"سرعة الهلال 200 وأنت شغلتك التعقيب عليّ" .. جدل إعلامي حول مظلومية النصر ودفاع عن إنزاجي "غير الممتع"!

عودة إلى سباق الدوري بعد توقف مارس..

ها قد عاد الحديث عن المنافسة على لقب دوري روشن من جديد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، الذي لم تحمل البشرى السعيدة للمنتخب السعودي، وجلبت الانتقادات العارمة تجاه المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الذي قدم صورة باهتة للأخضر، قبل نهائيات كأس العالم 2026.

سباق الدوري يعود مجددًا، الجمعة، مع انطلاق منافسات الجولة السابعة والعشرين، حيث يعود الحديث عن حظوظ النصر والهلال والأهلي في المنافسة على اللقب، قبل ثماني جولات من نهاية موسم 2025-2026.

    ما ننتظر مشاهدته في الجولة 27

    الاتحاد، حامل اللقب، الذي خرج رسميًا من سباق المنافسة هذا الموسم، يتأهب لملاقاة الحزم، حيث يتواجد السومة ورفاقه في "المنطقة الآمنة" من دوري روشن، بينما بات هدف العميد على التنافس على التواجد في المربع الذهبي.

    وفي الأول بارك، يخوض النصر اختبارًا سهلًا - نسبيًا - أمام النجمة، متذيل الترتيب، فيما يتأهب الأهلي لملاقاة ضمك، في ملعب الإنماء، حيث تبحث كتيبة ماتياس يايسله عن مصالحة الجماهير بعد إخفاقين متتاليين، الأول أزاح الراقي من الوصافة بالخسارة أمام القادسية، والثاني أطاح به من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بـ"ركلات الترجيح" أمام الهلال.

    أما عن الهلال، فإنه يستعد لملاقاة التعاون في المملكة أرينا، من أجل مواصلة تضييق الخناق على النصر في سباق الصدارة.

    النصر والخطأ التحكيمي أمام الهلال!

    وفي هذا السياق، أطلق الإعلامي عبد الله فلاته، تصريحًا جدليًا، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بأن النصر كان بإمكانه الفوز على الهلال، في مباراة الدور الأول، التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة (3-1)، لولا "الخطأ التحكيمي" في طرد الحارس نواف العقيدي، الذي قلب المباراة، مضيفًا أن الأصفر يملك القدرة على تجاوز الأزرق في الدور الثاني.

    وأضاف فلاته بأن النصر تعرض لجدولة "صعبة"، هذا الموسم، رغم أن الاتحاد هو صاحب أسوء جدول في دوري روشن، فضلًا عن مشاكله الإدارية، التي أوصلته إلى خارج المنافسة، فيما نوّه بأن النصر سيتعرض لمباريات متتالية صعبة للغاية، ولكن الفوز على الهلال سيعطيه نشوة كبيرة، متوقعًا بأن ينتهي الدوري على غرار الترتيب الحالي "النصر بطل المسابقة، ثم الهلال ثانيًا، والأهلي ثالثًا".

    هنا، قرر الإعلامي محمد الشيخ، الرد على ما ذكره فلاته، والذي اعترض بقوله "أنت شغلتك التعقيب عليّ؟".

    وقال الشيخ، "لا يمكن أن يختزل دوري في خطأ تحكيمي، إذا ما سلمنا بأنه خطأ من الأساس (يقصد لقطة طرد نواف العقيدي)، يمكن أن نرى أخطاء تحكيمية لصالح النصر، مثل خطأ الحكم محمد الهويش في ركلة جزاء عبد الإله العمري (أمام الفيحاء)، وخطأ خالد الطريس في عدم طرد (مارسيلو) بروزوفيتش (ضد نيوم)، وربما لم يكن النصر متصدرًا للدوري الآن".

    من ناحية أخرى، ذكر الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، بأن الهلال بإمكانه السير على سرعة "200"، ولكن المدير الفني سيموني إنزاجي يمشي بسرعة 120.

    وأوضح "هناك لاعبون يمتلكون نزعة هجومية عالية جدًا مثل (روبن) نيفيش، تعيده إلى الدفاع، وتفرغ الوسط، فيصبح شكل سافيتش وكنو ليس جيدًا، لا يجب أن يُمنح الوسط للخصم ويقوي دفاعه".

    وعلّق محمد الشيخ على ما ذكره العنقري "سرعة 200 قد تعرضني لحادث، ولكن سرعة 120 تبقيك منافسًا على كل البطولات، يمكنك أن تراهن بفريق إنزاجي ولو في بطولة عالم، ولكن بطريقة جيسوس، والضغط العالي مع النصر، لا أعتقد، (عطني البطولة ولا تمتعني)!".

    مسيرة سيموني إنزاجي مع الهلال

    المدير الفني السابق لإنتر كان قد رحل عن النيراتزوري بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، في 31 مايو 2025.

    بعدها بأيام، تعاقد الهلال معه، وكانت بدايته مع إنجاز قيادته للوصول لربع نهائي كأس العالم للأندية، متخطيًا فرق بحجم ريال مدريد ومانشستر سيتي.

    وبشكل عام، قاد إنزاجي الزعيم في 43 مباراة، فاز في 32 منها، وتعادل في عشر، فيما خسر لقاء وحيد.

    وينافس الهلال مع الإيطالي حاليًا على لقب دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.

    النصر مع جورج جيسوس

    ورغم أنه استهل موسم 2025-2026، بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي، ومرّ بأزمة الخروج المبكر من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16، إلا أن النصر - في المقابل - يقدم مستويات مذهلة، مع المدير الفني جورج جيسوس، سواءً في دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا 2.

    النصر يتربع في الصدارة، برصيد 67 نقطة من 26 مباراة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "الوصيف"، فيما لا يزال سباق دوري روشن مشتعلًا، بمنافسة الأهلي والقادسية.

    وعلى المستوى القاري، فإن النصر ضمن مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، حيث يستعد لملاقاة الوصل الإماراتي، علمًا بأن الأصفر سيخوض مواجهتي دور الثمانية وقبل النهائي - حال التأهل - يومي 19 و22 إبريل، في مدينة دبي الإماراتية.


