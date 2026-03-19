يشعر الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي، بفخر كبير بما قدمه زملاؤه خلال كلاسيكو الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، رغم وداع البطولة، مقللًا من جهد لاعبي الزعيم.
"لم نر الهلال ولم يكن لدى لاعبيه أي شيء يقدمونه" .. رياض محرز ينفض غبار خسارة كأس الملك ويوجه رسائل للجماهير
ما القصة؟
الراقي استضاف الزعيم أول أمس الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل الفرنسي تيو هيرنانديز للهلال في الدقيقة 39، فيما أدرك المهاجم الإنجليزي إيفان توني التعادل للأهلي في الدقيقة 81 من عمر المباراة بفضل ضربة جزاء.
الأشواط الإضافية انتهت بالنتيجة نفسها (1-1)، لتمنح ركلات الحظ الترجيحية بطاقة التأهل للهلال، منتصرًا (4-2).
وبذلك يلتقي الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، بالخلود الذي حقق إنجازًا بصعوده على حساب الاتحاد لأول مرة في تاريخه.
تقليل رياض محرز من الهلال
بالعودة لحديث رياض محرز، فأوضح الجزائري أن فريقه كان أفضل في كل شيء بكلاسيكو كأس الملك..
وقال محرز، خلال تصريحاته لبرنامج "نادينا": "في الشوط الأول كنا جيدين جدًا، لكننا استقبلنا هدفًا. وفي الشوط الثاني لم نر الهلال تقريبًا، لم يكن لدى لاعبيه أي شيء وكان الاستحواذ والهجمات المرتدة والفرص الأكثر لنا، حتى بدنيًا كنا الأفضل".
وأضاف: "كنا نستحق أكثر، لكن علينا أن نهنئ الهلال لأنه فريق كبير وإن كان انتصر بركلات الترجيح في النهاية".
رسالة محرز للجماهير
محارب الصحراء واصل حديثه، مطالبًا الجماهير بضرورة مساندة الفريق فيما تبقى من الموسم، كونه لا يزال منافسًا على لقبي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.
واستطرد: "ادعوا جماهيرنا لمساندتنا، والوقوف خلفنا، لقد خسرنا بركلات الترجيح، وعليهم الفخر بنا بالنظر لمجريات المباراة. لا يزال أمامنا الدوري المحلي ودوري الأبطال، نحن بحاجة لنكون معًا، هكذا سنكون أقوى".
محرز يتسلح برسائل الجماهير
بالانتقال لمواقع التواصل الاجتماعي، لم يعلق رياض محرز على وداع كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغريدة كما هو معتاد من اللاعبين في مثل هذه الأوقات.
لكن الجزائري قرر إعادة نشر رسائل الدعم التي تلقاها من بعض جماهير الأهلي، ليحث الجميع على مواصلة مؤازرة الفريق دون النظر لخسارة كأس الملك.
إحدى الرسائل التي أعاد محرز نشرها جاء بها: "ارفعوا رؤوسكم عاليًا، لقد بذلتم كل ما في وسعكم. نريدكم أن تواصلوا المشوار. لقد خسرنا بركلات الترجيح، لذا لا أعتبرها خسارة. ارفعوا رؤوسكم عاليًا، فنحن معكم".
وماذا بعد؟
بعد خسارة كأس الملك، يعود الأهلي للمنافسة على لقب دوري روشن، إذ يلتقي بضمك في الرابع من أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27.
ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن 2025-2026 برصيد 62 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، وخمس نقاط عن النصر "المتصدر".