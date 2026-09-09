ما بين التوقيت السيئ ونكران جميل الهلال .. يتعرض البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الزعيم، للهجوم حاليًا من جماهير القلعة الزرقاء، على خلفية نشره لإعلان تدشين أكاديميته الخاصة.
اتهامات بنكران جميل الهلال .. إعلان روبن نيفيش عن أكاديميته يثير استياء الجماهير
ما القصة؟
قرر روبن نيفيش بدء رحلته الاستثمارية بالتوازي مع مسيرته في الملاعب، حيث أنشأ أكاديمية كرة قدم، تحمل اسمه.
الإعلان عن الأكاديمية بدأ بالفعل منذ أغسطس الماضي، لكن مع كل إعلان جديد عنها، يتجدد هجوم جمهور الهلال عليه.
السبب الأول: هزيمة الهلال
نشر روبن نيفيش فيديو لإعلان أكاديميته عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على منصة "إنستجرام" قبل ساعات، وهو ما أغضب جماهير الهلال.
غضب الجمهور الأزرق بداعي أنه كان ينتظر من اللاعب الاعتذار بعد تلقى الهزيمة أمام نيوم أول أمس الإثنين، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2026-27.
ورغم ذلك إلا أن البعض دافع عن حق البرتغالي في الترويج لمشروعه الخاص بعيدًا عن توقيت الإعلان وربطه بهزيمة الهلال، خاصةً وأن الخسارة هي الأولى للفريق في الموسم الجاري، بجانب أن نيفيش نفسه لم يقصر على المستوى الفردي.
السبب الثاني: تجاهل الهلال
لكن لم يكن توقيت الترويج للأكاديمية وحده ما أغضب الجمهور الهلالي، بل فكرة الإعلان نفسه..
الفيديو الترويجي لأكاديمية كرة القدم الخاصة بنيفيش يشهد وجود قمصانه مع مختلف الفرق التي مثلها خلال مسيرته الكروية، باستثناء الهلال.
يتصدر قميص المنتخب البرتغالي الإعلان، بجانب قمصان وولفرهامبتون وكذلك نادي بورتو، فيما لم يظهر شعار الهلال قط.
هذا ما اعتبره الجمهور بمثابة نكران جميل القلعة الزرقاء، خاصةً وأن راتبه في المملكة العربية السعودية يتفوق بكثير على ما كان يتقاضاه سواء مع بورتو أو وولفرهامبتون.
لكن يبقى انفعال الجماهير عاطفيًا في المقام الأول وسابق لأوانه، كون الأكاديمية لم تخرج للنور بعد.
مسيرة روبن نيفيش في السعودية
النجم البرتغالي بدأ حياته في المملكة العربية السعودية في يوليو 2023، وقتما انتقل من وولفرهامبتون إلى الهلال مقابل 55 مليون يورو.
وخاض نيفيش 141 مباراة مع الزعيم، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 36 آخرين، فيما حصد خمسة ألقاب؛ بواقع لقبين من كأس خادم الحرمين الشريفين ومثلهما من كأس السوبر السعودي، بجانب لقب وحيد من دوري روشن.
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