كشف ياسر الرميان؛ محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن مفاجأة قوية لجمهور الرباعي الكبير في الدوري السعودي؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، من شأنها أن تغير موازين القوى في المسابقة.
البُشرى أقرب إلى الهلال .. صندوق الاستثمارات يعلن عن مفاجأة لجمهور الرباعي الكبير في الدوري السعودي
ما القصة؟
في أوائل يونيو 2023، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحواذه على 75% من ملكية كل من الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، كأولى خطوات خصخصة بعض الأندية السعودية.
تلك الخطوة تبعها ثورة كبرى في سوق الانتقالات بدوري روشن السعودي، حيث التعاقد مع عدد من نجوم الكرة العالمية، على رأسهم كريم بنزيما، نجولو كانتي، ساديو ماني، رياض محرز وغيرهم.
لكن منذ أشهر والحديث لا يتوقف عن رغبة صندوق الاستثمارات في الاكتفاء بعامين من السيطرة على 75% من ملكية تلك الأندية، وهي الخطوة التي تبدو أنها قريبة للغاية..
مفاجأة صندوق الاستثمارات
ياسر الرميان؛ محافظ صندوق الاستثمارات، ظهر اليوم في حوار مطول مع قناة "العربية"، تحدث خلاله عن عدة مواضيع، منها خصخصة الأندية السعودية.
في هذا الشأن، سُئل الرميان عما إذا كان هناك خطة لبيع الرباعي الكبير، ليرد: "هناك مفاوضات جدية بالفعل، وخلال يومين سنعلن عن بيع حصتنا في أحد الأندية".
ورفض ياسر الرميان الإفصاح عن اسم النادي المنوط بحديثه تحديدًا، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيكون بعد يومين من الآن.
الهلال الأقرب
من جانبه، تكفل الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية بالكشف عن النادي الأقرب للخروج من تحت سيطرة صندوق الاستثمارات العامة.
أبوهداية كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "البداية بالهلال .. وننتظر إعلان البقية".
الحديث عن الهلال ليس مفاجأة بالنسبة للكثيرين، فمنذ أشهر بدأت بالفعل إجراءات شراء الأمير الوليد بن طلال؛ العضو الذهبي بالقلعة الزرقاء، للنادي بالكامل.
وماذا بعد بالنسبة للهلال؟
الزعيم يمر بموسم صعب في 2025-2026 في ظل تواضع المستوى تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، ما كلفه وداع دوري أبطال آسيا للنخبة، أول أمس الإثنين، بالهزيمة أمام السد القطري.
حاليًا ينافس الهلال على لقبي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما صعد للنهائي حيث مواجهة الخلود، وكذلك دوري روشن السعودي الذي يحتل به المركز الثاني برصيد 68 نقطة من 28 جولة، متأخرًا بخمس نقاط عن النصر "المتصدر".