحاول الإدارة الكتالونية، الاستغناء عنه بمقابل مادي كبير، مع تسهيل ضم كانسيلو "مجانًا"، ضمن الصفقة التبادلية.

    وبين هذا وذاك، فإن الهلال لا يزال يملك الكلمة حول مصير كانسيلو، ومن حقه أن يستثمر في ظهيره البرتغالي، إذا ما أراد برشلونة الحصول على خدماته، أو أي نادٍ آخر.

    أضف إلى ذلك، أن الهلال كان قد استبعد جواو كانسيلو من القائمة المحلية، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وحاجته للغياب لمدة شهرين، ما يعطي إدارة الزعيم الحق في استغلال أي لاعب أجنبي في القائمة مكانه.

  • ماذا لو عاد إنتر؟

    رغم كونه قصة غير واردة في الصيف الجاري، ولكن ماذا لو أعاد إنتر محاولته لضم جواو كانسيلو، كما فعل في الفترة الشتوية الماضية.

    وبعد رحيل دينزل دومفريس، أصبح إنتر في حاجة ماسّة لضم ظهير أيمن في الميركاتو الصيفي، ورغم أن ويلفريد سينجو، ظهير جلطة سراي، قد ارتبط اسمه بالفعل، بانتقال محتمل إلى النيراتزوري، ولكن ماذا لو أعاد التفكير في كانسيلو؟

    بشكل عام، فإن الهلال ربما يكون بحاجة إلى "ورقة ضغط" على برشلونة، من أجل إجباره على الاستجابة لشروطه المالية، من أجل الموافقة على رحيل كانسيلو، دون أي استعلاء بشأن المبلغ المشروط، حتى يحقق الزعيم مكسبًا شبيهًا بما فعل مع البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي وافق على رحيله إلى أياكس، مقابل 20 مليون يورو.

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  • كلمة أخيرة .. ناقوس خطر يهدد كل شيء

    لننظر إلى المحور الأخير في القصة، والذي قد يقلب الأمور رأسًا على عقب، وهو انتظار ما ستؤول إليه القضية المنظورة لدى الفيفا، بشأن الشكوى المقدمة من الظهير البرازيلي رينان لودي، ضد الهلال، والذي أنهى عقده مع الزعيم من طرف واحد، بعد قرار استبعاده من القائمة المحلية.

    ولا تزال التوقعات بنسبة 50%، ما بين انتصار الهلال في القضية، أو حصول رينان لودي على "تعويض" بشأن الاستبعاد المحلي، هذا الأمر الذي قد يصبّ في صالح جواو كانسيلو، إذا ما تم الحكم في القضية لصالح لودي.

    أيضًا إذا ما تم الحكم لصالح رينان لودي، فإنه قد يمثل "ضربة قاضية"، لقانون السماح بقيد أي عدد من اللاعبين الأجانب، طالما تم قيد 10 لاعبين فقط منهم في دوري روشن السعودي، وقد يعني نهاية ظاهرة الاستبعاد المحلي، والاكتفاء بالمشاركة القارية فقط.

    على كلٍ سنرى ما سيحدث في الأيام المُقبلة، ولكن الوضع الحالي بأن برشلونة يرفض الاستجابة لشروط الهلال، في الوقت الذي يعد فيه الزعيم صاحب الحق، في انتظار قضية قد تقلب كل الموازين.

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