عندما يتفوق "الجهل" على "الوعي الإعلامي" .. الهلال بريء من قصة سلطان مندش "الكاذبة" مع المنتخب السعودي!

اتفق الجميع على ألا يتفق قبل مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026..

بحثًا عن الإثارة والبلبلة وإثارة الرأي العام، لم تعد هناك معايير إعلامية واضحة تحكم المشهد أثناء معسكرات المنتخب السعودي، حتى ونحن مقبلون على كأس العالم 2026.

صحيح أنه لا معايير إعلامية تحكم أي مشهد في الأوساط الرياضية، لكن الرهان في مثل الأوقات الحالية دائمًا ما يكون على "الولاء للوطن"، لكن حتى هذا لم يحجم من تأثير الميول للأندية في نفوس البعض، وكأن المنتخب الوطني لم يعد فوق الجميع، بل الجميع من يأتي أولًا ثم لننظر في أمر الأخضر فيما بعد!

خلال اليومين الماضيين، كانت النغمة المعتادة في السنوات الأخيرة هي المسيطرة على المشهد، حيث التشكيك في إصابة قائد الصقور الخضر والهلال سالم الدوسري، واتهامه بالتهرب من معسكر المنتخب السعودي بادعاء الإصابة .. تلك النغمة التي لا يمل منها الغالبية سواء إعلاميين أو جماهير لأندية منافسة للهلال.

أما المشهد الجديد المسيطر على الساعات الماضية؛ فهو التشكيك فيما وراء استدعاء سلطان مندش؛ جناح أيمن الهلال، لمعسكر مارس الحالي، ضمن القائمة المبدئية المحتمل مشاركتها في كأس العالم 2026..

     وكأنه "سيناريو" موزع على الإعلاميين في الساعات الماضية، حيث موجة مشتركة بشكل غريب، خرجت لتؤكد أن سلطان مندش تم استدعاؤه للمنتخب السعودي في معسكر مارس الحالي فقط لأنه انضم للهلال في يناير الماضي، فيما لم يعرف من قبل تمثيل الأخضر بينما كان لاعبًا في التعاون.

    نبالغ في كلمة "سيناريو موزع"، دعني أعرض عليك فقط "بعض" مما كُتب في هذا الشأن، وليس كل حيث يصعد حصره..

    الإعلامي الرياضي صالح الطريقي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مسج: لاعب الهلال الجديد سلطان مندش تم ضمه للمنتخب. رد: ما الجديد".

    زميله فيصل القيران هو الآخر علق: "أن تضم مندش إلى المنتخب السعودي لمجرد انتقاله للهلال هذه كارثة ويوضح لك أن القائمين على المنتخب لا يستحقون البقاء فيه. طالما هذه عقلية مسؤولي المنتخب باختيار اللاعبين فأنني أخشى من حدوث الكارثة بالمسرح العالمي كأس العالم وأنت تقابل إسبانيا أو الأوروجواي، وتصبح فضيحتنا بجلاجل!".

    آخر الأمثلة، نأخذه مما كتبه الصحفي علي هبة، حيث أضاف: "مندش رغم خوضه 284 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 27، لم يحظ بفرصة المشاركة أساسيًا في أي مباراة رسمية مع المنتخب السعودي! وبمجرد انتقاله إلى الهلال، ورغم مشاركته في أقل من 11 مباراة (سجل هدفًا وصنع هدفين)، ضمن التواجد مع الأخضر في نهائيات كأس العالم، رغم بلوغه 31".





    كذب ادعاءات الإعلاميين

    هل هذه هي المرة الأولى التي ينضم بها سلطان مندش لمعسكر المنتخب السعودي؟ .. بالعودة للوراء قليلًا فالإجابة بوضوح "لا!".

    صاحب الـ31 عامًا انضم من قبل لمعسكر الأخضر في عام 2019، بينما كان لاعبًا في الفيصلي، وشارك بالفعل في وديتي الإمارات وغينيا الإستوائية، في عهد المدرب خوان أنطونيو بيتزي.

    فيما كان الاستدعاء الثاني له في عهد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، في نوفمبر الماضي، بينما كان لاعبًا في التعاون قبل الانضمام للهلال، حيث شارك أساسيًا في ودية كوت ديفوار، وجلس احتياطيًا في الودية التالية أمام الجزائر.



    صحيح أنه لم يتم استدعاؤه في أي معسكر قبل المباريات الرسمية، واقتصر دوره على الوديات فقط، لكن وجوده لم يكن معدومًا كما حاول البعض أن يروج لتلك الفكرة.

     على كل حال، ليس سلطان مندش أو سالم الدوسري وحدهما هما من يحوم حولهما الجدل حاليًا في معسكر المنتخب السعودي..

    إن نظرت للمدرب هيرفي رينارد، فلقبه الحالي "مدرب الشو"، هذا ما منحه بعض الإعلاميين السعوديين له قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق المونديال.

    وإذا انتقلت للقائد المخضرم سلمان الفرج، فسيقول "ماذا قدم مع نيوم كي يتم استدعاؤه"، وكأن القائمة الحالية هي النهائية المشاركة في كأس العالم، وكأن هذا اللاعب بالأساس ليس هو نفسه من طالب الكثيرون بوجوده في معسكرات الأخضر لامتلاكه شخصية قوية قادرة على إدارة غرف خلع الملابس على عكس سالم الدوسري.



    ابحث عن أي لاعب في القائمة الحالية، وستجد المشككين به كُثر، فالوسط الرياضي السعودي "اتفق على ألا يتفق قبل كأس العالم 2026!".

