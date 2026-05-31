طريق الهلال "شبه مسدود" وأحلام إنزاجي تنهار .. 6 نجوم قادرون على تفكيك قنبلة كريم بنزيما الموقوتة ولكن!

"قنبلة موقوتة" .. هذا هو وضع الهلال حاليًا مع بقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوفه مع اقتراب الميركاتو الصيفي 2026 على الانطلاق.

"الحكومة" من جهة يقع تحت حماية صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك نسبة 30% من ملكية الهلال، خاصةً بعد الجدل الكبير الذي صاحب رحيله من الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي، لذا أي خطوة تجاهه محسوبة كونه أحد قادة الثورة السعودية التي بدأت في صيف 2024.

ومن جهة أخرى، الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، يريد التخلص منه، بل إنه أفصح لنواف بن سعد؛ رئيس النادي، عن كواليس التعاقد معه في شتاء 2026، مؤكدًا أن الصفقة تمت رغمًا عنه رغم أنه لا يناسب احتياجاته الفنية، بحسب ما كشف موقع "365Scores".

أما من ناحية جمهور القلعة الزرقاء، فمجرد تخيل موسم آخر تحت قيادة كريم بنزيما يجن معه جنونهم، إذ مرت الأشهر الخمسة الماضية ما بين إصابات الفرنسي وعقمه التهديفي في المناسبات الكبرى.

السؤال الآن: ما الحل؟ .. الإجابة من داخل سوق الانتقالات بالنظر للمهاجمين المتاحين هي أن "طريق الهلال مسدود بنسبة كبيرة تجاه غالبية المهاجمين الكبار" إلا إذا كان المسؤولون السعوديون عازمون على مفاجأة العالم كما حدث في صيف 2024، وإن كانوا هم أنفسهم من نفوا أن ما حدث في ذاك الصيف لن يتكرر مرة أخرى!

في السطور التالية سنستعرض سويًا ستة مهاجمين قد يكونوا ضمن حسابات الهلال في صيف 2026، ويناسبون تمامًا طريقة سيموني إنزاجي في اللعب، لكن أربعة منهم "طريقهم مسدود"..