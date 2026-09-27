اتهامات بهدر الأموال في صفقة الهلال .. رئيس فنربخشه يثور غضبًا بسبب يوسف أكتشيتشيك والنصيري

رئيس فنربخشه استغرب الطريقة التي لجأ لها مجلس إدارة فنربخشه السابق برئاسة علي كوتش، للحصول على سيولة مالية، في وقت قسط به الهلال قيمة الصفقة.

وقال يلديريم موجهًا حديثه لمجلس كوتش: "لقد بعتم لاعبًا يُدعى يوسف مقابل 25 مليون و700 ألف يورو. حصلتم على 13 مليون يورو منها نقدًا، فيما قمتم بتسييل 12 مليونًا".

وأضاف: "بسبب اتفاقية التسييل ضاع على فنربخشه مليون و100 ألف يورو. هل أستوليتم عليها أم ماذا فعلتم؟ أي دين هذا!، كونوا شجعان واعترفوا".

جدير بالذكر أن اتفاقية التسييل تبيع من خلالها الأندية الأقسام المتبقية في أي صفقة لأحد البنوك، بهدف الحصول على سيولة مالية فورًا، على أن يقتطع البنك نسبة من الأقساط كعمولة له بعد ذلك، وهو ما أهدر مليون و100 ألف يورو على فنربخشه.







