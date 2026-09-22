خلال الساعات الماضية، تعرض نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب الأسبق سعيد العويران، للهجوم بقوة من قطاع من جماهير الهلال، على إثر تعليقه على أزمة استبعاد اللاعب مصعب الجوير من القائمة المشاركة في كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27" .. حتى أتت رسالة "مشفرة" من مقدم برنامج "المجلس" خالد جاسم.
بعد حملة جمهور الهلال ضد سعيد العويران دفاعًا عن فهد المفرج .. خالد جاسم يتوعد: لا تخافون ممن يريد "اللف" من أي جهة!
ما القصة؟
منذ انطلاق الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27، يعول الكثيرون على مصعب الجوير؛ نجم القادسية، باعتباره أفضل لاعب وسط سعودي حاليًا.
لكن المفاجأة أتت بقرار استبعاده من معسكر الأخضر الإعدادي لكأس الخليج 2026، بالاتفاق بين المدرب جورجيوس دونيس والمدير التنفيذي للمنتخب السعودي فهد المفرج، بداعي أسباب انضباطية، دون الكشف عن تفاصيل ما حدث خلف الكواليس.
هذا الاستبعاد ألمح سعيد العويران أنه "ربما" يكون على إثر إصرار مصعب الجوير على الرحيل عن نادي الهلال في ظل تهميشه، فخرج معارًا للشباب موسم 2024-25 ثم بيع نهائيًا للقادسية في صيف 2025، بينما كان فهد المفرج حينها يتولى منصب المدير التنفيذي لكرة القدم في القلعة الزرقاء.
ماذا قال العويران؟
في حلقة أول أمس من برنامج "المجلس"، قال سعيد العويران نصًا: "لا يوجد دخان دون نار، طالما الجوير أخطأ المرة الأولى وأنذره ثم أخطأ مرة ثانية فربما هناك بينه وبين المفرج شيء قديم، ربما.. أنا أتوقع. لقد انتقل الجوير للشباب وعند عودته للهلال كان يريد اللعب أساسيًا في وجود فهد المفرج، لذا رحل نحو القادسية. لكن النظام نظام".
تلميحات العويران بتربص المفرج بالجوير، بداعي خلافات قديمة بينهما خلال فترتهما في نادي الهلال، لم يتقبلها جمهور الزعيم، فلجأوا للهجوم على الأول.
خالد جاسم يرد
في حلقة الليلة من برنامج "المجلس"، لم يتحدث المقدم خالد جاسم صراحةً على ما قاله سعيد العويران بشأن أزمة الجوير، لكنه اكتفى بالتلميح والإشارة له.
وقال جاسم وهو يشير بإصبعه إلى العويران: "أكرر.. أي شخص يريد اللف من أي جهة، لا تخافون سنركز أكثر الفترة القادمة، وسنحاول التركيز عندما يتكلم بعض الأشخاص".
قبل أن يختتم الإعلامي القطري تصريحاته بمصافحة سعيد العويران بطريقة طريفة.
ليست الواقعة الجدلية الأولى
تصريحات سعيد العويران بشأن أزمة المفرج والجوير ليست الواقعة الجدلية الوحيدة في برنامج "المجلس"، فقد تسببت تصريحات اللاعب العماني السابق أحمد الرواس كذلك في غضب سعودي..
الرواس قال: "أكبر كارثة عرفتها كرة القدم في دول الخليج هي أن تحضر نجمًا لديه موهبة وجماهير تحبه، ثم تضعه على مقصلة الانضباط، مهما كنت إداريًا تقف أمام لاعب على طلب وجبة أو خروج من المعسكر، هي ليست فوضى، لكن هناك طريقة تعامل مطلوبة مع النجم".
وأضاف: "لا تحضر في الرياضة إداريًا ملتزمًا دينيًا، لأن العدل عنده والمساواة والانضباط. كيف يوقفون لاعب لطلب وجبة؟، فهد المفرج أخطأ، والدليل عدم توضيح سبب محدد لاستبعاد الجوير. هل سمعتم في أوروبا أحد أوقف ليونيل ميسي أو مارادونا؟، لماذا نحن في الخليج نوقف اللاعبين؟ جننتونا، عليهم تعلم كرة القدم!".
اللاعب العماني السابق تابع: "تحرم شعبًا وملايين من موهبة لاعب، بسبب وجبة أو تأخر عن المران، حتى لو تأخر عشر مرات، عليك معاملته بطريقة فنية وليست عسكرية. بهذه الطريقة عاقبت الجمهور والمنتخب بحرمانه من لاعب قد يقوده لتحقيق بطولة. كيف تتحكمون في اللاعبين بهذه الطريقة؟ هذا إنسان، إن لم تكن تعرف كيف تتعامل معه، فتنحى".
من جانبه، أكد خالد جاسم؛ مقدم برنامج "المجلس"، أن رأي أحمد الرواس لا يمثل سوى نفسه، مشددًا على أهمية الالتزام الديني وانعكاسه على اللاعبين والشباب بشكل عام.
وعلق جاسم: "بالعكس، أنا أريد رجلًا منضبطًا، كي يصلح من معه. المثل يقول (الصاحب ساحب)، والصاحب السيئ قد يسحب المجموعة كاملة معه. نحن نريد أناس ملتزمين، لقيادة أبنائنا".
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