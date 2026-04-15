Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
علي سمير

فيديو | تكلفة ضخمة لرحيل الإيطالي وهل يتدخل الوليد بن طلال؟ وليد الفراج يكشف خريطة إنقاذ الهلال!

فترة من الغليان يعيشها جمهور الهلال هذا الموسم

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن بعض الكواليس الخاصة بما حدث داخل الهلال خلال الموسم الجاري 2025/2026، كما ناقش إمكانية رحيل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عن الفريق.

إنزاجي يتعرض لحملة هجوم عنيفة بسبب تراجع الفريق من ناحية النتائج والمستوى، حيث تعثر أكثر من مرة في دوري روشن، وخرج من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد القطري بركلات الترجيح يوم الإثنين الماضي.

الأصوات تعالت مؤخرًا حول ضرورة رحيل إنزاجي، ليخرج الفراج من أجل التأكيد على أن ذلك سيتطلب دفع قيمة مالية ضخمة.

    ماذا قال الفراج؟

    الإعلامي المعروف قال عبر برنامج "أكشن مع وليد":"بعد الخروج الآسيوي للهلال من دوري أبطال آسيا، كانت هناك حالة من الغليان لدى الجماهير، والسؤال هنا.. ماذا يستطيع أن يفعل الهلال في آخر 40 يومًا من الموسم؟".

    وأضاف:"أولًا يمكن إقالة سيموني إنزاجي بدفع الشرط الجزائي في عقده بقيمة 41 مليون يورو، ولكن الإدارة يمكنها الجلوس معه والتفاوض لتخفيض المقابل المادي".

    وتابع:"هذا الأمر قد يتسبب في انفجار أزمة بين المدرب واللاعبين والنادي، وربما تحدث الكثير من المشاكل داخل الفريق، ولو تأخر الهلال في دفع الشرط الجزائي وقام بتأجيل سداده، سيدفع قيمة ضخمة كضرائب مما يرفع المبلغ الذي يزيد عن 181 مليون ريال".

    • إعلان

  • هل يتدخل الأمير الوليد بن طلال؟

    وفي هذا السياق رد الفراج على إمكانية تدخل الوليد بن طلال لحل الأزمة، حيث قال:"سيكون من المطلوب منه دفع 181 مليون ريال لإقالة إنزاجي، مع أموال التعاقد مع مدرب جديد".

    وأوضح:"المدرب سيأتي بمرحلة انتقالية وقد يطلب المزيد من الأموال في الصيف لإصلاح الفريق، مما يضع الكثير من الضغوط على الوليد بن طلال الذي سينفق مبلغ آخر كقيمة استحواذه على الهلال".

    وتابع:"مشكلة إنزاجي هي أنه رجل يخاف من الأسماء ويشعر بالفزع، مثلما حدث ضد السد عندما تم تغيير سلطان مندش لأنه الأقل احتجاجًا من بين لاعبي الفريق الآخرين".



  • ملف رحيل كانسيلو

    وعن سبب انضمام جواو كانسيلو لبرشلونة بمنتصف الموسم على سبيل الإعارة:"إنزاجي كان صاحب القرار، وبعدها أخبرهم سعود عبد الحميد أنه سيعود، ولكن ظهير لانس تعرض للإصابة مما أجبره على البقاء في فرنسا".

    وأنهى تصريحاته:"الحل الآن هو أن يبقى الفريق كما هو مع استمرار إنزاجي، وبعدها يتم البت في كل شيء ومستقبل الإيطالي مع النظر إلى المبالغ الضخمة التي ينفقها النادي على التعاقدات".


    ما هو القادم للهلال؟

    دخل الهلال المرحلة الحاسمة من الموسم وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 68 نقطة، خلف المتصدر نادي النصر الذي يبتعد بفارق خمس نقاط مما يضع الفريق أمام حتمية الفوز في كافة مبارياته المقبلة مع انتظار تعثر المنافس المباشر لاستعادة آماله في اللقب.

    ورغم الصدمة القارية التي أثرت على معنويات الجماهير، يظل التحدي المحلي هو الشغل الشاغل للإدارة والجهاز الفني لإنقاذ الموسم ببطولة كبرى، خاصة أن الفريق لا يزال يمتلك فرصة المنافسة على لقب كأس الملك بعد وصوله إلى المباراة النهائية.

    وتنتظر الهلال ست مواجهات مصيرية في الدوري ستحسم شكل المنافسة بشكل نهائي، حيث يبدأ مشواره المتبقي بلقاء نادي ضمك في 28 أبريل الجاري، ثم يرحل لمواجهة الحزم في الثاني من مايو المقبل.

    وتتجه الأنظار كلها نحو قمة الموسم في 7 مايو حين يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على النصر في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، تليها مباراة نيوم في 13 مايو، ثم يختتم مشواره بمواجهة الفيحاء في 21 مايو، بالإضافة إلى المباراة المؤجلة أمام نادي الخليج التي لم يتحدد موعدها الجديد بعد، ليكون الفريق أمام جدول مزدحم يتطلب مجهودًا بدنيًا وذهنيًا كبيرًا لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

