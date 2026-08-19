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علي سمير

150 مليون يورو .. عرض "خيالي" من الهلال لضم أوسيمين ورد نهائي لجلطة سراي!

فيكتور أوسيمين
الهلال
جلطة سراي
انتقالات
دوري روشن السعودي
الدوري التركي

هل يرحل المهاجم النيجيري إلى دروي روشن؟

منح نادي جلطة سراي التركي، رده النهائي إلى نظيره السعودي الهلال، في ملف التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين خلال هذا الصيف.

أوسيمين ظهر ضمن الخيارات المقترحة لتدعيم هجوم الزعيم، تمهيدًا لرحيل الثنائي كريم بنزيما وداروين نونيز عن فريق المدرب سيموني إنزاجي.

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  • Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty

    عرض ضخم من الهلال

    صحيفة "الميدان" السعودية قالت عبر تقارير تركية من الصحفي علي كوتشوك، إن الهلال تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع أوسيمين، ولكن جلطة سراي أبدى تمسكه الشديد باللاعب.

    وكان الهلال قد تقدم بعرض مبدئي قيمته 130 مليون يورو، قبل أن يقوم برفعه في وقت لاحق إلى 150 مليونًا، بعد إصرار النادي التركي على استمرار نجمه النيجيري.

    ومن جانبه، حاول الزعيم إقناع كافة الأطراف بالصفقة بشتى الطرق، حيث عرض على أوسيمين راتب سنوي قيمته 50 مليون يورو.


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  • تحركات الأمير نواف

    وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة التي سبق أن نفت أي تحرك رسمي من الهلال لضم أوسيمين، إلى أن الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال، أبدى استعداده للذهاب شخصيًا إلى العاصمة التركية إسطنبول لقيادة المفاوضات بنفسه.

    وعلى الرغم من التقدم بعرض قيمته 150 مليون يورو، إلا أن التقارير التركية، أكدت أن جلطة سراي برئاسة دورسون أوزبك، أعلن رغبته الصريحة في الحفاظ على خدمات أوسيمين.

    ومن جانبه لا يمانع اللاعب البقاء في تركيا، كعنصر رئيسي في مشروع جلطة سراي، رغم العرض المالي الضخم الذي تقدم به الهلال.


  • Oliie WatkinsGlyn KIRK / AFP

    تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع أولي واتكينز

    أما بخصوص المهاجم الإنجليزي الآخر أولي واتكينز؛ فقد كشف الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو، عن تفاصيل العرض المقدم من عملاق الرياض الهلال للتعاقد معه.

    رومانو أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تقديم الهلال عرضًا إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، بقيمة 45 مليون يورو - شاملة الإضافات -؛ من أجل حسم صفقة واتكينز بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي.

    وأوضح رومانو أن المهاجم الإنجليزي، متحمس للانضمام إلى الهلال؛ بينما ستكون الكلمة الأخيرة في يد إدارة أستون فيلا، التي رفضت عرضين سابقين من الزعيم أيضًا.

    ويبدو أن نادي أستون فيلا، رفض عرض الزعيم الهلالي الجديد؛ وفقًا لما ذكره الصحفي الرياضي ديفيد أورنستين، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

    أورنستين لفت إلى أن النادي الإنجليزي، رفض عرضًا بقيمة 45 مليون يورو من الهلال؛ بينما تظل مساعي الزعيم مستمرة حتى الآن، لضم واتكينز.

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  • تحول كبير في مستقبل داروين نونيز

    وعلى جانب آخر.. فجّر الصحفي الرياضي أحمد العجلان، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم عملاق الرياض الهلال.

    نونيز كان قريبًا للغاية، من الانضمام إلى نادي طرابزون سبور التركي؛ للعب بجوار النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.

    إلا أن العجلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن تحول كبير في مستقبل نونيز؛ الذي بات قريبًا الآن من الانضمام إلى نادي الدرعية، ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.

    وأشار العجلان إلى أن الدرعية اتفق مع الهلال، على استعارة المهاجم الأوروجوياني؛ حيث من المقرر أن يتم توقيع العقود اليوم الأربعاء، مع انضمام اللاعب لتدريبات الفريق بعدها.

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