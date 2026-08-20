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محمود خالد

تحمل راتب نونيز وفسخ عقد "ثالث" بعد مالكوم وكانسيلو .. "ما يفعله الهلال حلال له وحرام لغيره"

انتقالات
الهلال
دوري روشن السعودي
داروين نونيز
مالكوم

رسالة انتقاد نصراوية وجدل حول انتقال نونيز إلى الدرعية..

لا يزال نادي الهلال، يواصل تحركاته من أجل إحداث تغيير شامل في قائمة أجانب الفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الذي يسابق فيه الزمن نحو إبرام التعاقدات التي يحتاج إليها، قبل الخامس من سبتمبر المُقبل، موعد إغلاق باب الميركاتو الصيفي في دوري روشن.

الهلال أبرم صفقة أجنبية واحدة، بضم الجناح الهولندي كريسنسيو سامرفيل من وست هام، فيما تعاقد مع محمد محزري، محمد الصرنوخ، صبري دهل، محمد العويس، عبد الله العنزي، نواف الحبشي.

في المقابل، وافق الهلال على رحيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى أياكس، مقابل حوالي 20 مليون يورو، فضلًا عن انتقال محمد القحطاني إلى القادسية، فيما رحل في صورة انتقال حر، كل من عبد الله رديف وأحمد أبو راسين، إلى الأهلي وسينت ترودين البلجيكي، بينما تمت إعارة عبد الكريم دارسي وعبد الله الزيد إلى أبها والدرعية.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    داروين نونيز إلى الدرعية .. هل يتحمل الهلال من راتبه؟

    وفي سياق متصل، أكد الإعلامي حمد الصويلحي، عبر برنامج "دورينا غير"، أن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، أصبح قريبًا من الانتقال إلى الدرعية، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، فيما تبقت بعض التفاصيل البسيطة لإنهاء الاتفاق، بعدما منح الهلال الضوء الأخضر لحسم الصفقة.

    ورغم الحديث مسبقًا عن اقتراب نونيز من طرابزون سبور، بحسب رواية الصحفي مصطفى سانكار، بأن الهلال سيتكفل بقيمة 14 مليون يورو من رواتب اللاعب، مقابل 8 ملايين يتكفل بها طرابزون، إلا أن الصويلحي كشف عن مفاجأة، بأن الهلال لم يخض أي مفاوضات مع النادي التركي، بحكم أن نونيز يرغب في الاستقرار بالسعودية لأمور شخصية، مثل تعليم أولاده.

    من يتحمل رواتب نونيز؟ ذلك هو الملف الذي شهد اختلافًا في الطرح، حيث أكد الصويلحي أن الدرعية سيتكفل بكامل راتب الأوروجوياني خلال فترة الإعارة، إلا أن هناك رواية أخرى.

    وذكر الإعلامي علي العنزي، بأن راتب داروين نونيز سيكون 15 مليون يورو، بحيث يتحمل الهلال 10 ملايين من قيمته، بينما يتكفل الدرعية بـ5 ملايين.

    ووجه العنزي انتقادًا لسياسة الهلال في التعاقدات، ما بين جلب لاعبين دون منحهم الفرصة كاملة، مثل محمد قادر ميتي وداروين نونيز وكذلك مراد هوساوي، الذي صار حبيسًا لدكة البدلاء، فضلًا عن استقطابه لكريم بنزيما في المنافسات الشتوية، والاتجاه نحو رحيله، وكذلك مالكوم الذي يستعد للمغادرة رغم تبقي سنة في عقده، وأزمته مع رينان لودي لدى الفيفا، مختتمًا بعبارة "ما يفعله الهلال حلال له وحرام على غيره".

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    مالكوم وباتوييه .. فسخ عقد

    وفيما يتعلق بالجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، فقد أوضح حمد الصويلحي، أنه يتواجد في أبوظبي، من أجل استكمال إجراءات انتقاله إلى نادي الجزيرة الإماراتي، بعقد سيتراوح بين 3-4 مواسم.

    ونوّه الصويلحي بأن مالكوم سيتنازل عن جزء كبير من راتبه في العام المتبقي من عقده مع الهلال، مقابل إجراء مخالصة مالية وفسخ العقد بالتراضي، لينتقل إلى الجزيرة في صفقة حرة.

    وبالمثل، تحدث الصويلحي عن الحارس الشاب ماتيو باتوييه الذي فسخ عقده بالتراضي مع الهلال، وأجرى مخالصة مالية، ما منح الهلال مقعدًا شاغرًا في قائمة المواليد الأجانب.

    ورغم تواجد هذا المقعد الشاغر، فقد أوضح الصويلحي بأن هناك توجه في الهلال، بإعارة التركي يوسف أكتشيشيك، مع التعاقد مع مدافع "مواليد".

  • لا صفقات بدون رحيل الثلاثي

    وأضاف الصويلحي أن الثنائي أولي واتكينز وبيدرو نيتو، ثنائي أستون فيلا وتشيلسي، ضمن خيارات الهلال، إلا أنه لن يتم حسم أي تعاقد، إلا في حالة إنهاء عقود داروين نونيز وجواو كانسيلو (الذي يستعد للانتقال إلى برشلونة) ومالكوم.

    وتوجه كانسيلو بالفعل إلى برشلونة، حيث يستعد لإبرام عقد نهائي لارتداء قميص البلوجرانا، بعدما أفاد الظهير البرتغالي بأنه تنازل عن جزء من راتبه من أجل الرحيل عن الهلال.

    وكان كانسيلو قد أدلى بتصريحات فور وصوله إلى برشلونة، قائلًا "ديكو يعلم أن الخيار كان إما المجيء إلى هنا، أو قضاء سنة كاملة دون لعب مع الاستمرار في تقاضي راتبي".

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    رحيل بنزيما؟

    ولا يزال النجم الفرنسي كريم بنزيما، بمثابة "المعضلة الكبرى" في نادي الهلال، في ظل الحديث عن اتجاه الإدارة نحو الاستغناء عنه، دون انتظار نهاية عقده، من أجل استقطاب مهاجم جديد، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم بنزيما بثنائية محتملة مع النجم المصري محمد صلاح في طرابزون سبور.

    وبحسب رواية ساشا تافوليري، فإن رحيل كريم بنزيما عن الهلال، لن يكون بالأمر السهل، حيث يتقاضى بنزيما جزءًا من راتبه من الهيئات الإدارية في المملكة، ما يعني أنه يجب على الهلال التوصل لاتفاق مع الرابطة والجهات المختصة لإنهاء هذا العقد، إلى جانب أن القائد الفرنسي وضع شرطًا من أجل الموافقة على الرحيل، بحسب التقارير، هو الحصول على كامل مستحقاته عن السنة الأخيرة من عقده، والرحيل كلاعب حر، وترك الحرية له في اختيار وجهته المُقبلة.

    ورغم أن الهلال قد وضع - نصب عينه - بديلًا لبنزيما، وهو مهاجم أستون فيلا، أولي واتكينز، إلا أن انتقاله إلى قلعة الزعيم، مرتبط بحسم موقفه بشأن مستقبل بنزيما.

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