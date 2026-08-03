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أحمد فرهود

إلى الهلال: نفِذ انقلاب ساديو ماني فورًا.. والأهلي أثبت لك بالدليل "حسم هاتين الصفقتين ضرورة وليس رفاهية"!

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الهلال يختم معسكره في النمسا..

يبدو أن كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لم ترد طمأنة جماهير عملاق الرياض الهلال؛ وذلك مع ختام معسكر النمسا "الإعدادي"، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

فريق الهلال الأول لكرة القدم اختتم معسكره "الإعدادي" في النمسا؛ بتعادُل إيجابي (3-3) مع النادي الأهلي القطري، مساء اليوم الإثنين.

ثلاثية الهلال في الشباك الأهلاوية؛ جاءت عن طريق كل من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل والنجم السعودي الدولي سلطان مندش.

وتباين أداء الزعيم الهلالي، في الـ90 دقيقة من عمر "ودية" الأهلي؛ حيث كان يقدّم مستوى جيد في بعض اللحظات، ويتراجع في أخرى.

وبصفةٍ عامة؛ وقفنا على بعض الملاحظات "الإيجابية والسلبية" في الهلال، وهو ما سنحاول أن نستعرضه في السطور القادمة..

  • Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    محمد محزري.. ملامح انتهاء أزمة الظهير الأيمن

    عانى عملاق الرياض الهلال، خلال الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، في مركز الظهير الأيمن؛ وذلك للإسباب التالية:

    * أولًا: عدم إبرام أي صفقة "محلية أو أجنبية"؛ لتدعيم هذا المركز.

    * ثانيًا: إصابة البرتغالي جواو كانسيلو؛ ثم رحيله "معارًا" إلى العملاق الكتالوني برشلونة في يناير 2026.

    * ثالثًا: إصابة النجم السعودي حمد اليامي؛ وهو الوحيد الذي كان يغطي هذا المركز - وقتها -.

    وفي ظل علاقة كانسيلو السيئة مع الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في الانتقال "نهائيًا" إلى برشلونة، خلال صيف العام الحالي؛ فقد ذهبت إدارة الزعيم لتدعيم مركز الظهير الأيمن بقوة، لمنع تكرار مأساة الموسم الماضي.

    نعم.. الهلال تعاقد مع الثنائي السعودي الشاب محمد محزري ومحمد الصرنوخ، لتدعيم مركز الظهير الأيمن؛ بالإضافة إلى عودة اليامي المرتقبة، بعد الإصابة.

    ومن الواضح أن الزعيم الهلالي، لن يقوم بالتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيمن؛ وسيكتفي بالثلاثي المحلي - سالف الذكر -، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    ووسط ذلك؛ قدّم محزري مستوى جيد للغاية، في تعادل الهلال الودي (3-3) مع النادي الأهلي القطري.

    محزري كان يتقدم للأمام، بثنائيات أكثر رائعة مع زملائه في خط المقدمة؛ بالإضافة إلى إرسال عرضيات أرضية، للقادمين من الخلف.

    أي أن هذا اللاعب أظهر لنا نسخة هجومية جيدة ضد الفريق الأهلاوي، مساء اليوم الإثنين؛ ولكنه يحتاج إلى تطوير اللمسة الأخيرة رغم ذلك، بالإضافة لتحسين الجانب الدفاعي أيضًا.

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  • Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كاليدو كوليبالي.. على الهلال تنفيذ "انقلاب" ساديو ماني

    الآن.. لننتقل من مركز الظهير الأيمن، إلى أزمة قلب دفاع عملاق الرياض الهلال؛ والتي ظهرت جليًا في المعسكر الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    الفريق الهلالي الحالي يشهد انخفاضًا جماعيًا في أداء مدافعيه؛ خاصة السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي يواصل مستوياته الكارثية منذ بطولة كأس العالم 2026.

    ونتذكر أن موقع "SeneNews"، ذكر أن نجوم المنتخب السنغالي انقلبوا على كوليبالي؛ بعد مستواه الكارثي في بطولة كأس العالم، وخاصة ضد النرويج في الجولة الثانية من دور المجموعات.

