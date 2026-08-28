الدعم لا يتوقف عند واتكينز ومارتينيلي .. صفقتان إضافيتان للهلال قبل إغلاق السوق بشرط رحيل هذا اللاعب!

الصحفي أحمد العجلان، قال إن إدارة الهلال لن تكتفي بالتعاقد مع مارتينيلي وواتكينز فقط، بل من المتوقع جلب المزيد من التدعيمات بعد ضمهما بشكل رسمي.

وأوضح أن الهلال يخطط لصفقتين إضافيتين، ولكن الأمر مشروط ببيع أو إعارة يوسف أكتشيشيك، في الوقت الذي لا يمانع فيه سيموني إنزاجي التخلي عن اللاعب.

ولو حدث ذلك، سيستهدف الهلال التعاقد مع مدافع عمره أقل من 21 سنة، بالإضافة إلى لاعب وسط جديد يحل محل الحارس الفرنسي ماتيو ماتيو باتوييه في قائمة اللاعبين الأجانب.



