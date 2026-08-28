الدعم لا يتوقف عند واتكينز ومارتينيلي .. صفقتان إضافيتان للهلال قبل إغلاق السوق بشرط رحيل هذا اللاعب!

يرتبط المدافع السعودي المخضرم علي البليهي، بعقدٍ مع عملاق الرياض الهلال، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ أي لنهاية الموسم الرياضي الحالي.
إلا أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، طلب من إدارة ناديه، التخلي عن البليهي في صيف العام الحالي؛ سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، أو من خلال فسخ العقد.
ووسط كل ذلك؛ قررت الإدارة الهلالية تحويل البليهي إلى "التدريب الانفرادي"، لحين إيجاد حل لمستقبله نهائيًا.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي أحمد العجلان، عن اقتراب النجم السعودي المخضرم علي البليهي، قلب دفاع عملاق الرياض الهلال، من الانضمام إلى فريقه الجديد رسميًا.
العجلان أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن البليهي بات قريبًا من الانضمام إلى نادي الشباب، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشار العجلان إلى أن انضمام المدافع السعودي المخضرم للشباب؛ سيكون في صفقة انتقال حر، بشكلٍ نهائي.