    بل أن الموقع أكد إصرار ساديو ماني، جناح المنتخب السنغالي ونادي النصر، على "استبدال" كوليبالي في الدقيقة 72 من مواجهة النرويج؛ رغم أن المدير الفني وقتها بابي ثياو، أراد استمراره.

    ويبدو أن ماني شاهد ما لم يراه الهلال - حتى الآن -؛ حيث أصبح من الضروري على إدارة الزعيم ضم مدافع أجنبي جديد، بعد مستويات كوليبالي الصادمة.

    آخر حلقة من مستوى المدافع السنغالي الصادم؛ كانت في "الودية" ضد النادي الأهلي القطري مساء اليوم الإثنين، على النحو التالي:

    * أولًا: بطء في الحركة وتغطية المساحات.

    * ثانيًا: عدم التمركز الصحيح وسوء التعامل مع العرضيات.

    * ثالثًا: فشل كبير للغاية في التعامل مع المواجهات المباشرة "1 ضد 1".

    وإذا كان مسؤولو الهلال، والمدير الفني الإيطالي للفريق الأول سيموني إنزاجي، لا يشاهدوا كل هذه المشاكل في أداء كاليدو كوليبالي؛ فذلك بمثابة الكارثة الكبيرة، التي تحتاج لتدخل العقلاء فورًا.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    روبن نيفيش.. الهلال يحتاج لـ"لاعب ارتكاز جديد" يساعده

    وعلى جانب آخر.. شاهدنا في "ودية" عملاق الرياض الهلال ضد النادي الأهلي القطري، ثغرة كبيرة للغاية في صفوف كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    هذه الثغرة تمثّلت في "المساحات" بين خطي الوسط والدفاع؛ مع عدم قدرة النجم البرتغالي روبن نيفيش، على تغطيتها.

    وسابقًا.. كان نيفيش يستطيع التغطية على هذه المساحات وحيدًا؛ إلا أن الأمر يبدو مغايّرًا، في الوقت الحالي - على الأقل -.

    وربما يكون ذلك، لأننا لازلنا في المباريات الودية التحضيرية فقط، مع عدم وصول اللاعبين إلى كامل الجاهزية البدنية والفنية؛ لكن أيضًا يجب التأكيد على أن ملامح هذه المشكلة، بدأت تظهر في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    لذا.. الوقت حان بالنسبة للهلال؛ من أجل التعاقد مع لاعب ارتكاز نشيط وحركي، يُساعد نيفيش في إغلاق المساحات بين خطي الوسط والدفاع.

    وبالفعل؛ قيل إن الزعيم الهلالي يُفكر في التعاقد مع النجم الإسباني الشاب مارك كاسادو، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة.

    وسواء كان كاسادو أو غيره؛ إلا أن "ودية" الأهلي أعطتنا مؤشرًا جديدًا، على ضرورة ضم الهلال للاعب ارتكاز جديد في أسرع وقتٍ ممكن.

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  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    نادي الهلال.. بعض المكاسب المهمة من "ودية" الأهلي ولكن!

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أن عملاق الرياض الهلال حل بعض الأزمات في صيف العام الحالي، لكن لا يزال أمام الإدارة والجهاز الفني عملًا كبيرًا للغاية.

    ولم تكن "ودية" الهلال ضد النادي الأهلي القطري، كلها سلبية أو غير جيدة؛ فهُناك بعض المكاسب المهمة أيضًا، على النحو التالي:

    * أولًا: التحسُن المحلوظ في أداء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع تسجيله هدفًا.

    * ثانيًا: إبداعات الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل المتواصلة، مع تسجيله هدفًا ساحرًا بمهارة كبيرة.

    * ثالثًا: مواصلة الأدوار الرائعة التي يقدّمها الجناح السعودي سلطان مندش، عندما ينزل بديلًا في المباريات.

    هذه الإيجابيات مع حل أزمة الظهير الأيمن؛ من الممكن أن يبني عليها الزعيم الهلالي، لكن مع ضرورة معالجة السلبيات فورًا.