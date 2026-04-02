"سرعة الهلال 200 وأنت شغلتك التعقيب عليّ" .. جدل إعلامي حول مظلومية النصر ودفاع عن إنزاجي "غير الممتع"!

وفي هذا السياق، أطلق الإعلامي عبد الله فلاته، تصريحًا جدليًا، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بأن النصر كان بإمكانه الفوز على الهلال، في مباراة الدور الأول، التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة (3-1)، لولا "الخطأ التحكيمي" في طرد الحارس نواف العقيدي، الذي قلب المباراة، مضيفًا أن الأصفر يملك القدرة على تجاوز الأزرق في الدور الثاني.

وأضاف فلاته بأن النصر تعرض لجدولة "صعبة"، هذا الموسم، رغم أن الاتحاد هو صاحب أسوء جدول في دوري روشن، فضلًا عن مشاكله الإدارية، التي أوصلته إلى خارج المنافسة، فيما نوّه بأن النصر سيتعرض لمباريات متتالية صعبة للغاية، ولكن الفوز على الهلال سيعطيه نشوة كبيرة، متوقعًا بأن ينتهي الدوري على غرار الترتيب الحالي "النصر بطل المسابقة، ثم الهلال ثانيًا، والأهلي ثالثًا".

هنا، قرر الإعلامي محمد الشيخ، الرد على ما ذكره فلاته، والذي اعترض بقوله "أنت شغلتك التعقيب عليّ؟".

وقال الشيخ، "لا يمكن أن يختزل دوري في خطأ تحكيمي، إذا ما سلمنا بأنه خطأ من الأساس (يقصد لقطة طرد نواف العقيدي)، يمكن أن نرى أخطاء تحكيمية لصالح النصر، مثل خطأ الحكم محمد الهويش في ركلة جزاء عبد الإله العمري (أمام الفيحاء)، وخطأ خالد الطريس في عدم طرد (مارسيلو) بروزوفيتش (ضد نيوم)، وربما لم يكن النصر متصدرًا للدوري الآن".