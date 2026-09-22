بعد حملة جمهور الهلال ضد سعيد العويران دفاعًا عن فهد المفرج .. خالد جاسم يتوعد: لا تخافون ممن يريد "اللف" من أي جهة!

منذ انطلاق الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27، يعول الكثيرون على مصعب الجوير؛ نجم القادسية، باعتباره أفضل لاعب وسط سعودي حاليًا.

لكن المفاجأة أتت بقرار استبعاده من معسكر الأخضر الإعدادي لكأس الخليج 2026، بالاتفاق بين المدرب جورجيوس دونيس والمدير التنفيذي للمنتخب السعودي فهد المفرج، بداعي أسباب انضباطية، دون الكشف عن تفاصيل ما حدث خلف الكواليس.

هذا الاستبعاد ألمح سعيد العويران أنه "ربما" يكون على إثر إصرار مصعب الجوير على الرحيل عن نادي الهلال في ظل تهميشه، فخرج معارًا للشباب موسم 2024-25 ثم بيع نهائيًا للقادسية في صيف 2025، بينما كان فهد المفرج حينها يتولى منصب المدير التنفيذي لكرة القدم في القلعة الزرقاء.



