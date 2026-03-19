"لم نر الهلال ولم يكن لدى لاعبيه أي شيء يقدمونه" .. رياض محرز ينفض غبار خسارة كأس الملك ويوجه رسائل للجماهير

الراقي استضاف الزعيم أول أمس الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل الفرنسي تيو هيرنانديز للهلال في الدقيقة 39، فيما أدرك المهاجم الإنجليزي إيفان توني التعادل للأهلي في الدقيقة 81 من عمر المباراة بفضل ضربة جزاء.

الأشواط الإضافية انتهت بالنتيجة نفسها (1-1)، لتمنح ركلات الحظ الترجيحية بطاقة التأهل للهلال، منتصرًا (4-2).

وبذلك يلتقي الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، بالخلود الذي حقق إنجازًا بصعوده على حساب الاتحاد لأول مرة في تاريخه.