"رفض اللعب ضد الهلال" .. حقيقة اتهام مدرب التعاون لعبدالرزاق حمدالله بالتمرد

في الثامن من سبتمبر الجاري، أعلن التعاون معاناة حمدالله من إصابة، أبعدته عن مواجهة الحزم في الجولة السادسة من دوري روشن.

سكري القصيم أشار إلى أن المهاجم المغربي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج تمتد لسبعة أيام، للعودة للملاعب من جديد.

عطفًا على بيان التعاون، انتشرت تأكيدات بغياب الساطي عن مواجهة الهلال، التي أقيمت بالأمس، قبلها بخمسة أيام.

لكن البعض نقل تصريحات عن المدرب زاركو لازيتيتش، يزعم خلالها رفض حمدالله لعب المباراة..







