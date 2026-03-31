5 مصابين في "عيادة" الهلال.. وطبيب النادي يرفض اتخاذ هذا القرار مع سالم الدوسري!

وفي هذا السياق.. أعلن مصدر بنادي الهلال، تواجد 5 لاعبين في "العيادة الطبية"؛ بسبب معاناتهم من الإصابة، خلال الفترة الحالية.

هذا الخماسي الهلالي الذي يتواجد في العيادة؛ هم: "سالم الدوسري، ناصر الدوسري، متعب الحربي، حسان تمبكتي والفرنسي سايمون بوابري".

وأوضح المصدر الهلالي في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أن بوابري لا يزال يخضع للعلاج والتأهيل، بعد الإصابة العضلية التي لحقت به؛ وذلك خلال مشاركته مع شباب فرنسا، في فترة التوقف الدولي الحالي.

أما بخصوص الثلاثي الآخر المصاب.. أشار المصدر إلى أن الحربي يخضع للتأهيل، بسبب إصابته في مفصل الكاحل؛ بينما تتم مُعالجة تمبكتي على مستوى عضلة الفخذ، وناصر في إصبع القدم.