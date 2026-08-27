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Al-Sadd v Al-Hilal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
أحمد فرهود

سيتحرر من "انفرادية الهلال".. علي البليهي على أبواب الانتقال إلى هذا الفريق الكبير!

علي البليهي
الهلال
الشباب
سيموني إنزاجي
دوري روشن السعودي

كواليس جديدة..

يبدو أننا أصبحنا أمام "الحلقة الأخيرة"، من مسلسل المدافع السعودي المخضرم علي البليهي، مع عملاق الرياض الهلال.

البليهي خرج من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • Ali Al Bulayhi GOAL ONLYGoal AR

    تفاصيل أزمة علي البليهي مع نادي الهلال

    يرتبط المدافع السعودي المخضرم علي البليهي، بعقدٍ مع عملاق الرياض الهلال، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ أي لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

    إلا أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، طلب من إدارة ناديه، التخلي عن البليهي في صيف العام الحالي؛ سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، أو من خلال فسخ العقد.

    ووسط كل ذلك؛ قررت الإدارة الهلالية تحويل البليهي إلى "التدريب الانفرادي"، لحين إيجاد حل لمستقبله نهائيًا.

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  • علي البليهي يقترب من فريقه الجديد

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي أحمد العجلان مساء اليوم الخميس، عن اقتراب النجم السعودي المخضرم علي البليهي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال، من الانضمام إلى فريقه الجديد رسميًا.

    العجلان أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن البليهي بات قريبًا من الانضمام إلى نادي الشباب، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وأشار العجلان إلى أن انضمام المدافع السعودي المخضرم للشباب؛ سيكون في صفقة انتقال حر، بشكلٍ نهائي.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تجربة علي البليهي السابقة مع نادي الشباب

    أساسًا.. المدافع السعودي المخضرم علي البليهي لعب في صفوف نادي الشباب، في الفترة من يناير إلى يونيو 2026؛ وذلك على سبيل الإعارة.

    نعم؛ عملاق الرياض الهلال تخلى عن البليهي إلى الشباب في الميركاتو الشتوي الماضي، بسبب عدم رغبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي في تواجده معه.

    وبقميص الشباب؛ شارك المدافع المخضرم في 14 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها هدفين.

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  • Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة علي البليهي في عالم الساحرة المستديرة

    بدأ المدافع السعودي المخضرم علي البليهي البالغ من العمر 36 سنة، مسيرته في عالم الساحرة المستديرة، مع نادي البكيرية؛ قبل أن ينتقل منه إلى النهضة صيف 2014، ثم فريق الفتح الأول لكرة القدم في 2015.

    وتألق البليهي مع الفتح، على مدار موسمين كاملين؛ ليُحقق أكبر قفزة في مسيرته الكروية، عندما انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2017.

    ومع الهلال.. لعب المدافع المخضرم 263 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 23 هدفًا، مع صناعة 3 تمريرات حاسمة.

    وإجمالًا.. توّج علي البليهي بـ14 لقبًا مع فريق الهلال الأول؛ من بينها 5 بطولات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وثنائية دوري أبطال آسيا.

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