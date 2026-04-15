فيديو | تكلفة ضخمة لرحيل الإيطالي وهل يتدخل الوليد بن طلال؟ وليد الفراج يكشف خريطة إنقاذ الهلال!

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن بعض الكواليس الخاصة بما حدث داخل الهلال خلال الموسم الجاري 2025/2026، كما ناقش إمكانية رحيل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عن الفريق.

إنزاجي يتعرض لحملة هجوم عنيفة بسبب تراجع الفريق من ناحية النتائج والمستوى، حيث تعثر أكثر من مرة في دوري روشن، وخرج من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد القطري بركلات الترجيح يوم الإثنين الماضي.

الأصوات تعالت مؤخرًا حول ضرورة رحيل إنزاجي، ليخرج الفراج من أجل التأكيد على أن ذلك سيتطلب دفع قيمة مالية ضخمة.