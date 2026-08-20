تحمل راتب نونيز وفسخ عقد "ثالث" بعد مالكوم وكانسيلو .. "ما يفعله الهلال حلال له وحرام لغيره"

وفي سياق متصل، أكد الإعلامي حمد الصويلحي، عبر برنامج "دورينا غير"، أن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، أصبح قريبًا من الانتقال إلى الدرعية، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، فيما تبقت بعض التفاصيل البسيطة لإنهاء الاتفاق، بعدما منح الهلال الضوء الأخضر لحسم الصفقة.

ورغم الحديث مسبقًا عن اقتراب نونيز من طرابزون سبور، بحسب رواية الصحفي مصطفى سانكار، بأن الهلال سيتكفل بقيمة 14 مليون يورو من رواتب اللاعب، مقابل 8 ملايين يتكفل بها طرابزون، إلا أن الصويلحي كشف عن مفاجأة، بأن الهلال لم يخض أي مفاوضات مع النادي التركي، بحكم أن نونيز يرغب في الاستقرار بالسعودية لأمور شخصية، مثل تعليم أولاده.

من يتحمل رواتب نونيز؟ ذلك هو الملف الذي شهد اختلافًا في الطرح، حيث أكد الصويلحي أن الدرعية سيتكفل بكامل راتب الأوروجوياني خلال فترة الإعارة، إلا أن هناك رواية أخرى.

وذكر الإعلامي علي العنزي، بأن راتب داروين نونيز سيكون 15 مليون يورو، بحيث يتحمل الهلال 10 ملايين من قيمته، بينما يتكفل الدرعية بـ5 ملايين.

ووجه العنزي انتقادًا لسياسة الهلال في التعاقدات، ما بين جلب لاعبين دون منحهم الفرصة كاملة، مثل محمد قادر ميتي وداروين نونيز وكذلك مراد هوساوي، الذي صار حبيسًا لدكة البدلاء، فضلًا عن استقطابه لكريم بنزيما في المنافسات الشتوية، والاتجاه نحو رحيله، وكذلك مالكوم الذي يستعد للمغادرة رغم تبقي سنة في عقده، وأزمته مع رينان لودي لدى الفيفا، مختتمًا بعبارة "ما يفعله الهلال حلال له وحرام على غيره".