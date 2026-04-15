البُشرى أقرب إلى الهلال .. صندوق الاستثمارات يعلن عن مفاجأة لجمهور الرباعي الكبير في الدوري السعودي

في أوائل يونيو 2023، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحواذه على 75% من ملكية كل من الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، كأولى خطوات خصخصة بعض الأندية السعودية.

تلك الخطوة تبعها ثورة كبرى في سوق الانتقالات بدوري روشن السعودي، حيث التعاقد مع عدد من نجوم الكرة العالمية، على رأسهم كريم بنزيما، نجولو كانتي، ساديو ماني، رياض محرز وغيرهم.





لكن منذ أشهر والحديث لا يتوقف عن رغبة صندوق الاستثمارات في الاكتفاء بعامين من السيطرة على 75% من ملكية تلك الأندية، وهي الخطوة التي تبدو أنها قريبة للغاية..