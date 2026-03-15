"الهلال سيحقق الثلاثية إذا .." .. توقع جريء من سامي الجابر بخصوص كتيبة إنزاجي
ماذا قال الجابر؟
أسطورة الهلال سامي الجابر توقع تتويج الهلال بالثلاثية تحت شرط واحد وهو الفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس الملك منتصف الأسبوع الجاري، وذلك عقب انتصار الفريق على الفتح مساء السبت لحساب دوري روشن واستمرار حظوظه بالحضور بقوة على ثلاث جبهات.
وقال الجابر مع "نادينا": "توقعي إذا حقق الهلال ولاعبيه الفوز على الأهلي يوم الأربعاء، ستكون نقطة انطلاقة لتحقيق الثلاثية".
الهلال يفوز على الفتح
وحقق الهلال فوزًا على مضيفه الفتح، بهدف نظيف حمل توقيع سيرجي سافيتش، في مباراة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وبالانتقال إلى ملعب الأمير محمد بن فهد، فإن النصر حقق فوزًا كاسحًا على الخليج بنتيجة (5-0)، عن طريق عبد الله الحمدان، أيمن يحيى، جواو فيليكس "هدفين"، أنجيلو جابرييل، في الدقائق 30 و54 و73 و79 و90+1.
ورفع النصر رصيده إلى 67 نقطة، ليواصل التغريد في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق "3" نقاط عن الهلال الذي صعد للوصافة، بينما جاء الخليج في المركز الحادي عشر بـ30 نقطة، ثم الفتح في المركز الثالث عشر بـ28 نقطة.
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثاني في الترتيب، بـ64 نقطة.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.
ويلعب الهلال نصف نهائي كأس الملك ضد الأهلي مساء الأربعاء القادم، الدور الذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة وحيدة لتحديد صاحب بطاقة العبور للنهائي.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.
